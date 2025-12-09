Ρωσία: Νεκρά τα μέλη του πληρώματος του στρατιωτικού μεταγωγικού που συνετρίβη κοντά στη Μόσχα
Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο.
Τα μέλη του πληρώματος ενός ρωσικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους An-22 που συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο βορειοανατολικά της Μόσχας σκοτώθηκαν στη συντριβή, ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών.
Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο.
Η Επιτροπή δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό.
Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη, το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη».
Νωρίτερα, μη κατονομαζόμενη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.
Προσώρας οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.
🚨🚨REPORT
Ivanovo region of Russia,an incident occurred involving the crash of an An-22 military transport aircraft, with information confirmed by local media, including on December 9.
Fragments of the aircraft were later found at the Uvod Reservoir.
The aircraft was conducting… pic.twitter.com/JV7JQsEC4D
— RADIO V.O.A (@Knot73211261) December 9, 2025
