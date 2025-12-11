newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους τα ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουκαλάς: «Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους»
Πολιτική Γραμματεία 11 Δεκεμβρίου 2025 | 14:05

Τσουκαλάς: «Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση ότι τους «τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

«Τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί» είπε αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Έως τώρα το μόνο που είχαμε δει ήταν η πλήρης απουσία διαλόγου. Και βέβαια, βλέπουμε μια προσπάθεια συνεχώς να διαφημιστεί πόσα λεφτά θα δοθούν, ενώ δεν έχουν δοθεί», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς καταλογίζοντας στην κυβέρνηση προσπάθεια να ρίξει την ευθύνη στους αγρότες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε, ότι «φωνάζουν οι βουλευτές της κυβέρνησης διότι άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή». «Υπήρξαν και φωνές κατά τη χθεσινή ενημέρωση από τον κ. Τσιάρα -και εύλογα- από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανθρώπους που πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και ακούνε τον κόσμο και είναι λογικό», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «σήμερα πάει η κυβέρνηση να πει ότι είναι φοβερό πράγμα που θα πληρώσει κάποια στιγμή τις ενισχύσεις» και, σχολιάζοντας ότι ταιριάζουν απόλυτα με την τωρινή ευθύνη, παρέθεσε τα λόγια του κ. Μητσοτάκη στις 18 Ιανουαρίου του 2017 προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Γιατί είστε περήφανοι; Ότι έχετε πληρώσει τους αγρότες, ότι θα δώσετε τις ενισχύσεις, ότι έχετε δώσει χρήματα, από τα οποία παραπάνω από ένα δισ. είναι εκείνα που χρωστάγατε; Αυτό σας έλειπε, να μην καταβάλετε και τους πόρους που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αντί να προλαμβάνετε επικίνδυνες ζωονόσους που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο, τρέχετε ασθμαίνοντας πίσω από το πρόβλημα».

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι για να γίνει ένας αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών υπάρχει μία προϋπόθεση που το ΠΑΣΟΚ έχει επαναλάβει πολλάκις, δηλαδή «να αναστείλει η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις τους για ένα χρονικό διάστημα».

«Εμείς λέμε το εξής: με ευθύνη δικιά σου έγιναν καθυστερήσεις. Εγώ να σεβαστώ ότι όπως γίνανε τα πράγματα σήμερα πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Πώς λες ότι θα κάνουμε διάλογο, ενώ του άλλου, αν δεν του δώσεις λεφτά, θα έρθει το fund, θα βγάλει διαταγή πληρωμής, και θα του κατάσχει αγροτική γη;», σχολίασε.

«Αν έρθει ένα fund, βγάλει διαταγή πληρωμής, μετά -επειδή δεν είναι τράπεζα- τι θα σου πει; Τώρα δεν θέλω σε 20 χρόνια, θέλω σε 7 χρόνια να μου τα δώσεις. Με αυτό το επιτόκιο. Θα με αναγκάσεις να δεχθώ λεόντειους όρους και καταπλεονεκτικούς. Αντίστοιχα, η εφορία θα κατάσχει λογαριασμό, άρα χάνω και εγώ το αξιόχρεό μου σε προμηθευτές μου. Όλη αυτή τη ζημιά πρέπει να τη σκεφτεί η κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική επιτροπή 11.12.25

ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: «Ψεύτικες» οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Tραγέλαφος η εξεταστική: «Ψεύτικες» οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ευτελισμός Εξεταστικής: Ειρωνείες και τσαμπουκάδες από τον «κουμπάρο» Φραπέ που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής στα κρίσιμα
Πρωταγωνιστής του σκανδάλου 11.12.25 Upd: 14:26

Ευτελισμός Εξεταστικής: Ειρωνείες και τσαμπουκάδες από τον «κουμπάρο» Φραπέ που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής στα κρίσιμα

Ο πιο πολυσυζητημένος μάρτυρας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κουμπάρος «εξ αποστάσεως» του Κυριάκου Μητσοτάκη γνωστός ως «Φραπές» (Γιώργος Ξυλούρης) καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή.

Σύνταξη
Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη
Πολιτική 11.12.25

Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη

Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους
in Confidential 11.12.25

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Eurovision: O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό τραγουδιού
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
«Μπαρούτι» 10.12.25

Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση για το αγροτικό - Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη

«Οι συνεργασίες με την Αμερική προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια και αυτό είναι σημαντικό», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
Κόσμος 11.12.25

Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
Euroleague 11.12.25

Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ

Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
Έπος 11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
Στεγαστική κρίση 11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)

Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα πετύχαινε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει σε ελληνικό γήπεδο και σχεδόν 15 χρόνια μετά, οι Νέοι της Μπενφίκα το... αντέγραψαν σχεδόν στο 100%!

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική επιτροπή 11.12.25

ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο