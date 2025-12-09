Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός Κ19 για να προκριθεί στα νοκ-άουτ – Η βαθμολογία της League Phase του Youth League

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την Καϊράτ στην Αστάνα με 2-0 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League, όμως όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς λόγω των συνθηκών στο Καζακστάν, οι ερυθρόλευκοι ήταν η πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε.

Τα υπόλοιπα 17 παιχνίδια που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο για τις ομάδες που θα προκριθούν στα νοκ-άουτ διεξάγονται σήμερα και την Τετάρτη (10/12), με τον Ολυμπιακό να περιμένει για να δει αν θα βρίσκεται στις 22 ομάδες που προκρίνονται.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου αυτή τη στιγμή είναι στην 20η θέση και έχει 7 βαθμούς, ενώ έχει 8 γκολ υπέρ και 10 κατά. Αυτό το -2 στη διαφορά τερμάτων είναι και το «κλειδί» για την πρόκριση, καθώς είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας για την πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σε μια ισοβαθμία 5 ομάδων, αλλά όλες έχουν παιχνίδι λιγότερο. Καταλαβαίνει κανείς ότι για να βρεθεί στην επόμενη φάση η ελληνική ομάδα θα πρέπει να μην κερδίσουν κάποιες από τις ομάδες που βρίσκονται από κάτω της στη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες δεν θέλουν να κερδίσει ή να έρθει ισοπαλία η Λεβερκούζεν που είναι στους 7 βαθμούς, αλλά από κάτω λόγω διαφοράς τερμάτων, ενώ από εκεί και πέρα, έχουν 6 βαθμούς οι 22η Μονακό και η 23η Νάπολι, που αυτή τη στιγμή δεν προκρίνεται. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να κερδίσει καμία από τις δύο, ενώ δεν τον βολεύει και η ισοπαλία στα παιχνίδια αυτών των δύο γιατί έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός δεν θέλει νίκη της Αϊντχόφεν που έχει 5 βαθμούς και θα τον περάσει αν νικήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης εντός, αλλά και των Γιουβέντους και Μαρσέιγ που έχουν 4 βαθμούς, αλλά με νίκη θα τον περάσουν, διότι θα έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων. Όλα θα είναι ανοιχτά μέχρι το φινάλε για την πρόκριση, με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να προκρίνεται, αλλά να θέλει να μην κερδίσουν από τις 6 ομάδες αυτές τουλάχιστον οι 3 για να περάσει στους «32».

Η βαθμολογία της League Phase μετά το Καϊράτ – Ολυμπιακός

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Youth League

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Το φορμάτ και οι ημερομηνίες του Youth League:

Στη φάση των «32» περνούν οι 22 πρώτοι της League Phase συν τους 10 που θα προκριθούν από τον Γ’ προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των πρωταθλητών.

Από τη φάση των «32» και μετά, τα ματς είναι μονά νοκ-άουτ, χωρίς παράταση, με την πρόκριση να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας. Οι ημιτελικοί και ο τελικός διεξάγονται με τη μορφή Final-4 στη Νιόν της Ελβετίας.

Στους «32», οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 της League Phase, θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 17-22. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-16, θα αντιμετωπίσουν τις 10 από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Για τους αγώνες από τη φάση των «16» και έπειτα, θα υπάρξει νέα κλήρωση.

Κλήρωση φάσης των «32»: 12 Δεκεμβρίου

Αγώνες φάσης των «32»: 3-4 Φεβρουαρίου

Κλήρωση (φάσης των «16» και μετά): 6 Φεβρουαρίου

Αγώνες φάσης των «16»: 24-25 Φεβρουαρίου

Αγώνες προημιτελικής φάσης: 17-18 Μαρτίου

Final-4, ημιτελικοί: 17 Απριλίου

Final-4, τελικός: 20 Απριλίου