Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στη Θεσσαλονίκη – Εκτός έδρας «μάχη» για Παναθηναϊκό, με Ατρόμητο η ΑΕΚ
Ξεχωρίζει το ΠΑΟΚ – Άρης από το σημερινό (7/12) πρόγραμμα της Stoiximan Super League – Για τη νίκη κόντρα σε ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητο οι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ
- Τραγωδία στην Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
- Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
- Αυτά ποσά ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι κατέβαλε στους αγρότες [πίνακες]
- Εκλογές στο Χονγκ Κονγκ στη σκιά της πρόσφατης πολύνεκρης πυρκαγιάς
Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται σήμερα Κυριακή (7/12) με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων. Δεύτερο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες μέρες, μετά το 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης», με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 19:30 τον Άρη στην Τούμπα, για την τελευταία «στροφή» του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος.
Οι «κίτρινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη σοκαριστική ισοφάριση στο ματς των προηγούμενων ημερών και να… ξεπληρώσουν τη χαλάστρα στον Δικέφαλο του Βορρά, προσπαθώντας παράλληλα να εδραιωθούν στις θέσεις 5-8.
Όσον αφορά στα αγωνιστικά ζητήματα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να μην υπολογίζει Κωνσταντέλια και Πέλκα, με τον Μιχαηλίδη να είναι το νέο πρόσωπο στο απουσιολόγιο.
Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Άρης
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης
Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γαλανόπουλος, Ντούντου, Μορόν
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ θέλει να πάρει το… αίμα της πίσω για την ισοφάριση του Γιώργου Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιζητά τη νίκη για να παραμείνει κοντά στον Ολυμπιακό και στην κορυφή της Stoiximan Super League.
Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΑΕΚ – Ατρόμητος
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάραας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Αϊτόρ, Τσαντίλας, Μπάκου.
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΑΕΛ Novibet στις 17:30 στη Λάρισα, με το «τριφύλλι» να θέλει επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα της Λεωφόρου από την ΑΕΚ.
Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Πέρες, Κοσονού, Ατανάσοφ, Γκαράτε, Πασσάς
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι
Στις 21:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια και φυσικά στόχος είναι η παραμονή στον δρόμο των νικών και των επιτυχιών. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε καλή κατάσταση και περιμένει… επιστροφές παικτών που θα τη βοηθήσουν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας – Λεβαδειακός (Novasports 2)
17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)
19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Άρης (Novasports Prime)
21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός Παναιτωλικός (Novasports Prime)
- Ποιος διαιτητής ορίστηκε από την UEFA για το Καϊράτ – Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
- «Θρύλος» Λιονέλ Μέσι: Έφτασε τους 48 τίτλους στην καριέρα του (pic)
- Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- «Ολυμπιακός, o κορυφαίος ελληνικός σύλλογος»
- Ο Μάικ Τζέιμς και η ατάκα για το ΣΕΦ: «Η λέξη κλειδί είναι ότι παίζω»
- Stoiximan GBL: «Μάχη» Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ, υποδέχεται τον Πανιώνιο ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις