Ζουγανέλη: «Ο νόμος ισχύει για όλους» – Η ανάρτηση μετά την αφαίρεση διπλώματος για αλκοόλ

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο κέντρο της Αθήνας, όπως προέκυψε από έλεγχο της Τροχαίας. Η τραγουδίστρια, με δήλωσή της, τόνισε ότι «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», διευκρινίζοντας πως είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημά της για έλεγχο.

Κατά τη διενέργεια αλκοτέστ, η ένδειξη ήταν 0.10, ενώ προηγούμενη μέτρηση είχε δείξει 0.15. Όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το ανώτατο επιτρεπτό όριο για τους οδηγούς δικύκλων είναι 0.10, γεγονός που οδήγησε στην αφαίρεση του διπλώματός της για 30 ημέρες και στην επιβολή προστίμου 350 ευρώ.

Τι αναφέρει η τραγουδίστρια

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τοποθετήθηκε για το συμβάν μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου. Όπως εξήγησε, παρά το ότι είχε πιει μόνο ένα ποτήρι κρασί, η μέτρηση βρέθηκε οριακά πάνω από το επιτρεπτό όριο. Υπογράμμισε επίσης ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».