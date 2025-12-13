newspaper
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια για τις ΜμΕ η Τεχνητή Νοημοσύνη
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Δεκεμβρίου 2025 | 01:00

Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια για τις ΜμΕ η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αξιοποιείται μόνο από 1 στις 20 επιχειρήσεις, την ώρα που ο ΣΕΒ ζητά εθνική στρατηγική για άλμα παραγωγικότητας

Γιώργος Πολύζος
ΡεπορτάζΓιώργος Πολύζος
A
A
Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Spotlight

Η μετάβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς την Τεχνητή Νοημοσύνη «έχει ξεκινήσει», αλλά σε δύο ταχύτητες: 1 στις 3 ΜμΕ πειραματίζονται με λύσεις AI ενώ μόλις 1 στις 20 έχει υλοποιήσει εργαλεία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει η πρώτη πανελλαδική έρευνα AI Readiness Index 2025 της Entersoftone, σε συνεργασία με το ELTRUN, η οποία καταγράφει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζεται πλέον ως αναγκαιότητα για τις ελληνικές ΜμΕ, αλλά η υιοθέτηση παραμένει αποσπασματική.

Οι παρεμβάσεις του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, και άλλων παραγόντων της αγοράς αναδεικνύουν το ίδιο κεντρικό μήνυμα: όποιος δεν επενδύσει εγκαίρως στην ΑΙ, κινδυνεύει να μείνει εκτός ανταγωνισμού.​

Στις προκλήσεις προστίθεται και το διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει έντονα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων

Δομική αδυναμία στα δεδομένα

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από το 80% των επιχειρήσεων θεωρούν την ΑΙ χρήσιμη σε κρίσιμες λειτουργίες – από οικονομική διοίκηση και λογιστική μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα –, όμως μόνο 5%-6% έχουν προχωρήσει σε αυτοματοποίηση βασικών διαδικασιών και αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων όπως προγραμματισμός ή data analytics.​

Η μεγαλύτερη δομική αδυναμία αφορά τα δεδομένα: μόλις 4 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή και ποιοτικά δεδομένα για να «τρέξουν» αποτελεσματικές εφαρμογές ΑΙ.

Στις προκλήσεις προστίθεται και το διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο – ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα – επηρεάζει έντονα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και λειτουργεί συχνά ως παράγοντας επιβράδυνσης της υιοθέτησης.​

«Χαρτογράφηση» των αναγκών των επιχειρήσεων

Η έρευνα παρουσιάζεται από την πλευρά της Entersoftone ως εργαλείο «χαρτογράφησης» του χάσματος ανάμεσα στην αναγκαιότητα και την πράξη.

Ο CTPO της εταιρείας, Γιάννης Σαλίχος, υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον «πολυτέλεια» αλλά προϋπόθεση ανάπτυξης για τις ΜμΕ, με την πραγματική αξιοποίηση να προϋποθέτει ποιοτικά δεδομένα, οργανωσιακή ετοιμότητα και λύσεις με ενσωματωμένη ΑΙ που απλοποιούν την πολυπλοκότητα αντί να την αυξάνουν.​

Από την πλευρά του ELTRUN, ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης τονίζει ότι η ΑΙ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως «έξυπνη αναζήτηση» ή εργαλείο παραγωγής περιεχομένου, αλλά ως νέος τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και λήψης αποφάσεων σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών διεργασιών.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε 350 τηλεφωνικές συνεντεύξεις με μεσαίες επιχειρήσεις (10–50 εργαζόμενοι) σε όλη την Ελλάδα την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου 2025, αποτυπώνει ένα τμήμα της αγοράς που συνδυάζει τις προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων με τις φιλοδοξίες των μεγάλων.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος συνδέει άμεσα την ΑΙ με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας

Παραγωγικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έχει καταστήσει την παραγωγικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη κεντρικούς άξονες των παρεμβάσεών του, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει περίπου στο 54% του μέσου όρου παραγωγικότητας της ΕΕ και ότι η υπέρβαση αυτού του χάσματος περνά μέσα από την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την οργάνωση.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις του σημειώνει ότι 1 στις 4 ελληνικές επιχειρήσεις έχει κάνει κάποιο βήμα προς την ΑΙ, αλλά περίπου το 55% δεν έχει ακόμη ούτε πρόθεση ενασχόλησης, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη «είναι για όλους» και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε κάθε λειτουργία της επιχείρησης.​

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος συνδέει άμεσα την ΑΙ με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, υπογραμμίζοντας ότι η παραγωγικότητα δεν σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας αλλά καλύτερη οργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και θεσμική απλοποίηση.

Χαρακτηριστικά, έχει δηλώσει ότι όσοι δεν επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη θα δουν την ανταγωνιστικότητά τους να φθίνει, ενώ αναγνωρίζει πως «δεν μπορούμε να λέμε στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν ΑΙ αν δεν το κάνουμε πρώτοι εμείς», αναφερόμενος στη διαγνωστική διαδικασία για την εισαγωγή συστημάτων ΑΙ στις ίδιες τις λειτουργίες του ΣΕΒ, με στόχο τα πρώτα συστήματα να λειτουργούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.​

Το ζητούμενο για τις ελληνικές ΜμΕ είναι να περάσουν από τον πειραματισμό στη συστηματική υιοθέτηση

Τα οφέλη της AI

Παράγοντες της αγοράς, από τη βιομηχανία έως τις τράπεζες και τις υποδομές, συγκλίνουν στο ότι η ΑΙ έχει ήδη αρχίσει να μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα όπου εφαρμόζεται συστηματικά: αύξηση παραγωγικότητας της τάξης του 10%, μείωση ενεργειακού κόστους 10%–15% και δεκάδες χιλιάδες ώρες downtime που αποφεύγονται μέσω προγνωστικής συντήρησης σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Η εμπειρία μεγάλων ομίλων, όπως αναδεικνύεται σε δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών τους, δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί από «trend» σε εργαλείο καθημερινής λειτουργίας, από τη διαχείριση δεδομένων μέχρι νέες μορφές υπηρεσιών προς πελάτες.​

Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως ο Οδηγός του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που στοχεύει να βοηθήσει τις διοικήσεις να κατανοήσουν πρακτικά τις αλλαγές στις παραγωγικές και διοικητικές διαδικασίες και τα οφέλη από την ενσωμάτωση λύσεων ΑΙ, λειτουργούν συμπληρωματικά προς μελέτες όπως το AI Readiness Index 2025.

Το ζητούμενο για τις ελληνικές ΜμΕ, όπως προκύπτει από την έρευνα της Entersoftone και τις παρεμβάσεις των θεσμικών φορέων, είναι να περάσουν από τον πειραματισμό στη συστηματική υιοθέτηση, επενδύοντας σε δεδομένα, δεξιότητες και συνεργασίες που θα επιτρέψουν να αποτυπωθεί η ΑΙ σε πραγματική παραγωγικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.​

Πηγή: ot.gr

