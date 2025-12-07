Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στη Θεσσαλονίκη – Εκτός έδρας «μάχη» για Παναθηναϊκό, με Ατρόμητο η ΑΕΚ

Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται σήμερα Κυριακή (7/12) με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων. Δεύτερο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες μέρες, μετά το 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης», με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 19:30 τον Άρη στην Τούμπα, για την τελευταία «στροφή» του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «κίτρινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη σοκαριστική ισοφάριση στο ματς των προηγούμενων ημερών και να… ξεπληρώσουν τη χαλάστρα στον Δικέφαλο του Βορρά, προσπαθώντας παράλληλα να εδραιωθούν στις θέσεις 5-8.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά ζητήματα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να μην υπολογίζει Κωνσταντέλια και Πέλκα, με τον Μιχαηλίδη να είναι το νέο πρόσωπο στο απουσιολόγιο.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Άρης

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γαλανόπουλος, Ντούντου, Μορόν

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ θέλει να πάρει το… αίμα της πίσω για την ισοφάριση του Γιώργου Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιζητά τη νίκη για να παραμείνει κοντά στον Ολυμπιακό και στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΑΕΚ – Ατρόμητος

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάραας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Αϊτόρ, Τσαντίλας, Μπάκου.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΑΕΛ Novibet στις 17:30 στη Λάρισα, με το «τριφύλλι» να θέλει επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα της Λεωφόρου από την ΑΕΚ.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Πέρες, Κοσονού, Ατανάσοφ, Γκαράτε, Πασσάς

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι

Στις 21:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια και φυσικά στόχος είναι η παραμονή στον δρόμο των νικών και των επιτυχιών. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε καλή κατάσταση και περιμένει… επιστροφές παικτών που θα τη βοηθήσουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας – Λεβαδειακός (Novasports 2)

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Άρης (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός Παναιτωλικός (Novasports Prime)