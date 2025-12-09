Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία
Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία

Οι οικογένειές τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβαςπου παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Σήμερα, οι απόγονοι του Τζον Φ. Κένεντι και του Νικίτα Χρουστσόφ συνεργάζονται για ένα συγκλονιστικό podcast που θέλει να μας υπενθυμίσει την ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Όταν ο Τζον Φ. Κένεντι και ο Νικίτα Χρουστσόφ βρέθηκαν αντίπαλοι στην Kρίση των πυραύλων της Κούβας, την αντιπαράθεση διάρκειας 13 ημερών που συνέβη τον Οκτώβριο του 1962 μεταξύ των Η.Π.Α. και της Σοβιετικής Ένωσης λόγω των σοβιετικών βαλλιστικών πυραύλων που αναπτύχθηκαν στην Κούβα και έφερε τον κόσμο στο χείλος του καθολικού ολέθρου, γράφτηκε ιστορία. Αν τα μαθήματα αυτής της ιστορίας έχουν αποτυπωθεί στην ηγεσία του σήμερα, είναι κάτι (επώδυνα) αμφίβολο.

Η κρίση που έφερε τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής πολύ κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο εξαιτίας της εγκατάστασης σοβιετικών πυραύλων με πυρηνικές κεφαλές στο έδαφος της Κούβας, στον Κόλπο των Χοίρων (ενέργεια που επρόκειτο για απάντηση στην εγκατάσταση αμερικανικών πυρηνικών πυραύλων στο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και κυρίως της Τουρκίας) ξεκίνησε όταν ένα U2 αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος, φωτογράφισε την Κούβα και αποκάλυψε την ύπαρξη βάσεων εκτόξευσης πυραύλων.

Ακολούθησαν δύο εβδομάδες αφόρητης έντασης. Στις 22 Οκτωβρίου, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι σε διάγγελμά του μίλησε για κίνδυνο παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου και ανακοίνωσε πως το αμερικανικό ναυτικό θα επέβαλλε ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας, προχωρώντας σε κατάσχεση όπλων, που σοβιετικά σκάφη θα επιχειρούσαν να παραδώσουν στην Κούβα.

Ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Νικίτα Χρουστσόφ αναφέρθηκε σε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου ανταποδίδοντας και τις προειδοποιήσεις-απειλές, ζητώντας από την αμερικανική ηγεσία να αποχωρήσει, προτείνοντας αμοιβαία υποχώρηση, της Σοβιετικής Ένωσης από την Κούβα και των Η.Π.Α. από Ασία και Ευρώπη.

YouTube thumbnail

Ξεκάθαρος κίνδυνος

Η απειλή ήταν ξεκάθαρη: αν ο Κένεντι ή ο Σοβιετικός ομόλογός του, Χρουστσόφ, ήθελαν θα ακολουθούσε μια αλυσιδωτή αντίδραση βυθίζοντας την ανθρωπότητα στην ολοκληρωτική καταστροφή και την πυρηνική αποκάλυψη.

Η Κρίση των πυραύλων της Κούβας έχει καλυφθεί ατελείωτα, αλλά η τρίτη σεζόν του podcast The Bomb του BBC World Service φέρνει ένα εντελώς νέο στοιχείο στην ιστορία.

Συμπαρουσιαστές είναι ο Μαξ Κένεντι και η Νίνα Χρουστσόβα, συγγενείς των ανδρών που, για 13 ημέρες, κρατούσαν τη μοίρα του κόσμου στα χέρια τους.

«Τι σκεφτόταν η σοβιετική πλευρά; Τι σκεφτόταν η αμερικανική πλευρά;» ρωτά η Χρουστσόβα, δισέγγονη του Χρουστσόφ και καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στη Νέα Υόρκη.  Για εκείνη, η αξία της εκπομπής είναι η αντικειμενική της προσπάθεια να διερευνήσει: «Πώς μπορούν οι άνθρωποι να μισούν ο ένας τον άλλον και να πηγαίνουν ο ένας ενάντια στον άλλον;».

«Δεν μου διέφυγε πόσο εντυπωσιακό είναι το ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι φίλοι ή να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ολοκληρωτικοί εχθροί», προσθέτει ο Κένεντι, γιος του Ρόμπερτ Κένεντι, ανιψιός του JFK, συγγραφέας και δικηγόρος.  «Το βλέπουμε ξανά και ξανά όταν οι χώρες πηγαίνουν σε πόλεμο και απλώς καταδεικνύει πόσο απίστευτα ανόητο είναι να πολεμάς».

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην Κρίση των Πυραύλων της Κούβας είναι ότι ο κόσμος μπορούσε να παρακολουθήσει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την πορεία προς την καταστροφή. Ωστόσο, η απειλή ήταν πολύ πιο κοντά από ό,τι αντιλαμβανόταν κανείς.

«Σχεδόν όλοι στον Λευκό Οίκο ήθελαν αεροπορική επιδρομή και εισβολή», αποκαλύπτει ο Κένεντι. «Αν είχαμε χτυπήσει τους Κουβανούς είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι θα απαντούσαν με πυρηνικό όπλο κατά του Στόλου, γεγονός που θα είχε καταστρέψει τα αεροπλανοφόρα μας. Και εμείς θα είχαμε απαντήσει με μαζικά αντίποινα που θα είχαν τερματίσει όλη τη ζωή στη Γη».

Το γεγονός ότι η καταστροφή αποφεύχθηκε, αποτελεί απόδειξη της ψυχραιμίας του Κένεντι και του Χρουστσόφ, οι οποίοι κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να διαπραγματευτούν, όταν όλοι γύρω τους πίεζαν για στρατιωτική δράση.

Ο Χρουστσόφ απέσυρε τους πυραύλους από την Κούβα και ο Κένεντι απέσυρε τους αμερικανικούς πυραύλους από την Τουρκία, ένα γεγονός που δεν αναφέρθηκε εκείνη την εποχή.

Η Χρουστσόβα έμαθε για την κρίση μέσα από το σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έδινε μια διαφορετική εικόνα.

«Στη Σοβιετική Ένωση, ο κόσμος δεν γνώριζε πολλά γι’ αυτό, γιατί ήταν μια κρίση, και στη Σοβιετική Ένωση μας έλεγαν ότι τα πράγματα είναι πάντα υπέροχα και ηλιόλουστα» λέει στον The Guardian.

Ωστόσο, στην οικογένεια του Χρουστσόφ, η αντίληψη ήταν διαφορετική. «Μου έλεγαν πόσο σπουδαία στιγμή ήταν, επειδή ήταν αντιμέτωποι. Κατάφεραν να το λύσουν και δεν ξεκίνησαν τον πόλεμο, κάτι που ήταν υπέροχο» πρόσθεσε.

Αν και σήμερα οι συγγενείς των δύο ηγετών είναι φίλοι, η Χρουστσόβα επισημαίνει μια ιστορική ειρωνεία. «Για πολύ καιρό στη ρωσική πολιτική, [η λύση] θεωρούνταν ήττα για τον Χρουστσόφ, επειδή δεν ανατίναξε τις Ηνωμένες Πολιτείες» λέει.

Επίκαιρος φόβος

Το podcast είναι επίκαιρο, καθώς το Ρολόι της Αποκάλυψης (Doomsday Clock) βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ, εν μέρει επειδή οι σημερινοί ηγέτες φαίνεται να αγνοούν τα διδάγματα του παρελθόντος.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη στους ηγέτες της Αμερικής και της Ρωσίας», δηλώνει απερίφραστα ο Μαξ Κένεντι. «Ο Πρόεδρος Χρουστσόφ οργάνωσε την πολιτική άμυνα του Στάλινγκραντ. Είδε από πρώτο χέρι, πολύ κοντά, τις φρίκες του πολέμου. Ο Πρόεδρος Κένεντι [ο οποίος πολέμησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο] έχασε δύο μέλη του πληρώματός του. Είδε τον θάνατο από κοντά».

Ο Κένεντι τονίζει ότι η στρατιωτική θητεία κάνει τεράστια διαφορά στην ηγεσία. «Ο Πούτιν έχει απειλήσει επανειλημμένα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Και ο Τραμπ δεν έχει καμία εμπειρία με τη θητεία. Έτσι, έχω πραγματική ανησυχία για το μέλλον μας, που αφήνεται στα χέρια αυτών των δύο πολύ περιορισμένων ανδρών».

YouTube thumbnail

Η Χρουστσόβα συμφωνεί, υπογραμμίζοντας την απομάκρυνση από την πραγματικότητα του πολέμου. «Τόσο ο Κένεντι όσο και ο Χρουστσόφ γνώριζαν τι ήταν ο πόλεμος. Και έτσι, και για τους δύο, το να κάνουν το βήμα που θα μας οδηγούσε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν αδιανόητο» δηλώνει.

Σήμερα, όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος του ριάλιτι σόου. Και επειδή η στρατιωτική επίθεση πηγαίνει σχετικά καλά [για τον Πούτιν] αυτή τη στιγμή, τον έχουμε δει τρεις φορές με τη στρατιωτική του στολή. Όλα αυτά είναι για τηλεοπτική θέαση», καταλήγει η Χρουστσόβα, εκφράζοντας τον φόβο ότι οι σημερινοί ηγέτες δεν είναι πρόθυμοι να μάθουν το δίδαγμα της ηγεσίας ευθύνης που έδωσαν οι πρόγονοί τους.

«Εκδικητικοί ηγέτες»

Η Κρίση των πυραύλων της Κούβας έδωσε ένα ανεκτίμητο δίδαγμα στην ανθρωπότητα: την αξία της ενσυναίσθησης και της αναζήτησης της ειρήνης. Αυτά τα διδάγματα, όμως, φαίνεται να αγνοούνται από τους σύγχρονους ηγέτες, όπως εξηγεί ο Μαξ Κένεντι, ο οποίος, από κοινού με τη Νίνα Χρουστσόβα, αναδεικνύει την έλλειψη ηγετικής ευθύνης που, όπως λένε, αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το μέλλον του πλανήτη.

Mιλώντας με τη δισέγγονη του Χρουστσόφ για το podcast The Bomb ο ανιψιός του Κένεντι, εξέφρασε αρχικά τον φόβο του για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η κριτική της Χρουστσόβα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν η Νίνα μιλά για τον Πούτιν, ανησυχώ ότι όταν επιστρέψει στη Ρωσία, κάτι θα μπορούσε να της συμβεί, επειδή υπάρχει μια τόσο πραγματική απειλή αντιποίνων», δήλωσε διστακτικά, στρέφοντας αμέσως μετά την προσοχή του στη δική του χώρα.

Ο Κένεντι παραδέχτηκε ότι, για πρώτη φορά, νιώθει ότι η ασφάλεια των πολιτικών αντιπάλων κινδυνεύει και στην Αμερική. «Πάντα ένιωθα εντελώς ασφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα έχουμε έναν πρόεδρο που αναζητά αντίποινα κατά των πολιτικών του εχθρών. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό».

Η δήλωσή του έρχεται σε συνέχεια των πιθανών νομικών συνεπειών που φέρεται να αντιμετώπισε η αμερικανική τηλεόραση, η οποία, όπως λέει, «ανάγκασε την αναστολή του Τζίμι Κίμελ» αφότου επέκρινε την απάντηση της κυβέρνησης στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αναδεικνύοντας την απειλή για την ελευθερία του λόγου.

Η κριτική του Μαξ Κένεντι προς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι θεωρητική. Ο αδελφός του είναι ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος υπηρετεί ως «αμφιλεγόμενος γραμματέας υγείας του Τραμπ».

Ο Μαξ Κένεντι δεν καταγγέλλει τη διακυβέρνηση Τραμπ με έναν αφηρημένο τρόπο. Πέρυσι, ο ίδιος είχε γράψει ένα άρθρο γνώμης στους Los Angeles Times καταγγέλλοντας δημόσια τον αδελφό του. Ως εκ τούτου, η κριτική του προς τον Τραμπ είναι «ένα επιπλέον χτύπημα» στην εμφύλια διαμάχη μέσα στη δυναστεία των Κένεντι.

Αίτημα η ενσυναίσθηση

YouTube thumbnail

Ερωτηθείς για το τι μπορούν να μάθουν οι σημερινοί ηγέτες από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας, ο Κένεντι υπογράμμισε δύο βασικά διδάγματα ηγεσίας που λείπουν σήμερα:

«Το ένα είναι η σημασία των ηγετών που πραγματικά αναζητούν κάθε δίοδο προς την ειρήνη πριν πάνε σε πόλεμο», κάτι που δεν βλέπει να συμβαίνει τώρα στη Βενεζουέλα είπε.

«Το άλλο πράγμα είναι ότι, όταν διαπραγματεύεσαι, το πολύ σημαντικό πράγμα που έκανε ο Πρόεδρος Κένεντι ήταν να προσπαθήσει να μπει στη θέση του Χρουστσόφ. Ο Κένεντι γνώριζε ότι όπως το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα πίεζε τον ίδιο, έτσι θα πίεζε και τον Χρουστσόφ. Και οι δύο προσπαθούσαν να καταλάβουν τι χρειαζόταν ο άλλος για να διευθετήσει αυτή την κρίση.

Και στο τέλος, νομίζω ότι ο Πρόεδρος Κένεντι και ο Νικίτα Χρουστσόφ ανέπτυξαν μια αμοιβαία κατανόηση. Υπήρξαν στιγμές στην κρίση όπου ήταν πραγματικά μόνο αυτοί οι δύο άνδρες που στάθηκαν ανάμεσα σε όλες αυτές τις άλλες δυνάμεις και την καταστροφή της ανθρώπινης φυλής», τόνισε ο Μαξ Κένεντι.

«Η ηγετική ευθύνη είναι κάτι που μας λείπει» είπε η Χρουστσόβα από τη μεριά της. «Η κρίση ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα του πώς, όταν πλησιάζεις τον πόλεμο, στην πραγματικότητα απομακρύνεσαι από τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

YouTube thumbnail

Το συγκλονιστικά επίκαιρο The Bomb είναι διαθέσιμο στο BBC Sounds.

Stories
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει
Ώρα για debate 07.12.25

Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει

Από τον Πίτερ Θιλ στη Μάργκαρετ Άτγουντ, η Λίστα Επιρροής (Influence List) των Financial Times μοιάζει να έχει κάτι για τον καθένα και αυτό είναι η υπεροχή και δύναμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
True crime 06.12.25

Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο snowboarder Ράιαν Γουέντινγκ πέρασε από τις χιονισμένες πίστες στις λευκές σκόνες ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και δολοφόνος με τις πλάτες του καρτέλ Σιναλόα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
