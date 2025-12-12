newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Το Γενικό Επιτελείο ζήτησε από την RAND, ένα από τα πρώτα think tank γεωπολιτικής και λήψης αποφάσεων, να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο γύρω από τις παθητικές άμυνες και να προτείνει τρόπους με τους οποίους το Γενικό Επιτελείο θα μπορούσε να αξιολογήσει αυτές τις δυνατότητες, προκειμένου να καθορίσει εάν μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων αποτροπής μεγάλων συγκρούσεων στον Ειρηνικό και στην Ευρώπη.

Ακόμα ζητήθηκε να υπολογιστεί αν η παθητική άμυνα βοηθά στην επικράτηση σε μεγάλες συγκρούσεις σε περίπτωση αποτυχίας της αποτροπής. Οι συγγραφείς εξέτασαν τα έγγραφα καθοδήγησης και το στρατιωτικό δόγμα των ΗΠΑ για να προσδιορίσουν τους βασικούς εθνικούς στόχους και τη στρατιωτική προσέγγιση για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και τους ορισμούς και τις έννοιες που σχετίζονται με τις παθητικές άμυνες.

Εξέτασαν πρόσφατες συγκρούσεις στις οποίες συμμετείχε ο αμερικανικός στρατός ως παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες οι άμυνες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Χρησιμοποιώντας αυτές τις αξιολογήσεις, ανέπτυξαν ένα πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση της αξίας των παθητικών αμυνών για τον σύγχρονο αμερικανικό στρατό.

Η RAND έδωσε τα πλήρη συμπεράσματα στις ΗΠΑ και δημοσίευσε την περίληψη.

Τα ευρήματα – κλειδιά για το νέο μοντέλο σύγχρονου πολέμου της RAND

Η προστασία των ενόπλων δυνάμεων είναι πάντα σημαντική: Ακόμη και οι στρατοί με πολύ επιθετικ;a δόγματα πολεμικής τακτικής εκτίθενται σε φθορές και αναζητούν τρόπους για να μετριάσουν αυτές τις ευπάθειες.

Οι παθητικές άμυνες χρησιμοποιούνται εκτενώς στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Το αν αυτό είναι σημαντικό για μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εξαρτάται από υποθέσεις σχετικά με το πώς οι διαφορετικές στρατιωτικές τακτικές και ικανότητες των ΗΠΑ που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές συγκρούσεις θα μπορούσαν να λύσουν ορισμένα από τα προβλήματα που απαιτούν επενδύσεις σε παθητική άμυνα.

Για να είναι σημαντικές οι παθητικές άμυνες σε μελλοντικές συγκρούσεις, θα πρέπει να συνδέονται στενά με την προστασία των δυνάμεων από τη σύγχρονη αλυσίδα θανάτωσης και τις επιπτώσεις των όπλων ακριβείας που παρέχει η αλυσίδα θανάτωσης.

Για να αποτρέψουν μελλοντικές συγκρούσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, οι παθητικές άμυνες πρέπει να πείσουν τον αντίπαλο ότι ο προτιμώμενος τρόπος επίθεσης είναι υπερβολικά επικίνδυνος και έχει μικρές πιθανότητες επιτυχίας.

Μαζί με τις πυραμίδες κωλήματα για τεθωρακισμένα, ο σύγχρονος πόλεμος προτάσσει και δίχτυα για την αντιμετώπιση drones, ως κλασσικά παραδείγματα παθητικής άμυνας.

Τα drone στον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξαν τον τρόπο του πολέμου

Οι επενδύσεις του αντιπάλου σε συστήματα άρνησης πρόσβασης/περιοχής έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εξαντλήσουν στοιχεία των αμερικανικών δυνάμεων που θεωρούνται καθοριστικά για τη νίκη, οπότε η κατανόηση της ανθεκτικότητας των δυνάμεων σε αυτές τις απειλές είναι κρίσιμη για την πλήρη προετοιμασία για τέτοιες προκλήσεις.

Στην Ουκρανία, τα μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποδεικνύουν ότι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο διαφορετικούς τύπους δυνάμεων με διαφορετικούς τρόπους, προκαλώντας επείγουσες προσπάθειες για τον μετριασμό αυτών των νέων τρωτών σημείων.

Το Γενικό Επιτελείο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να βοηθήσει στον συντονισμό των προσπαθειών σε όλο το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με εταίρους.

Η παθητική άμυνα ως ελαχιστοποίηση του πλήγματος από τον εχθρό

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα πρέπει να αναθεωρήσει τον ορισμό του όρου «παθητική άμυνα», ώστε να συνδεθεί καλύτερα με το αντικείμενο της αντιμετώπισης της αλυσίδας εξόντωσης του εχθρού και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των όπλων.

Χρησιμοποιώντας εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτροπή μελλοντικών συγκρούσεων, το Γενικό Επιτελείο θα πρέπει να προσδιορίσει τρόπους με τους οποίους η παθητική άμυνα θα μπορούσε να συμβάλει στο να αμφισβητήσει ένας πιθανός εχθρός την επιτυχία της προτιμώμενης πορείας επίθεσης.

Ο αμερικανικός στρατός θα πρέπει να προσδιορίσει τις κρίσιμες συνθήκες για την επιτυχία σε σενάρια προτεραιότητας και τις ευπάθειες των εχθρικών και φιλικών δυνάμεων, προκειμένου να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις στην παθητική άμυνα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα οδηγήσουν στη νίκη στον πόλεμο.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Οι ΗΠΑ θα χρειαστούν τη συνεργασία του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους στον Ειρηνικό

Το Γενικό Επιτελείο θα πρέπει να συνεργαστεί με εταίρους και συμμάχους στον Ειρηνικό και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις επιλογές παθητικής άμυνας για να βοηθήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης.

Το Γενικό Επιτελείο θα πρέπει να αναπτύξει ένα αναλυτικό σχέδιο αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της βασικής έρευνας που σχετίζεται με τα όπλα του εχθρού και τις αλυσίδες εξόντωσης του εχθρού, και να αναπτύξει και να αξιολογήσει έννοιες και ικανότητες για την παροχή παθητικής άμυνας με σκοπό την άμβλυνση των βασικών τρωτών σημείων.

Ολόκληρη η ανάλυση του RAND των 110 σελίδων με την ιστορική αναδρομή και την ανάλυση στα σύγχρονα συμπεράσματα που προκύπτουν, είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Επικαιρότητα
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
Κόσμος 12.12.25

Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Ένας δωρητής οργάνων που γρατζουνίστηκε από ασβό και τα όργανά του μπήκαν σε λίστες μεταμοσχεύσεων, έγινε η αιτία να πεθάνει ο λήπτης του νεφρού από λύσσα σύμφωνα με το CDC.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αν εγκαταλείψει την εξουσία, άσυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία
Εάν εγκαταλείψει... 12.12.25

Ασυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία

Εάν ο Μαδούρο εγκατέλειπε την εξουσία κι έπρεπε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, η Κολομβία θα του προσέφερε άσυλο, σύμφωνα με την ΥΠΕΞ της χώρας.

Σύνταξη
Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του
Δημοσκοπήσεις 12.12.25

Εξαλλος ο Τραμπ με τους Αμερικανούς καθώς του γυρίζουν την πλάτη

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας;», αναρωτιέται ο Τραμπ, καταφερόμενος εναντίον των Αμερικανών που δεν το αντιλαμβάνονται.

Σύνταξη
Μαδούρο για το ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Εγκαινίασαν την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική»
Νικολάς Μαδούρο 12.12.25

ΗΠΑ: «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

«Πειρατές της Καραϊβικής» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Νικολάς Μαδούρο, αναφερόμενος στο ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεών τους, και τονίζοντας ότι «κανένας δεν ξέρει πού είναι» το πλήρωμα, το οποίο απήγαγαν.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 12.12.25

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου και τόνισε ότι «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 12.12.25

Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, προκειμένου να εμποδίσουν, όπως ισχυρίστηκε, φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Οδυνηρές παραχωρήσεις 11.12.25

Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται - Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - Τι προβλέπει το «νέο» σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας
Αφέλεια; 11.12.25

Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας

Συνεπήρε την Ουκρανία η αφελής αισιοδοξία του Φράνσις Φουκουγιάμα της δεκαετίας του 1990 ή μήπως έλειπε από την κλασική παιδεία των μετασοβιετικών Ουκρανών ηγετών ο Θουκυδίδης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια
Ελλάδα 12.12.25

Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια

Εκατοντάδες τα περιστατικά παράνομης διακίνησης και εμπορίας ζώων συντροφιάς στη χώρα μας, όμως επικρατεί καθεστώς ατιμωρησίας - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
Κόσμος 12.12.25

Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Ένας δωρητής οργάνων που γρατζουνίστηκε από ασβό και τα όργανά του μπήκαν σε λίστες μεταμοσχεύσεων, έγινε η αιτία να πεθάνει ο λήπτης του νεφρού από λύσσα σύμφωνα με το CDC.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αν εγκαταλείψει την εξουσία, άσυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία
Εάν εγκαταλείψει... 12.12.25

Ασυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία

Εάν ο Μαδούρο εγκατέλειπε την εξουσία κι έπρεπε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, η Κολομβία θα του προσέφερε άσυλο, σύμφωνα με την ΥΠΕΞ της χώρας.

Σύνταξη
Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του
Δημοσκοπήσεις 12.12.25

Εξαλλος ο Τραμπ με τους Αμερικανούς καθώς του γυρίζουν την πλάτη

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας;», αναρωτιέται ο Τραμπ, καταφερόμενος εναντίον των Αμερικανών που δεν το αντιλαμβάνονται.

Σύνταξη
Μαδούρο για το ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Εγκαινίασαν την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική»
Νικολάς Μαδούρο 12.12.25

ΗΠΑ: «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

«Πειρατές της Καραϊβικής» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Νικολάς Μαδούρο, αναφερόμενος στο ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεών τους, και τονίζοντας ότι «κανένας δεν ξέρει πού είναι» το πλήρωμα, το οποίο απήγαγαν.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 12.12.25

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου και τόνισε ότι «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 12.12.25

Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, προκειμένου να εμποδίσουν, όπως ισχυρίστηκε, φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο