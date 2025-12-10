newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Οι δημοκρατικοί κέρδισαν χθες Τρίτη τον δήμο του Μαϊάμι, κάτι που είχε να συμβεί 28 χρόνια στην οικονομική πρωτεύουσα της Φλόριντας, πολιτείας που ψήφισε Ντόναλντ Τραμπ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του τηλεοπτικού δικτύου CNN και της εφημερίδας Miami Herald. Είναι η πρώτη γυναίκα που θα καταλάβει το αξίωμα.

Η νίκη αυτή, στην πολιτεία όπου περνά τον περισσότερο χρόνο του ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος τα σαββατοκύριακα, στο πολυτελές οίκημα και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, προστίθεται στην πρόσφατη σειρά επιτυχιών της αντιπολίτευσης σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Μικρή συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές

Το φθινόπωρο κέρδισαν στις ψηφοφορίες για την ανάδειξη κυβερνητών στις πολιτείες Βιρτζίνια και Νιου Τζέρζι και του δημάρχου της Νέας Υόρκης, της μεγαλύτερης αμερικανικής μητρόπολης. Στο Μαϊάμι, η 61χρονη Χίγκινς, υποσχέθηκε «ηθική και υπεύθυνη» διακυβέρνηση που θα φέρει «απτά αποτελέσματα» για τους κατοίκους της μεγαλούπολης.

Ωστόσο η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές ήταν μόλις 20% στην πόλη, με μεγάλο πληθυσμό κουβανών εξόριστων, που παραδοσιακά υποστηρίζουν τους ρεπουμπλικάνους.

Η δημοτικότητα του Ντ. Τραμπ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, κάτι που αποδίδεται στο ολοένα υψηλότερο κόστος ζωής των Αμερικανών, εν μέρει εξαιτίας των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών που επέβαλε, κατά δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση Eurofighter από την Ιταλία
Επιστολή προθέσεων 10.12.25

Το Μπανγκλαντές θα αγοράσει Eurofighter από την Ιταλία

Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ιταλία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο.

Σύνταξη
Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας
ΗΠΑ 10.12.25

Νέα εκτέλεση, η 18η, θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.

Σύνταξη
Τενερίφη: Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων
Τενερίφη 10.12.25

Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Ισπανία δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα κύματα του Ατλαντικού που μαστιγώνουν τις ακτές, παρά τις προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα 4 νεκροί.

Σύνταξη
Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος – Δεν υπάρχουν επιζώντες
«Τεχνική βλάβη» 10.12.25

Δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στο Σουδάν

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύνταξη
Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα
Νοθεία και προβλήματα 10.12.25

Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα

Παρότι οι εκλογές στην Ονδούρα κύλισαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός της χώρας, η απελθούσα πρόεδρος Ξιομάρα Κάστρο καταγγέλλει ψηφιακό και εκλογικό πραξικόπημα

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΟΥ: Στροφή στην παραδοσιακή ιατρική με έρευνα για την αποτελεσματικότητα
Διεθνές συνέδριο 10.12.25

ΠΟΥ: Στροφή στην παραδοσιακή ιατρική με έρευνα για την αποτελεσματικότητα

Λύσεις υγείας και ευεξίας από παραδοσιακά συστήματα ιατρικής με εξατομικευμένες θεραπείες δίνει η παραδοσιακή ιατρική – Έρευνα και ποιοτικές προδιαγραφές προτείνει ο ΠΟΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
