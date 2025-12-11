Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Ή αυξήσεις ή ελλείψεις

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Φάρμακα

Ή αυξήσεις ή ελλείψεις

• Πώς και γιατί το «παζάρι» Ευρώπης – ΗΠΑ – Βρετανίας θα επηρεάσει τιμές και διαθεσιμότητα για τα νέα σκευάσματα και στην Ελλάδα

• Τι λένε και τι ζητούν οι φαρμακοβιομηχανίες από την Κομισιόν

===========

Τι δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Η Κύπρος θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ

• Νέα μηνύματα από τη Λευκωσία στην Αγκυρα, ενόψει και της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ

===========

Στον 20ό αιώνα

Ιστορίες αγοραίου έρωτα

• Μαρτυρίες ανδρών, γυναικών αλλά και αστυνομικών

===========

Σοκ

Με καρκινικό γονίδιο δότης σπέρματος

• Εντοπίστηκαν δόσεις και σε επτά ελληνικές κλινικές

• Σάλος σε όλη την Ευρώπη

===========

Ακίνητα

Δύο κινήσεις για να μειώσετε τον ΕΝΦΙΑ

===========

Αγροτικό

Συνάντηση υπό όρους στο Μαξίμου

• Ποιες προϋποθέσεις θέτει η κυβέρνηση για ένα ραντεβού Μητσοτάκη και αγροτών

• Συνεδρίαση με βουλευτικές αιχμές στην Πειραιώς παρουσία του Τσιάρα

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Σήμερα η D-Day για Πιερρακάκη στο Eurogroup

Απουσία Πολάκη ηρεμία στην… Κουμουνδούρου

===========

Παχυσαρκία

Βήμα προς βήμα όλο το δωρεάν πρόγραμμα

===========

Ντόναλντ Τραμπ

Ζητεί πιστοποιητικό social φρονημάτων

===========

Αρχαιοκαπηλία

Ο Δημοσθένης στην… Εισαγγελία του Μανχάταν

• Πώς παραδόθηκε η μαρμάρινη κεφαλή του αρχαίου ρήτορα

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Εβαλε παραπάνω πίεση στον Τσάμπι Αλόνσο