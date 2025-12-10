newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10 Δεκεμβρίου 2025 | 23:45

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Κάποτε η εταιρεία Starbucks ήθελε να είναι το απόλυτο εργασιακό success story: καφές, χαμόγελα και «εταιρική κουλτούρα». Όμως, στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, το κατάστημα που το 2021 έγραψε ιστορία ως το πρώτο που ψήφισε υπέρ του συνδικάτου, σήμερα θυμίζει κάτι διαφορετικό: ένα εργασιακό μέτωπο που αναμένει τέσσερα χρόνια τώρα τη συμφωνία που δεν έρχεται.

Ο μπαρίστα August Code, που συμμετείχε στην πρώτη ψηφοφορία, περιγράφει στο CNN: «Αν με ρωτούσες τότε, θα έλεγα ότι θα έχουμε σύμβαση μέσα σε λίγους μήνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσουμε στο τέταρτο έτος χωρίς αποτέλεσμα».

Όταν η δυναμική των εργαζομένων στα Starbucks δεν αρκεί

Η ορμή του κινήματος υπήρξε εντυπωσιακή. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, περισσότερα από 560 καταστήματα ψήφισαν υπέρ του Starbucks Workers United, ενώ δεκάδες ακόμη προσπάθειες έγιναν πριν ορισμένα καταστήματα κλείσουν.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι, που βρέθηκαν να δουλεύουν εν μέσω πανδημίας, έφεραν μαζί τους μια διαφορετική εργασιακή συνείδηση. Οι απαιτήσεις τους ήταν σαφείς: καλύτεροι μισθοί, αξιόπιστα ωράρια, επαρκής στελέχωση.  Όμως χωρίς συλλογική σύμβαση, οι διεκδικήσεις τους παραμένουν θεωρητικές.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι, που βρέθηκαν να δουλεύουν εν μέσω πανδημίας, έφεραν μαζί τους μια διαφορετική εργασιακή συνείδηση

Το βασικό εμπόδιο δεν είναι μόνο η εταιρεία – είναι το αμερικανικό εργατικό δίκαιο.

Στις ΗΠΑ, ακόμη και μετά από μια επίσημη συνδικαλιστική νίκη, οι εταιρείες δεν υποχρεώνονται να καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το μόνο που τους ζητείται είναι «καλή πίστη» στις διαπραγματεύσεις – ένας όρος που συχνά μεταφράζεται σε μακροχρόνιες καθυστερήσεις χωρίς καμία συνέπεια.

Διαπραγματεύσεις σε τέλμα – και εκατέρωθεν κατηγορίες

Η Starbucks υποστηρίζει ότι έχει καθίσει στο τραπέζι επανειλημμένα. Σε πρόσφατο υπόμνημα, το ανώτατο στέλεχος Sara Kelly κάνει λόγο για «μήνες συζητήσεων» που δεν οδήγησαν πουθενά. Το συνδικάτο, αντιθέτως, κατηγορεί την εταιρεία για τακτικές καθυστέρησης και αποδυνάμωσης.

Πολλοί από τους εργαζομένους που ψήφισαν το 2021 έχουν ήδη αποχωρήσει. Ανάμεσά τους και η Michelle Eisen, μια από τις πρωτεργάτριες της πρώτης καμπάνιας, η οποία πλέον εργάζεται στο συνδικάτο. «Η εταιρεία αντέδρασε σαν να ετοιμαζόταν για μάχη, όχι για διάλογο», λέει.

Η “Red Cup Day” που άναψε φωτιές

Η διαμάχη κλιμακώθηκε τον Νοέμβριο, όταν περίπου 150 καταστήματα ξεκίνησαν ανοιχτή απεργία, επιλέγοντας μια από τις πιο εμπορικές ημέρες της χρονιάς: τη Red Cup Day. «Αυτό είναι το σημείο καμπής», λένε οι εργαζόμενοι.

Starbucks

Η Starbucks αντεπιτίθεται, υποστηρίζοντας ότι οι απεργίες επηρεάζουν λιγότερο από το 5% των 240.000 εργαζομένων πρώτης γραμμής και ότι οι πωλήσεις της ημέρας δεν άλλαξαν ουσιαστικά.

Ωστόσο η σύγκρουση έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την εταιρεία: πτώση πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, αύξηση τιμών καφέ λόγω δασμών και εκατοντάδες κλεισίματα καταστημάτων μέσα στο 2024.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Starbucks

Το αδιέξοδο αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση.

Τα στοιχεία του καθηγητή Johnnie Kallas από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι δείχνουν ότι μόλις 37% των νέων συνδικάτων καταφέρνουν να υπογράψουν πρώτη σύμβαση μέσα σε έναν χρόνο. Ακόμη και στους 18 μήνες, το ποσοστό δεν ξεπερνά το 48%.

Παράλληλα, οι αντίστοιχες προσπάθειες στην Amazon και τη Volkswagen δεν έχουν σημειώσει κανένα ουσιαστικό βήμα προς συμφωνία, επιβεβαιώνοντας ότι η πρώτη σύμβαση είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία.

Η εργατική ομοσπονδία AFL-CIO ζητά νομοθετικές αλλαγές, ενώ νομοσχέδιο του γερουσιαστή Josh Hawley για δεσμευτική διαιτησία στις καθυστερήσεις έχει βρει περιορισμένη ανταπόκριση στο Κογκρέσο.

«Θα το πάρουμε – ακόμα κι αν δεν είμαι εδώ»

Κι όμως, η απογοήτευση δεν έχει μετατραπεί σε υποχώρηση.

Ο νεαρός μπαρίστα Diego Franco από το Ιλινόι, μέλος της διαπραγματευτικής επιτροπής, το λέει ξεκάθαρα στο CNN: «Αργά ή γρήγορα, η εταιρεία θα υποκύψει και θα κερδίσουμε το ισχυρό συμβόλαιο για το οποίο αγωνιζόμαστε – είτε είμαι ακόμα εδώ είτε όχι», είπε.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Παρά τις καθυστερήσεις, τις αποχωρήσεις προσωπικού και τις συνεχείς συγκρούσεις, το κίνημα της Starbucks δεν δείχνει σημάδια κόπωσης.

Αντιθέτως, ενισχύεται από μια γενιά εργαζομένων που δεν φοβάται τη σύγκρουση και βλέπει τον χώρο εργασίας ως πεδίο διεκδίκησης, όχι ως δεδομένο. Το κατά πόσο αυτή η επιμονή θα φέρει τελικά τη συλλογική σύμβαση παραμένει ανοιχτό.

Εκείνο όμως που φαίνεται βέβαιο είναι ότι η μάχη της Starbucks έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια της αλυσίδας: έχει μετατραπεί σε δοκιμασία για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό δίκαιο και σε σημείο αναφοράς για τα συνδικάτα της επόμενης δεκαετίας.

Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν, οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στο παλιό μοντέλο — και ότι ο αγώνας τους δεν τελειώνει εδώ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν.

Βάιος Μπαλάφας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
«Μπαρούτι» 10.12.25

Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση για το αγροτικό - Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο