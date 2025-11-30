ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε με σφοδρότητα τη χρήση χημικών και την αστυνομική βία με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι οι αγρότες της Θεσσαλίας, που προσπαθούσαν να φτάσουν στο κόμβο Πλατυκάμπου όπου έχει στηθεί αγροτικό μπλόκο.

Με ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σημείωσε:

«Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το “θαύμα” που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια».

Και πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

»Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%.

Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει ότι «αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες».