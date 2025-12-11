«Τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί» είπε αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Έως τώρα το μόνο που είχαμε δει ήταν η πλήρης απουσία διαλόγου. Και βέβαια, βλέπουμε μια προσπάθεια συνεχώς να διαφημιστεί πόσα λεφτά θα δοθούν, ενώ δεν έχουν δοθεί», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς καταλογίζοντας στην κυβέρνηση προσπάθεια να ρίξει την ευθύνη στους αγρότες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε, ότι «φωνάζουν οι βουλευτές της κυβέρνησης διότι άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή». «Υπήρξαν και φωνές κατά τη χθεσινή ενημέρωση από τον κ. Τσιάρα -και εύλογα- από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανθρώπους που πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και ακούνε τον κόσμο και είναι λογικό», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «σήμερα πάει η κυβέρνηση να πει ότι είναι φοβερό πράγμα που θα πληρώσει κάποια στιγμή τις ενισχύσεις» και, σχολιάζοντας ότι ταιριάζουν απόλυτα με την τωρινή ευθύνη, παρέθεσε τα λόγια του κ. Μητσοτάκη στις 18 Ιανουαρίου του 2017 προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Γιατί είστε περήφανοι; Ότι έχετε πληρώσει τους αγρότες, ότι θα δώσετε τις ενισχύσεις, ότι έχετε δώσει χρήματα, από τα οποία παραπάνω από ένα δισ. είναι εκείνα που χρωστάγατε; Αυτό σας έλειπε, να μην καταβάλετε και τους πόρους που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αντί να προλαμβάνετε επικίνδυνες ζωονόσους που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο, τρέχετε ασθμαίνοντας πίσω από το πρόβλημα».

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι για να γίνει ένας αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών υπάρχει μία προϋπόθεση που το ΠΑΣΟΚ έχει επαναλάβει πολλάκις, δηλαδή «να αναστείλει η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις τους για ένα χρονικό διάστημα».

«Εμείς λέμε το εξής: με ευθύνη δικιά σου έγιναν καθυστερήσεις. Εγώ να σεβαστώ ότι όπως γίνανε τα πράγματα σήμερα πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Πώς λες ότι θα κάνουμε διάλογο, ενώ του άλλου, αν δεν του δώσεις λεφτά, θα έρθει το fund, θα βγάλει διαταγή πληρωμής, και θα του κατάσχει αγροτική γη;», σχολίασε.

«Αν έρθει ένα fund, βγάλει διαταγή πληρωμής, μετά -επειδή δεν είναι τράπεζα- τι θα σου πει; Τώρα δεν θέλω σε 20 χρόνια, θέλω σε 7 χρόνια να μου τα δώσεις. Με αυτό το επιτόκιο. Θα με αναγκάσεις να δεχθώ λεόντειους όρους και καταπλεονεκτικούς. Αντίστοιχα, η εφορία θα κατάσχει λογαριασμό, άρα χάνω και εγώ το αξιόχρεό μου σε προμηθευτές μου. Όλη αυτή τη ζημιά πρέπει να τη σκεφτεί η κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.