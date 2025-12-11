Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Δυναμική κινητοποίηση έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας πραγματοποιούν αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες από την Καβάλα, το Παγγαίο και τον Νέστο.

Μάλιστα οι συγκεντρωμένοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν γάλα, άχυρα, ντομάτες και σταφύλια, στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.



Οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.



Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι οι παραγωγοί της περιοχής δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους.

«Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης» είπε χαρακτηριστικά.

