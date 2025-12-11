Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)

Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή στη Φινλανδία για τον εμπρησμό του γηπέδου της Χάκα, το ιστορικό για το ποδόσφαιρο της χώρας, «Factor Field». Ένας από τους τρεις ομολόγησε πως αυτός ξεκίνησε την φωτιά, ωστόσο επειδή κανείς τους δεν έχει κλείσει τα 15, δεν μπορεί -βάσει της φινλανδικής νομοθεσίας- να διωχθεί ποινικά.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε κατέστρεψε ολοσχερώς τη μία εξέδρα του γηπέδου, ενώ προκάλεσε και μεγάλες φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα. Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, δήλωσε την απογοήτευσή του για το περιστατικό, ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για την στήριξή του και παράλληλα ότι η οικονομική βοήθεια όλων θα χρειαστεί πολύ σύντομα, αφού το κόστος της αποκατάστασης του γηπέδου θα είναι πολύ υψηλό.

Διπλό πλήγμα για τη Χάκα

Η Χάκα είναι μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες της χώρας, έχοντας κατακτήσει 9 πρωταθλήματα και 12 Κύπελλα από την ίδρυσή της το 1934. Από εκείνη την εποχή, το «Factory Field» αποτελεί την ιστορική έδρα της. Λόγω της παλαιότητας και των υλικών κατασκευής -με βάση το ξύλο- η εξέδρα που κάηκε δεν είχε… καμία τύχη να γλιτώσει, ενώ μάλλον από θαύμα γλίτωσε το υπόλοιπο γήπεδο. Η συγκεκριμένη εξέδρα ήταν χωρητικότητας 400 ατόμων, ενώ το γήπεδο συνολικά μπορεί να φιλοξενήσει 3.200 θεατές.

Η τοπική κοινωνία του Βαλκεακόσκι των 20.000 κατοίκων -150 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι, η έδρα της Χάκα, ακόμη πάντως προσπαθεί να καταλάβει τους λόγους που οδήγησαν τους τρεις νέους να προσπαθήσουν να καταστρέψουν το γήπεδο της ομάδας, αμέσως μετά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.