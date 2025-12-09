ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σημειώνοντας ότι περιγράφεται «ένα γαλάζιο δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων»
- Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
- Ανήλικη μέθυσε σε μπαρ και κατέληξε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα της φίλης της επειδή τους κέρασε ποτά
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- «Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν αλλά τα θανατώνουν» - Λόγια απόγνωσης από τον κτηνοτρόφο που υπέστη εγκεφαλικό
«Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με όργιο απευθείας αναθέσεων σε ημετέρους», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενο στις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση.
«Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών, σκιαγραφείται τριγωνική σχέση μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, του τότε Προέδρου του και πρώην Προέδρου της ΟΝΝΕΔ Κωνσταντίνου Δέρβου, εταιρειών που άνοιγαν μέσα σε λίγες μέρες πριν προκηρυχθούν διαγωνισμοί καθώς και της εταιρείας και του περιβάλλοντος του νυν βουλευτή Β’ Πειραιά και πρώην στελέχους της ΟΝΝΕΔ, Γιώργου Βρεττάκου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:
«Το νέο δημοσίευμα – σε συνέχεια προηγούμενων του TVXS- περιγράφει ένα «γαλάζιο» δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων».
ΠΑΣΟΚ για ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις
Το ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα, που έχουμε θέσει και τα οποία συστηματικά αποφεύγει:
- Επιβεβαιώνει το όργιο απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους;
- Πώς σχολιάζει το περιγραφόμενο στα δημοσιεύματα «στήσιμο εταιρειών και εικονικών διαγωνισμών» στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ;
- Πώς τοποθετείται για την περίπτωση του βουλευτή της, κ. Βρεττάκου;
- Δεδομένου ότι η σημερινή Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει επιβεβαιώσει την παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διατηρεί ως μέλος στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κ. Βρεττάκο;».
- Ομαδικοί τάφοι, καρτέλ και σκηνικό μεγάλης ανησυχίας ενόψει Μουντιάλ – Τι συμβαίνει λίγους μήνες πριν τη σέντρα…
- Εξιτήριο για τους δύο διασωθέντες από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη
- Προς αναβολή η επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη – O Μασκ καθυστερεί
- Καλύβια: Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία – Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
- MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
- Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πρώτο σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων
- Ολυμπιακός: Προπονήθηκε ο Φουρνιέ και παίζει κόντρα στην Μπαρτσελόνα
- Πέλλετ: Ποιους συμφέρει περισσότερο η θέρμανση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις