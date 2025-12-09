Ναυτικοί: Μέσω του «myNAFTILIAlive» μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για 8 επιπλέον διαδικασίες
Συνολικά οι διαδικασίες για τις οποίες εξυπηρετούνται οι ναυτικοί από την συγκεκριμένη πλατφόρμα ανέρχονται στις 11
Μέσω της πλατφόρμας «myNAFTILIAlive» μπορούν, από σήμερα 08 Δεκεμβρίου, οι ναυτικοί να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για 8 επιπλέον διαδικασίες που αφορούν σε έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και βεβαιώσεων, ώστε να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία.
Με το «myNAFTILIAlive» όλα τα ραντεβού είναι πλέον προγραμματισμένα και καταγεγραμμένα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη σωστή λειτουργία του Τμήματος Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.
Το σύστημα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 120 ραντεβού την ημέρα, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή εργασιών, λιγότερη αναμονή για τους ναυτικούς και τους εκπροσώπους τους, καθώς και ισότιμη εξυπηρέτηση για όλους. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται ουσιαστικά οι συναλλαγές των πολιτών με την Υπηρεσία.
Τι προσφέρει στους ναυτικούς η νέα υπηρεσία
Πιο συγκεκριμένα, οι ναυτικοί μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους, η διαθεσιμότητα των οποίων ξεκινά από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μέσω της πλατφόρμας «myNAFTILIAlive» για τις ακόλουθες διαδικασίες:
• Έκδοση αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας και Βεβαιώσεων
• Έκδοση πιστοποιητικών S.S.O αξιωματικών και κατώτερων
• Επικύρωση πιστοποιητικών αλλοδαπών ναυτικών
• Ειδικού τύπου πιστοποιητικό TYPE – RATING
• Βεβαίωση ακύρωσης πιστοποιητικών λόγω σύνταξης
• Πιστοποιητικά Tanker Safety Αξιωματικών και κατώτερων πληρωμάτων
• Πιστοποιητικά που υπόκεινται στους κώδικες IGF και POLAR
• Ανανεώσεις πιστοποιητικών RO-RO Passenger
Η πλατφόρμα εξυπηρετεί το σύνολο των απογεγραμμένων Ελλήνων ναυτικών όλων των ειδικοτήτων και τους νόμιμους εκπροσώπους τους, για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία στο Τμήμα Δ’ (Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο «myNAFTILIAlive» με τους κωδικούς TaxisΝet είτε μέσω του gov.gr, επιλέγοντας στην κατηγορία «Πολίτης και Καθημερινότητα» την «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών» και ακολούθως το «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», είτε απευθείας στο https://mynaftilia.live.gov.gr .
Χιλιάδες ραντεβού για χορήγηση ναυτικού φυλλαδίου
Οι ναυτικοί επιλέγουν το ραντεβού τους βάσει διαθεσιμότητας σε ημέρες/ώρες και λαμβάνουν άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, ενώ παρέχεται και δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης ραντεβού, καθώς και στοιχεία υποστήριξης (τοποθεσία Υπηρεσίας Δ.ΕΚ.Ν Δ’, τηλέφωνο, υπηρεσιακό e-mail) σε εμφανές σημείο.
Ο προγραμματισμός μπορεί να ολοκληρωθεί είτε από τον ναυτικό είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό. Στο ραντεβού απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία είτε του ναυτικού είτε του νόμιμου εκπροσώπου του, ο οποίος θα πρέπει να φέρει νόμιμη και έγκυρη εξουσιοδότηση.
Επισημαίνεται ότι μέσω του «myNAFTILIAlive» έχουν προγραμματιστεί στα δύο χρόνια λειτουργίας του, 14.317 ραντεβού για χορήγηση ναυτικού φυλλαδίου και επικύρωσης – καταχώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού.
Η πλατφόρμα, που λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών myDeskLive, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ψηφιακά ραντεβού λειτουργούν σε πολλούς κομβικούς φορείς του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, η ΔΥΠΑ, οι Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο και ήδη έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 1.955.800 ψηφιακά ραντεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τμήμα Δ’, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dekn.d@hcg.gr και dekn@hcg.gr και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4521082 και 210 4280471.
