Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)
Κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών στην Ιταλία, η διαιτητής του αγώνα δέχθηκε λεκτική επίθεση από οπαδό, με την υπόλοιπη εξέδρα πάντως να αντιδρά έντονα εναντίον του...
Στόχος σεξιστικής επίθεσης έγινε η γυναίκα διαιτητής του αγώνα της ιταλικής Serie C γυναικών, μεταξύ των Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα ιταλικά ΜΜΕ, οπαδός ακούγεται ξεκάθαρα να φωνάζει από την εξέδρα στην 26χρονη Αριάνα Κουάντρο «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».
Ωστόσο, η αντίδραση των υπολοίπων ήταν άμεση. Όπως σημειώνεται στα ιταλικά ρεπορτάζ, φίλαθλοι και των δύο ομάδων, φρόντισαν να απομονώσουν τον συγκεκριμένο οπαδό, ο οποίος με τη σειρά του έγινε αποδέκτης… διαφόρων σχολίων.
Παράλληλα, γρήγορη ήταν και η αντίδραση των δύο συλλόγων, με την Προ Παλατσόλο να καταδικάζει το συμβάν, τονίζοντας πως «οι αξίες του αθλητισμού δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου τύπου συμπεριφορές». Με τη σειρά της, η Μονκαλιέρι χαρακτήρισε το συμβάν ως «ντροπιαστικό» και «επιβλαβές για κάθε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο».
Δείτε το σχετικό βίντεο
Nel corso del match degli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile, tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, dagli spalti sono giunti insulti sessisti verso l’arbitra in campo, Arianna Quadro: un tifoso della Pro Palazzolo ha gridato di «tornare a lavare i piatti». Molte altre… pic.twitter.com/VVBmAjPsKV
— La Stampa (@LaStampa) December 9, 2025
