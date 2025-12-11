Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Ή αυξήσεις ή ελλείψεις
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Φάρμακα
Ή αυξήσεις ή ελλείψεις
• Πώς και γιατί το «παζάρι» Ευρώπης – ΗΠΑ – Βρετανίας θα επηρεάσει τιμές και διαθεσιμότητα για τα νέα σκευάσματα και στην Ελλάδα
• Τι λένε και τι ζητούν οι φαρμακοβιομηχανίες από την Κομισιόν
===========
Τι δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Η Κύπρος θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ
• Νέα μηνύματα από τη Λευκωσία στην Αγκυρα, ενόψει και της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ
===========
Στον 20ό αιώνα
Ιστορίες αγοραίου έρωτα
• Μαρτυρίες ανδρών, γυναικών αλλά και αστυνομικών
===========
Σοκ
Με καρκινικό γονίδιο δότης σπέρματος
• Εντοπίστηκαν δόσεις και σε επτά ελληνικές κλινικές
• Σάλος σε όλη την Ευρώπη
===========
Ακίνητα
Δύο κινήσεις για να μειώσετε τον ΕΝΦΙΑ
===========
Αγροτικό
Συνάντηση υπό όρους στο Μαξίμου
• Ποιες προϋποθέσεις θέτει η κυβέρνηση για ένα ραντεβού Μητσοτάκη και αγροτών
• Συνεδρίαση με βουλευτικές αιχμές στην Πειραιώς παρουσία του Τσιάρα
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Σήμερα η D-Day για Πιερρακάκη στο Eurogroup
Απουσία Πολάκη ηρεμία στην… Κουμουνδούρου
===========
Παχυσαρκία
Βήμα προς βήμα όλο το δωρεάν πρόγραμμα
===========
Ντόναλντ Τραμπ
Ζητεί πιστοποιητικό social φρονημάτων
===========
Αρχαιοκαπηλία
Ο Δημοσθένης στην… Εισαγγελία του Μανχάταν
• Πώς παραδόθηκε η μαρμάρινη κεφαλή του αρχαίου ρήτορα
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2
Εβαλε παραπάνω πίεση στον Τσάμπι Αλόνσο
