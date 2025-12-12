Αίθριος ο καιρός την Παρασκευή – Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία

Αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με την θερμοκρασία να φτάνει ως προς τις μέγιστες τιμές της έως τους 20 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σχεδόν αίθριος αναμένεται ο καιρός σε όλη τη χώρα, με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο βόρειο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, το βράδυ στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.