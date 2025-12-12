Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο Χάρης Δούκας με σκοπό να συμμετάσχει στην επιτροπή Περιφερειών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Κατά την παρουσία του στη βελγική πρωτεύουσα, ο Δήμαρχος Αθήνας επέλεξε να ενισχύσει περαιτέρω το αριστερό του προφίλ. Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας, την Τετάρτη, συναντήθηκε με την Σίλβια Σάλις.

Πρόκειται για τη Δήμαρχο της Γένοβας, η οποία εξελέγη τον Μάιο του 2025. Θεωρείται μία ισχυρή προοδευτική προσωπικότητα στην ιταλική πολιτική σκηνή. Είναι ανεξάρτητη αλλά εκλέχθηκε με τη στήριξη μιας ευρείας προοδευτικής συμμαχίας από την αριστερά έως την κεντροαριστερά. Μεταξύ άλλων, την υποψηφιότητά της στήριξαν το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα Πέντε Αστέρων, η Πράσινη Συμμαχία και η Αριστερά.

Η αθλήτρια που έγινε το αντίπαλον δέος της Τζόρτζια Μελόνι

Τον περασμένο Ιούνιο, η Σίλβια Σάλις είχε παρουσιάσει τους συνεργάτες της. Η 11μελής ομάδα «κρούσης» της 40χρονης Δημάρχου αποτελείται από έξι γυναίκες και πέντε άνδρες. Το γεγονός μάλιστα ότι υπήρξε αυτή η πρωτοποριακή αναλογία εκπροσώπησης για τα πολιτικά δεδομένα της Ιταλίας αλλά και όχι μόνο είχε συζητηθεί με θετικό τρόπο.

Στην ιταλική πολιτική σκηνή, πολλοί ταυτίζουν τη νέα Δήμαρχο της Γένοβας και πρώην σφυροβόλο- με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες- με την «ελπίδα» για το μέλλον του προοδευτικού χώρου. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική προοδευτική επιλογή απέναντι στην ακροδεξιά πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινός της τόπος με τον Χάρη Δούκα ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, λόγω των κυβερνήσεών τους, στην καθημερινότητα των δήμων τους. Ζήτημα το οποίο συζητήθηκε εκτενώς κατά την συνάντηση των δύο προοδευτικών αυτοδιοικητικών. Υπενθυμίζεται ότι η Σίλβια Σάλις είχε βρεθεί κατά την περσινή χρονιά στην Αθήνα.

Από την πλευρά του πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς που φέρει η συνάντηση με την πολλά υποσχόμενη δήμαρχο της Γένοβα, που έδωσε μετά από καιρό προοπτική στον ιταλικό προοδευτικό χώρο, θα συνεχίζει τις επαφές του με συγκεκριμένα πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδας. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, πρόκειται για αντίστοιχα πρόσωπα με την Σίλβια Σάλις, που επί της ουσίας επιβεβαιώνουν, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, την πολιτική του θέση για την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών των προοδευτικών κομμάτων και πολιτών.