Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12): Πού θα δείτε ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 13 Δεκεμβρίου 2025 | 08:32

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12): Πού θα δείτε ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Το σημερινό (13/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (13/12) ξεχωρίζουν το ματς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL, το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για το βόλεϊ γυναικών, αλλά και η δράση από όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (13/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

14:00 Action 24 Αιγάλεω – Καλαμάτα Greek Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νόριτς – Σαουθάμπτον EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κρεμονέζε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Άρης Stoiximan Greek Basketball League

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Greek Basketball League

16:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Γουότφορντ EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Έλτσε La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών 2025-26

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Προμηθέας Stoiximan Greek Basketball League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Οσασούνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Κολωνία Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρίο Άβε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Greek Basketball League

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Χεράκλες Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άιζεναχ – Γκέπινγκεν DAIKIN Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βενέτσια Lega Basket Serie A

21:30 Novasports 4HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φόλκερκ – Χαρτς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άβες Liga Portugal

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Φως στο Τούνελ 13.12.25

Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009 - Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
