Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο Ρετιρέ, έκλαιγαν οι ηθοποιοί»

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεοπτική σειρά του MEGA «Το Ρετιρέ», στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης της σειράς, Γιάννης Δαλιανίδης, ήταν τόσο απαιτητικός στα γυρίσματα που έφταναν στο σημείο πολλοί ηθοποιοί να βάζουν τα κλάματα.

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα»

«Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο «Ρετιρέ» και στους «Μικρομεσαίους» με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα.

Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό, γιατί ήταν ο μύθος που θα μας φωνάξει και εμείς ήμασταν το τίποτα όπου θα έπρεπε να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε.

Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί, πολύ μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία και πολύ πιο έμπειροι, έβαζαν τα κλάματα.

Εγώ είχα πει, μάλιστα, τότε ότι μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα ήταν σαν λούνα παρκ. Βέβαια, όχι σε μένα, ποτέ. Θέλω να πω πως ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας, χωρίς όμως να ήμουν εγώ ο κύριος αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

«Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας και το λέω αυτό, γιατί μου το είχε πει, οπότε δεν δημιουργούσα προβλήματα.

Υπήρχε η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας που τη θεωρούσαμε τότε φυσιολογική

«Πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνη την εποχή. Εμείς μεγαλώσουμε με τους δασκάλους που μας έδερναν με τη βέργα, να μην το ξεχνάμε αυτό.

Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φοβερά αυταρχικός, φοβερά απαιτητικός και ήθελε να κάτσεις έτσι ακριβώς, όπως σου το είχε δείξει. Αν έκανες δηλαδή λίγο έτσι το πόδι, τρελαινόταν», συμπλήρωσε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.