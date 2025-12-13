Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12): Πού θα δείτε ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

SkyNews

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει