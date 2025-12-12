RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το Γενικό Επιτελείο ζήτησε από την RAND, ένα από τα πρώτα think tank γεωπολιτικής και λήψης αποφάσεων, να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο γύρω από τις παθητικές άμυνες και να προτείνει τρόπους με τους οποίους το Γενικό Επιτελείο θα μπορούσε να αξιολογήσει αυτές τις δυνατότητες, προκειμένου να καθορίσει εάν μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων αποτροπής μεγάλων συγκρούσεων στον Ειρηνικό και στην Ευρώπη.

Ακόμα ζητήθηκε να υπολογιστεί αν η παθητική άμυνα βοηθά στην επικράτηση σε μεγάλες συγκρούσεις σε περίπτωση αποτυχίας της αποτροπής. Οι συγγραφείς εξέτασαν τα έγγραφα καθοδήγησης και το στρατιωτικό δόγμα των ΗΠΑ για να προσδιορίσουν τους βασικούς εθνικούς στόχους και τη στρατιωτική προσέγγιση για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και τους ορισμούς και τις έννοιες που σχετίζονται με τις παθητικές άμυνες.

Εξέτασαν πρόσφατες συγκρούσεις στις οποίες συμμετείχε ο αμερικανικός στρατός ως παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες οι άμυνες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Χρησιμοποιώντας αυτές τις αξιολογήσεις, ανέπτυξαν ένα πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση της αξίας των παθητικών αμυνών για τον σύγχρονο αμερικανικό στρατό.

Η RAND έδωσε τα πλήρη συμπεράσματα στις ΗΠΑ και δημοσίευσε την περίληψη.

Τα ευρήματα – κλειδιά για το νέο μοντέλο σύγχρονου πολέμου της RAND

Η προστασία των ενόπλων δυνάμεων είναι πάντα σημαντική: Ακόμη και οι στρατοί με πολύ επιθετικ;a δόγματα πολεμικής τακτικής εκτίθενται σε φθορές και αναζητούν τρόπους για να μετριάσουν αυτές τις ευπάθειες.

Οι παθητικές άμυνες χρησιμοποιούνται εκτενώς στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Το αν αυτό είναι σημαντικό για μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εξαρτάται από υποθέσεις σχετικά με το πώς οι διαφορετικές στρατιωτικές τακτικές και ικανότητες των ΗΠΑ που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές συγκρούσεις θα μπορούσαν να λύσουν ορισμένα από τα προβλήματα που απαιτούν επενδύσεις σε παθητική άμυνα.

Για να είναι σημαντικές οι παθητικές άμυνες σε μελλοντικές συγκρούσεις, θα πρέπει να συνδέονται στενά με την προστασία των δυνάμεων από τη σύγχρονη αλυσίδα θανάτωσης και τις επιπτώσεις των όπλων ακριβείας που παρέχει η αλυσίδα θανάτωσης.

Για να αποτρέψουν μελλοντικές συγκρούσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, οι παθητικές άμυνες πρέπει να πείσουν τον αντίπαλο ότι ο προτιμώμενος τρόπος επίθεσης είναι υπερβολικά επικίνδυνος και έχει μικρές πιθανότητες επιτυχίας.

Τα drone στον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξαν τον τρόπο του πολέμου

Οι επενδύσεις του αντιπάλου σε συστήματα άρνησης πρόσβασης/περιοχής έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εξαντλήσουν στοιχεία των αμερικανικών δυνάμεων που θεωρούνται καθοριστικά για τη νίκη, οπότε η κατανόηση της ανθεκτικότητας των δυνάμεων σε αυτές τις απειλές είναι κρίσιμη για την πλήρη προετοιμασία για τέτοιες προκλήσεις.

Στην Ουκρανία, τα μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποδεικνύουν ότι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο διαφορετικούς τύπους δυνάμεων με διαφορετικούς τρόπους, προκαλώντας επείγουσες προσπάθειες για τον μετριασμό αυτών των νέων τρωτών σημείων.

Το Γενικό Επιτελείο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να βοηθήσει στον συντονισμό των προσπαθειών σε όλο το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με εταίρους.

Η παθητική άμυνα ως ελαχιστοποίηση του πλήγματος από τον εχθρό

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα πρέπει να αναθεωρήσει τον ορισμό του όρου «παθητική άμυνα», ώστε να συνδεθεί καλύτερα με το αντικείμενο της αντιμετώπισης της αλυσίδας εξόντωσης του εχθρού και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των όπλων.

Χρησιμοποιώντας εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτροπή μελλοντικών συγκρούσεων, το Γενικό Επιτελείο θα πρέπει να προσδιορίσει τρόπους με τους οποίους η παθητική άμυνα θα μπορούσε να συμβάλει στο να αμφισβητήσει ένας πιθανός εχθρός την επιτυχία της προτιμώμενης πορείας επίθεσης.

Ο αμερικανικός στρατός θα πρέπει να προσδιορίσει τις κρίσιμες συνθήκες για την επιτυχία σε σενάρια προτεραιότητας και τις ευπάθειες των εχθρικών και φιλικών δυνάμεων, προκειμένου να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις στην παθητική άμυνα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα οδηγήσουν στη νίκη στον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ θα χρειαστούν τη συνεργασία του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους στον Ειρηνικό

Το Γενικό Επιτελείο θα πρέπει να συνεργαστεί με εταίρους και συμμάχους στον Ειρηνικό και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις επιλογές παθητικής άμυνας για να βοηθήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης.

Το Γενικό Επιτελείο θα πρέπει να αναπτύξει ένα αναλυτικό σχέδιο αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της βασικής έρευνας που σχετίζεται με τα όπλα του εχθρού και τις αλυσίδες εξόντωσης του εχθρού, και να αναπτύξει και να αξιολογήσει έννοιες και ικανότητες για την παροχή παθητικής άμυνας με σκοπό την άμβλυνση των βασικών τρωτών σημείων.

Ολόκληρη η ανάλυση του RAND των 110 σελίδων με την ιστορική αναδρομή και την ανάλυση στα σύγχρονα συμπεράσματα που προκύπτουν, είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων.