Η υπολοχαγός Τάρα Κρεσένζι δήλωσε ότι γύρω στις 5:45 μ.μ., ένα «πολυκινητήριο αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας» συγκρούστηκε με ένα Toyota του 2023 στον αυτοκινητόδρομο I-95, στην Φλόριντα. Εξαιτίας της αναπήδησης το βίντεο δείχνει σαν να είναι φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι φωτογραφίες από το μικρό αεροπλάνο που προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αποδεικνύουν τα πάντα.

A driver of a car suffered minor injuries after a plane crashed into it as it landed on Interstate 95 in Brevard County, according to the Florida Highway Patrol. Get more here: https://t.co/nDpsGf0dEs pic.twitter.com/PD4UDIpxYb — Spectrum News 13 (@MyNews13) December 9, 2025

Η 57χρονη οδηγός από την πόλη Μέλμπουρν της Φλόριντα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ανέφερε η Κρεσένζι. Ο 27χρονος πιλότος από το Ορλάντο και ο 27χρονος επιβάτης του από το Τεμπλ Τέρανς δεν τραυματίστηκαν. Η σύγκρουση προκάλεσε το κλείσιμο των εσωτερικών και κεντρικών λωρίδων προς τα νότια, αλλά από τότε έχουν ξανανοίξει.

Η FAA ηγείται της έρευνας για το ατύχημα και η τροχαία αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα – FHP θα διεξάγει τη δική της έρευνα.

WATCH: Small plane crashes onto southbound I-95 in Brevard County, Florida — at least 1 injured pic.twitter.com/eN9ZurDa77 — Rapid Report (@RapidReport2025) December 9, 2025

Το αεροπλάνο καταγράφηκε σε κάμερα αυτοκινήτου

Η κάμερα του αυτοκινήτου καταγράφει το αεροπλάνο να πετάει ακριβώς πάνω από το αυτοκίνητο του Τζιμ Κόφι , καθώς αυτός και ο γιος του, Πίτερ, επέστρεφαν στο σπίτι τους στη Μέλμπουρν μετά από ένα ταξίδι στην Ατλάντα. «Μόλις είδαμε αυτό το αεροπλάνο να πέφτει από τον ουρανό», είπε ο Τζιμ Κόφι στο Spectrum News.

Ήταν λίγα δευτερόλεπτα πριν το αεροπλάνο συγκρουστεί με το όχημά τους. Αντ’ αυτού, πέταξε από πάνω τους και συνετρίβη σε ένα άλλο αυτοκίνητο.

Plane Crash I-95 Brevard County Florida pic.twitter.com/e3itABcXtV — DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 9, 2025

«Το πρόσεξα, γιατί υπήρχε ένα αεροπλάνο ακριβώς εκεί, και σκέφτηκα: «Ελπίζω να προσγειωθεί στο πλάι»», είπε ο Πίτερ Κόφι . «Σκέφτηκα ότι ίσως θα στρίψει και δεν θα χτυπήσει το αυτοκίνητο, αλλά ξαφνικά, ο τροχός χτύπησε ακριβώς στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου».

«Ευτυχώς, το αυτοκίνητο δεν αναποδογύρισε, απλώς τσαλακώθηκε και πήγε στο πλάι», είπε ο πατέρας του. Μια έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών αναμένεται εντός 30 ημερών.