newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025 | 15:20

Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Η συζήτηση για την ευθανασία είναι μια βαρυσήμαντη υπόθεση. Περιλαμβάνει προβλήματα που κυμαίνονται από τη φύση και το νόημα της ανθρώπινης ζωής έως τις πιο θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζονται οι κοινωνίες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η πρακτική της παροχής σε έναν γιατρό με σκοπό να βοηθά σοβαρά πάσχοντες ασθενείς να τερματίσουν τη ζωή τους με φαρμακευτική αγωγή έχει νομιμοποιηθεί σε εννέα χώρες σε τρεις ηπείρους.

Υπό προϋποθέσεις η ευθανασία επιτρέπεται και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, η ευθανασία (ενεργητική, παθητική ή υποβοηθούμενη) παραμένει απαγορευμένη και τιμωρείται ποινικά.

Δικαστήρια ή νομοθετικά σώματα, ή και τα δύο, εξετάζουν το ενδεχόμενο νομιμοποίησης σε έξι ακόμη χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και της Νότιας Αφρικής, καθώς και σε οκτώ από τις 31 αμερικανικές πολιτείες όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται.

Σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα για την ευθανασία

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους, όπως ο γάμος και η τεκνοποίηση. Αυτό ισχύει ακόμη και στη Λατινική Αμερική, όπου οι συντηρητικοί θεσμοί όπως η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία εξακολουθούν να είναι ισχυροί.

Ωστόσο, καθώς ο υποβοηθούμενος θάνατος κερδίζει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή, υπάρχουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα πρέπει να είναι επιλέξιμος.

Ενώ οι περισσότερες χώρες ξεκινούν με τον υποβοηθούμενο θάνατο για ανίατες ασθένειες, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη δημόσια υποστήριξη, αυτό συχνά ακολουθείται γρήγορα από μια πίεση για ευρύτερη πρόσβαση.

Θα πρέπει κάποιος με ανίατη κατάθλιψη να έχει υποβοηθούμενο θάνατο;

Οι ευρωπαϊκές χώρες και η Κολομβία επιτρέπουν σε άτομα με ανεπανόρθωτα προβλήματα από παθήσεις όπως η κατάθλιψη ή η σχιζοφρένεια να αναζητήσουν υποβοηθούμενο θάνατο.

Αλλά στον Καναδά, το ζήτημα έχει γίνει αμφιλεγόμενο. Ο υποβοηθούμενος θάνατος για άτομα που δεν έχουν εύλογα προβλέψιμο φυσικό θάνατο νομιμοποιήθηκε το 2021, αλλά η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αποκλείσει άτομα με ψυχικές ασθένειες.

Δύο από αυτά τα άτομα αμφισβητούν τον αποκλεισμό στο δικαστήριο με το σκεπτικό ότι παραβιάζει τα συνταγματικά τους δικαιώματα.

Αυτή είναι μια φωτογραφία ενός ζευγαριού μετά το θάνατό τους, στην Ολλανδία την Πρωτομαγιά του 2024. Ο άντρας 90 ετών, η γυναίκα 86 ετών. Είχαν μια καλή ζωή και έναν πολύ ευτυχισμένο γάμο, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν και οι δύο άρρωστοι και εξαντλημένοι. Έτσι αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους

Στη δημόσια συζήτηση, οι υποστηρικτές του δικαιώματος στον υποβοηθούμενο θάνατο για αυτούς τους ασθενείς λένε ότι τα άτομα που ζουν με σοβαρή κατάθλιψη εδώ και χρόνια και έχουν δοκιμάσει μια ποικιλία θεραπειών και φαρμάκων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν πότε δεν είναι πλέον πρόθυμα να συνεχίσουν να ακολουθούν θεραπείες.

Οι αντίπαλοι, ανησυχώντας ότι η ψυχική ασθένεια μπορεί να περιλαμβάνει μια παθολογική επιθυμία για θάνατο, λένε ότι μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί η πιθανή αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Και, τονίζουν ότι τα άτομα που αγωνίζονται να λάβουν βοήθεια από μια υπερφορτωμένη δημόσια υπηρεσία υγείας μπορεί απλώς να τα παρατήσουν και να επιλέξουν να πεθάνουν, αν και η κατάστασή τους θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί.

Θα πρέπει ένα παιδί με ανίατη πάθηση να μπορεί να επιλέξει τον υποβοηθούμενο θάνατο;

Η δυνατότητα συναίνεσης αποτελεί βασική παράμετρο κατά την υποβολή αιτήματος για υποβοηθούμενο θάνατο.

Μόνο μια χούφτα χώρες είναι πρόθυμες να επεκτείνουν αυτό το δικαίωμα σε ανηλίκους. Ακόμα και στα μέρη που το κάνουν, υπάρχουν μόνο λίγοι υποβοηθούμενοι θάνατοι παιδιών κάθε χρόνο, σχεδόν πάντα παιδιά με καρκίνο.

Στην Κολομβία και την Ολλανδία, τα παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να ζητήσουν υποβοηθούμενο θάνατο μόνα τους.

Οι γονείς μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για παιδιά 11 ετών και κάτω.

Η Ντενίζ ντε Ρούιτερ έβρισκε παρηγοριά στις κούκλες Barbie της όταν δυσκολευόταν να συνδεθεί με τους ανθρώπους. Διαγνώστηκε με αυτισμό και είχε επεισόδια κατάθλιψης και ψύχωσης.

Ως έφηβη σε μια ολλανδική πόλη, λαχταρούσε τη ζωή που είχαν οι συμμαθητές της – βραδινές εξόδους, φίλους – αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει.

Έκανε αρκετές απόπειρες αυτοκτονίας πριν υποβάλει αίτηση για υποβοηθούμενη θεραπεία θανάτου στα 18 της.

Οι ειδικοί που την αξιολόγησαν της ζήτησαν να δοκιμάσει τρία χρόνια επιπλέον θεραπειών πριν συμφωνήσουν ότι τα βάσανά της ήταν αφόρητα. Πέθανε το 2021, με την οικογένειά της και τις κούκλες Barbie κοντά.

Το ζήτημα βρίσκεται υπό ανανεωμένο έλεγχο στην Ολλανδία, όπου, την τελευταία δεκαετία, ένας αυξανόμενος αριθμός εφήβων έχει υποβάλει αίτηση για υποβοηθούμενο θάνατο για ανακούφιση από ανεπανόρθωτη ψυχιατρική ταλαιπωρία από παθήσεις όπως οι διατροφικές διαταραχές και το άγχος.

Το 2021 ο Καναδάς επέκτεινε την ευθανασία σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται σε τελικό στάδιο αλλά θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους λόγω σοβαρών χρόνιων παθήσεων.

Οι περισσότερες τέτοιες αιτήσεις από εφήβους είτε αποσύρονται από τον ασθενή είτε απορρίπτονται από τους εκείνους που τις αξιολογούν, αλλά η ανησυχία του κοινού για μερικές πολύ προβεβλημένες περιπτώσεις εφήβων που έλαβαν υποβοηθούμενους θανάτους ώθησε την ρυθμιστική αρχή της χώρας να εξετάσει ένα μορατόριουμ στις εγκρίσεις για παιδιά που υποβάλλουν αιτήσεις με βάση ψυχιατρικό βάσανο.

Θα πρέπει κάποιος με άνοια να έχει υποβοηθούμενο θάνατο;

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την ιδέα της απώλειας των γνωστικών τους ικανοτήτων και της αυτονομίας τους και ελπίζουν να έχουν υποβοηθούμενο θάνατο όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο.

Αλλά αυτή είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση για ρύθμιση από ό,τι για ένα άτομο που μπορεί ακόμα να υποβάλει ένα σαφές αίτημα.

Πώς μπορεί ένα άτομο που χάνει την νοητική του ικανότητα να συναινέσει στον θάνατο; Οι περισσότερες κυβερνήσεις, και οι γιατροί, αισθάνονται πολύ άβολα για να το επιτρέψουν.

Στην Κολομβία, την Ισπανία, τον Ισημερινό και την καναδική επαρχία του Κεμπέκ, τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλα είδη γνωστικής έκπτωσης μπορούν να ζητήσουν αξιολόγηση για υποβοηθούμενο θάνατο πριν χάσουν την νοητική τους ικανότητα, να υπογράψουν ένα προκαταρκτικό αίτημα — και στη συνέχεια να ζητήσουν από έναν γιατρό να τερματίσει τη ζωή τους αφού έχουν χάσει την ικανότητα να συναινέσουν οι ίδιοι.

Αλλά αυτό εγείρει ένα ξεχωριστό, απαιτητικό ερώτημα: Αφού οι άνθρωποι χάσουν την ικανότητα να ζητήσουν υποβοηθούμενο θάνατο, ποιος θα πρέπει να αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα;

Οι σύζυγοί τους; Τα παιδιά τους; Οι γιατροί τους; Η κυβέρνηση; Η Κολομβία εμπιστεύεται αυτόν τον ρόλο στις οικογένειες.

Η Ολλανδία το αφήνει στους γιατρούς – αλλά πολλοί αρνούνται να το κάνουν, απρόθυμοι να χορηγήσουν θανατηφόρα φάρμακα σε έναν ασθενή που δεν μπορεί να διατυπώσει με σαφήνεια μια λογική επιθυμία να πεθάνει.

Πώς απαντούν οι γιατροί στα παραπάνω ερωτήματα

Όλα αυτά τα ερωτήματα γίνονται μέρος της συζήτησης, καθώς το δικαίωμα ελέγχου και σχεδιασμού του θανάτου κάποιου προβάλλεται ενώπιον απρόθυμων νομοθετών και ανήσυχων επαγγελματιών υγείας.

Η Δρ. Μαντλίν Λι, ψυχίατρος από το Τορόντο, ανέλαβε το έργο της ανάπτυξης της πρακτικής υποβοηθούμενης θνησιμότητας σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Καναδά, όταν η διαδικασία αποποινικοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015.

Ξεκίνησε αξιολογώντας τους ασθενείς ως προς την επιλεξιμότητά τους και στη συνέχεια προχώρησε στην παροχή ιατρικής βοήθειας κατά τη θνησιμότητα, ή MAID, όπως ονομάζεται στον Καναδά.

Για ορισμένους ασθενείς με καρκίνο σε τελικό στάδιο, ένιωθε ότι ήταν η καλύτερη μορφή φροντίδας που μπορούσε να προσφέρει, είπε μιλώντας στους New York Times.

Στη συνέχεια, όμως, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Καναδά διευρύνθηκαν και η Δρ. Λι βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό είδος ασθενούς.

«Για να παρέχω υποβοηθούμενη θνησιμότητα σε κάποιον που πεθαίνει από μια πάθηση και δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο που θα πεθάνει, είμαι πρόθυμη να τον βοηθήσω και να επιταχύνω αυτόν τον θάνατο», είπε.

«Δυσκολεύομαι περισσότερο με ανθρώπους που δεν πεθαίνουν και θέλουν MAID – νομίζω ότι τότε υποβοηθάς την αυτοκτονία. Αν δεν πεθαίνεις τότε είσαι ένα άτομο που δεν είναι δυσαρεστημένο με τον τρόπο που θα πεθάνει. Είσαι δυσαρεστημένος με τον τρόπο που ζεις» λέει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν
Κόσμος 09.12.25

Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» – Με αντιπρόταση απαντά το Κίεβο στις ΗΠΑ
Ουκρανία 09.12.25

Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» - Καθυστερήσεις από Κίεβο που στέλνει αντιπρόταση στο σχέδιο εκεχειρίας

Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
Στρατηγική αφύπνιση 09.12.25

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Πρόβλημα τα φάρμακα 09.12.25

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Για τον Τραμπ, η Ευρώπη «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις» – «Βρομερή» απόφαση το πρόστιμο στο Χ
Λευκός Οίκος 09.12.25

Νέα σκληρή επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη

«Πρέπει να προσέξει πολύ», τονίζει ο Τραμπ για την Ευρώπη, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της καθώς «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις (...) πολύ κακές για τον λαό».

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξανάρχισε η καταμέτρηση των ψήφων εν μέσω καταγγελιών για απάτη
Για απάτη 09.12.25

Ξανάρχισε εν μέσω καταγγελιών η καταμέτρηση των ψήφων στην Ονδούρα

Η καταμέτρηση των ψήφων προχωρά πολύ αργά στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών για απάτη κι ενώ ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο Τραμπ διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του βασικού αντιπάλου του.

Σύνταξη
Καμπότζη: Τουλάχιστον 6 άμαχοι νεκροί σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη
Νέες εχθροπραξίες 09.12.25

Με νεκρούς η... ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ για Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον Τραμπ, Καμπότζη και Ταϊλάνδη έχουν εμπλακεί σε νέες πολύνεκρες συνοριακές εχθροπραξίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο