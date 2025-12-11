Διάλεξαν «στρατόπεδο» οι παίκτες της Λίβερπουλ

Η νίκη της Λίβερπουλ στο Μιλάνο επί της Ίντερ με 1-0, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League λειτούργησε σαν… βάλσαμο για την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Τα προβλήματα στο Άνφιλντ είναι πολλά και οι «κόκκινοι» χρειάζονταν μια… ανάσα για να συνεχίσουν τον ανηφορικό δρόμο που έχουν μπροστά τους.

Και όταν μιλάμε για τα προβλήματα των πρωταθλητών Αγγλίας, δεν εννοούμε μόνο τα αγωνιστικά, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι μαίνεται η μεγάλη «κόντρα» Σλοτ – Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η Λίβερπουλ πήρε την ανάσα που είχε τόσο πολύ ανάγκη, με τη νίκη της στο Μιλάνο, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας παραμένουν στραμμένα στην διαμάχη του Ολλανδού προπονητή με τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ.

Ο Σλοτ είχε αφήσει εκτός αποστολής τον 33χρονο επιθετικό, στον αγώνα με την Ίντερ κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος στα σημερινά ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, αναφορικά με την θέση που έχουν πάρει οι παίκτες της Λίβερπουλ, σ΄αυτή την μεγάλη κόντρα.

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Mirror, οι παίκτες της αγγλικής ομάδας διάλεξαν «στρατόπεδο» και μάλιστα το έκαναν με εμφατικό τρόπο, δικαιώνοντας τον προπονητή τους.

Η αγγλική εφημερίδα επισημαίνει πως οι παίκτες της πρωταθλήτριας Αγγλίας, πήραν θέση στο μεγάλο θέμα που απασχολεί την ομάδα τους και τάχθηκαν υπέρ του Άρνε Σλοτ.

Πάντα με βάση τα όσα αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας έκριναν πως ο Σλοτ είχε το δίκιο με το μέρος του κι ότι ο Σαλάχ δεν έπρεπε ν’ αντιδράσει με τέτοια σφοδρότητα, στην απόφαση του Ολλανδού προπονητή να τον αφήσει στον πάγκο σ’ ένα – δυο παιχνίδια.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι παίκτες μίλησαν με τον Σλοτ και εξέφρασαν την στήριξη τους στο πρόσωπο του Ολλανδού, με τον προπονητή των «κόκκινων» να αισθάνεται πιο δυνατός στα αποδυτήρια του Άνφιλντ μετά την συζήτηση με τους παίκτες.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν ο Σαλάχ θα φύγει από την Λίβερπουλ αλλά το πότε θ’ αποχωρήσει από την ομάδα του λιμανιού.

Το «σενάριο» της άμεσης αποχώρησης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς οι Σαουδάραβες είναι έτοιμοι να δώσουν πολλά χρήματα στον Αιγύπτιο στράικερ, ώστε να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία.

Ο Σαλάχ δεν έχει πάντως ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του, καθώς θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξουν και ευρωπαϊκές ομάδες που θα δείξουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού της ομάδας του λιμανιού.

Το σίγουρο όμως είναι πως καμία δεν μπορεί να προσφέρει στον Αιγύπτιο άσο, το συμβόλαιο που είναι διατεθειμένοι να του δώσουν οι Σαουδάραβες.