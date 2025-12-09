Δυο διαδηλωτές υπέκυψαν χθες Δευτέρα στα τραύματα από σφαίρες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας εμποδίζεται η πρόσβαση σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στον νομό Κοτσαμπάμπα, στην κεντρική Βολιβία, ανέφερε ιατρική πηγή (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, τα πτώματα μεταφέρονται στ0 Ινστιτούτο Εγκληματολογικών Ερευνών για να διενεργηθούν οι νεκροτομές).

Τις τελευταίες δώδεκα ημέρες, σκουπίδια συσσωρεύονται στους δρόμους στην πόλη Κολκαπίρουα (66.000 κάτοικοι), καθώς διαδηλωτές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στη χωματερή του δήμου.

Δυο άνδρες, 38 και 47 ετών, χτυπήθηκαν από σφαίρες στον θώρακα και υπέκυψαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν — οι δυο σοβαρά

«A un mes de gestión, el Gobierno nacional ya se cargó 2 mu3rt0s y 20 herid0s» El diputado de @AP_Bolivia25 Rolando Pacheco (@Con1722Concejal), lamentó que se registren dos fall3cimient0s y 30 heridos en el desbloqueo en Colcapirhua – Cochabamba manifestó qué la población está… pic.twitter.com/HHY0TNRS1w — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) December 8, 2025

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, οργάνωση αγροτών της περιοχής ζητεί να οροθετηθεί η περίμετρος της χωματερής, διαμαρτυρόμενη πως η επέκτασή της πλήττει τη δραστηριότητά τους.

Χθες το πρωί ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και εργαζόμενους στον δήμο που προσπαθούσαν να φτάσουν στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Επενέβη η αστυνομία, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και προχωρώντας σε προσαγωγές.

«Εχουμε τη λύπη να σας ανακοινώσουμε τον θάνατο δυο ανθρώπων», δήλωσε στον Τύπο ο Δρ. Χούλιο Σέσαρ Ορόσκο, διευθυντής νοσοκομείου στην Κοτσαμπάμπα όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες.

Bolivia: Dos muertos por balas en desbloqueo en Colparirhua Cochabamba pic.twitter.com/SQHPuTwVnV — J C (@JOTACE7777) December 8, 2025

Επρόκειτο για δυο άνδρες, 38 και 47 ετών, που χτυπήθηκαν από σφαίρες στον θώρακα, διευκρίνισε.

Αλλοι τέσσερις τραυματίες — οι δυο είναι σοβαρά — νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο.

Ουδέν σχόλιον

Ούτε η αστυνομία, ούτε η εισαγγελία σχολίασαν τις περιστάσεις των θανάτων των διαδηλωτών.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κανέναν διάλογο με τους συμμετέχοντες.

«Δεν έχουμε μπορέσει να έρθουμε σε επαφή» με κάποιο πρόσωπο ή κάποια οργάνωση «για να ακούσουμε τις διεκδικήσεις» των διαδηλωτών, σχολίασε η Μαριόλι Αλβαρες, αντιπρόσωπος δημόσιας ανεξάρτητης αρχής διαμεσολάβησης, στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Σαν Ραφαέλ.

Πηγή: ΑΠΕ