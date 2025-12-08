Ακόμα ένας «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου καθώς έχει ξεσπάσει σάλος γύρω από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για αδιαφανείς διαδικασίες, κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών και δημόσιων κονδυλίων αλλά και πελατειακές σχέσεις που εμπλέκουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, διαδέχονται η μία την άλλη με την κυβέρνηση να τις χαρακτηρίζει «αόριστες»…

Νέα στοιχεία που σκιαγραφούν ένα δίκτυο ωφελημένων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Πρόκειται για μια υπόθεση που θυμίζει τη σωρεία απευθείας αναθέσεων για υγειονομικό υλικό σε εταιρείες που ξεφύτρωσαν ξαφνικά στον χώρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έρχεται να ρίξει νέα σκιά στο ήδη βεβαρημένο κλίμα σκανδαλολογίας που περιβάλλει την κυβέρνηση, με κυρίαρχο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι καταγγελίες, οι οποίες έχουν προκύψει από δημοσιογραφικές έρευνες (ΕΦ.ΣΥΝ., Tvxs), εστιάζουν κυρίως σε δύο άξονες:

Σκάνδαλο σίτισης φοιτητών κατά την πανδημία:

Από το μπαράζ δημοσιευμάτων γίνεται γνωστό ότι επί προεδρίας του πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Κώστα Δέρβου, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανέθεσε (στις 28 Φεβρουαρίου του 2020, στη διάρκεια του πρώτου lockdown), στην εταιρεία «Sparta Deli EE», τη σίτιση στη Φοιτητική Εστία της Πάτρας για τον μήνα Μάρτιο, για 208.800 χιλιάδες ευρώ+ ΦΠΑ. Η σύμβαση ανανεωνόταν συνεχώς. Για όλο -σχεδόν- τον Μάιο η εταιρεία εισέπραξε 128.845 ευρώ, ενώ ανάλογες χρεώσεις και τους άλλους μήνες.

Η ανάθεση του έργου της σίτισης από τη διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έγινε με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το Tvxs ο τότε πρόεδρος κ. Δέρβος είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια της Μαρίνας Παρδάλη, της βασικής εταίρου στην εταιρεία

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η νυν πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, επιβεβαίωσε πως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στην απάντησή του ο Κ. Δέρβος υποστηρίζει ότι «για το οικονομικό έτος 2020 ο φορέας έχει ελεγχθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ουδεμία παράνομη συμβασιοποίηση διαπιστώθηκε».

Το θέμα έφτασε στη Βουλή με δύο επίκαιρες ερωτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και τη Νέα Αριστερά προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εποπτεύεται από το συγκεκριμένο υπουργείο. Μετά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, εξηγήσεις ζήτησε και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., τονίζοντας ότι η υπόθεση «έρχεται να προστεθεί στο δυσώδες τοπίο αδιαφάνειας».

Τα ερωτήματα που θέτει η αξιωματική αντιπολίτευση έχουν ως εξής: «Ποιο είναι το πραγματικό ύψος της ζημίας για το Δημόσιο; Εχουν κινήσει διαδικασίες ελέγχου των παραδοτέων κάθε σύμβασης; Εχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες; Εχουν παραπεμφθεί στον έλεγχο των αρμόδιων αρχών; Τι απαντά ο βουλευτής στις καταγγελίες;». Το ΠΑΣΟΚ τονίζει, τέλος, πως «η παρακμή και τα σκάνδαλα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η καθημερινότητα της χώρας».

Απευθείας αναθέσεις και εικονικοί διαγωνισμοί σε «ημέτερους»:

Αποκαλύφθηκε ένα «τρίγωνο» όπου στελέχη και μέλη της ΟΝΝΕΔ/ΝΔ φέρονται να κατέχουν ταυτόχρονα θέσεις στη διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και να συμμετέχουν, ως μέτοχοι ή μέσω εταιρειών τους, σε διαγωνισμούς ή απευθείας αναθέσεις έργων από το Ίδρυμα.

Αναφέρεται ότι εταιρείες που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς είχαν τον ίδιο μέτοχο (μέλος της ΚΕ της ΟΝΝΕΔ) ή συνδέονται με εν ενεργεία βουλευτή της ΝΔ (Γ. Βρεττάκο, η εταιρεία του οποίου, με την ονομασία VSolutions, είχε συνάψει συμβάσεις έργων με τον οργανισμό προτού εκλεγεί βουλευτής).

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του tvxs, η VSolutions φέρεται ότι πήρε μία σειρά από έργα από τον κ. Δέρβο, συνολικού ύψους περίπου 147.000 ευρώ. Σε απάντησή του προς την «Εφ.Συν.» ο Γ. Βρεττάκος τόνισε πως «δεν έχω πάρει ποτέ διαφημιστικό έργο, ούτε ευρωπαϊκούς πόρους», σημειώνοντας ότι οι αναθέσεις που έχει πάρει «έχουν να κάνουν με το αντικείμενό μου, δηλαδή τις υπηρεσίες του μηχανικού».

Το τρίτο πρόσωπο που συνδέεται φιλικά με τον Γ. Βρεττάκο, με θέσεις ευθύνης στο κόμμα και ο οποίος επί προεδρίας του Κ. Δέρβου βρήκε δουλειά στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι ο Κωνσταντίνος Μαμουλής. Στη σελίδα της Ν.Δ. εμφανίζεται ως γραμματέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Επιμόρφωσης Στελεχών, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «ΕΦ.ΣΥΝ.» είχε εργαστεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως ειδικός σύμβουλος.

Γενικά, υπάρχουν υπόνοιες για στήσιμο εταιρειών «σε μια νύχτα» και στημένους ή εικονικούς διαγωνισμούς που ελέγχονται για κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά) για τα εξής:

Πολιτική ευθύνη για την κακοδιαχείριση: Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας. Η κυβέρνηση κατηγορείται για την επιλογή προσώπων με στενές κομματικές συνδέσεις (πρώην πρόεδρος ΟΝΝΕΔ) σε κρίσιμες θέσεις διοίκησης, τα οποία φέρονται να διευκόλυναν αυτές τις πρακτικές.

Σύγκρουση συμφερόντων και δίκτυο «ημετέρων»: Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα δίκτυο ημετέρων και τριγωνικές σχέσεις (στελέχη της ΝΔ/ΟΝΝΕΔ στη διοίκηση και ταυτόχρονα σε εταιρείες που παίρνουν έργα), το οποίο επιβεβαιώνει την έλλειψη διαφάνειας και την πελατειακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.

Ανεπαρκείς ελέγχους: Τίθενται ερωτήματα για τους εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου και για το αν έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου των παραδοτέων των συμβάσεων (π.χ. γιατί πληρώθηκαν γεύματα που δεν παραδόθηκαν).

Διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων: Επειδή εμπλέκονται κοινοτικά κονδύλια (Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κ.ά.), έχουν γίνει ερωτήσεις και στην Ευρωβουλή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση και έρευνα των καταγγελιών για προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη για διερεύνηση.

Απαντήσεις από τον Νίκο Παπαϊωάννου

Η νέα υπόθεση γύρω από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ απασχόλησε τη Βουλή με τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου, να καλείται να απαντήσει σε σχετική επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο κ. Παπαϊωάννου χαρακτήρισε «αόριστες» τις καταγγελίες και μίλησε «για σκηνικό γενικευμένης διαφθοράς και πως δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να απορρέουν αυτά» ενώ κάλυψε πλήρως τους εμπλεκόμενους Κωνσταντίνο Δέρβο και Γεώργιο Βρεττάκο.

Ο κ. Ηλιόπουλος απευθυνόμενος στον υφυπουργό Παιδείας, είπε πως «η σημερινή πρόεδρος κυρία Ροκοφίλου επιβεβαίωσε την παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη και τη διερεύνηση και άλλων αναδόχων».