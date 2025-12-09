ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με όργιο απευθείας αναθέσεων σε ημετέρους», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενο στις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση.

«Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών, σκιαγραφείται τριγωνική σχέση μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, του τότε Προέδρου του και πρώην Προέδρου της ΟΝΝΕΔ Κωνσταντίνου Δέρβου, εταιρειών που άνοιγαν μέσα σε λίγες μέρες πριν προκηρυχθούν διαγωνισμοί καθώς και της εταιρείας και του περιβάλλοντος του νυν βουλευτή Β’ Πειραιά και πρώην στελέχους της ΟΝΝΕΔ, Γιώργου Βρεττάκου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Το νέο δημοσίευμα – σε συνέχεια προηγούμενων του TVXS- περιγράφει ένα «γαλάζιο» δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων».

ΠΑΣΟΚ για ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις

Το ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα, που έχουμε θέσει και τα οποία συστηματικά αποφεύγει: