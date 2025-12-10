sports betsson
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το ευρωπαϊκό μπάσκετ «επέστρεψε» στο Ισραήλ (vid)
Μπάσκετ 10 Δεκεμβρίου 2025 | 09:40

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ «επέστρεψε» στο Ισραήλ (vid)

Μετά από δύο χρόνια, διεξήχθη ξανά αγώνας μπάσκετ στο Ισραήλ και συγκεκριμένα το Χάποελ Ιερουσαλήμ – Αμβούργο για τη 10η αγωνιστική του Eurocup.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Spotlight

Η κατάσταση στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή δεν… σήκωνε μπάσκετ και αθλητισμό μέχρι πρότινος, ωστόσο φαίνεται πως έγινε το πρώτο βήμα προς την επιστροφή -και στην αθλητική- κανονικότητα.

Το βράδυ της Τρίτης, η Χάποελ Ιερουσαλήμ νίκησε 86-76 το Αμβούργο για την 10η αγωνιστική του Eurocup και αυτό σήμανε την επιστροφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στη χώρα, στον πρώτο αγώνα στο πλαίσιο οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από μια διετία. Οι Ισραηλινοί, με τη νίκη τους αυτή, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-2 ενώ αντίθετα η γερμανική ομάδα υπέστη την δέκατη συνεχόμενη ήττα της σε ισάριθμα ματς.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως το γήπεδο που φιλοξένησε το ματς δεν ήταν η φυσική έδρα της Χάποελ, η Pais Arena, αλλά το γήπεδο της Χάποελ Χολόν, αφού στο πρώτο είχε κλειστεί εδώ και καιρό άλλο event.

Δείτε τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

«Η φιλοξενία ήταν καλή»

Μιλώντας για το παιχνίδι, ο προπονητής του Αμβούργου, Μπένκα Μπαρτσέλοφσκι, δήλωσε ικανοποιημένος από την κατάσταση που αντιμετώπισε αυτός και η ομάδα του: «Όταν μάθαμε τα νέα, ήταν προφανώς μια πρόκληση λόγω των γεγονότων των τελευταίων ετών, αλλά πρέπει να πω ότι η φιλοξενία ήταν καλή, το ξενοδοχείο και το φαγητό στο Τελ Αβίβ είναι πάντα καλά (σσ. γέλια). Υπήρχε υπέροχη ατμόσφαιρα στο γήπεδο και είμαι χαρούμενος για όλους όσους ήταν εκεί, το να μπορείς να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ για δυόμισι ώρες είναι ένα δώρο».

Headlines:
Markets
Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Business
Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Τένις 10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Τένις 10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)
Champions League 10.12.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)

Μπορεί η Ουνιόν να προηγήθηκε στο 5’, όμως η Μαρσέιγ είχε σε μεγάλη μέρα τον Γκρίνγουντ που πέτυχε δυο γκολ. Οι Γάλλοι πάνε δυνατά για την πρόκριση. Δυο γκολ της Ουνιόν, μετά το 2-3, ακυρώθηκαν για οφσάιντ

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Τένις 10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
Νέος Κόσμος 10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις οποίες τόνισε ότι είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 - Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, σημείωσε ότι βασικό είναι «να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος
ΥΠΕΝ 10.12.25

Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας

Σύνταξη
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
Η μεγάλη έξωση 10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο