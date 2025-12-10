Το ευρωπαϊκό μπάσκετ «επέστρεψε» στο Ισραήλ (vid)

Η κατάσταση στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή δεν… σήκωνε μπάσκετ και αθλητισμό μέχρι πρότινος, ωστόσο φαίνεται πως έγινε το πρώτο βήμα προς την επιστροφή -και στην αθλητική- κανονικότητα.

Το βράδυ της Τρίτης, η Χάποελ Ιερουσαλήμ νίκησε 86-76 το Αμβούργο για την 10η αγωνιστική του Eurocup και αυτό σήμανε την επιστροφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στη χώρα, στον πρώτο αγώνα στο πλαίσιο οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από μια διετία. Οι Ισραηλινοί, με τη νίκη τους αυτή, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-2 ενώ αντίθετα η γερμανική ομάδα υπέστη την δέκατη συνεχόμενη ήττα της σε ισάριθμα ματς.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως το γήπεδο που φιλοξένησε το ματς δεν ήταν η φυσική έδρα της Χάποελ, η Pais Arena, αλλά το γήπεδο της Χάποελ Χολόν, αφού στο πρώτο είχε κλειστεί εδώ και καιρό άλλο event.

Δείτε τα highlights του αγώνα

«Η φιλοξενία ήταν καλή»

Μιλώντας για το παιχνίδι, ο προπονητής του Αμβούργου, Μπένκα Μπαρτσέλοφσκι, δήλωσε ικανοποιημένος από την κατάσταση που αντιμετώπισε αυτός και η ομάδα του: «Όταν μάθαμε τα νέα, ήταν προφανώς μια πρόκληση λόγω των γεγονότων των τελευταίων ετών, αλλά πρέπει να πω ότι η φιλοξενία ήταν καλή, το ξενοδοχείο και το φαγητό στο Τελ Αβίβ είναι πάντα καλά (σσ. γέλια). Υπήρχε υπέροχη ατμόσφαιρα στο γήπεδο και είμαι χαρούμενος για όλους όσους ήταν εκεί, το να μπορείς να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ για δυόμισι ώρες είναι ένα δώρο».