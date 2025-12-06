Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά

Η Ρωσία κατήγγειλε συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τον Καναδά με διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ 1989 και 2000 δεν έχουν πλέον στρατηγική σημασία, ανέφεραν οι ρωσικές αρχές.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου βελτιωμένων σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Η συμφωνία με τον Καναδά ήρθε μόλις μερικές εβδομάδες μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989 – που ουσιαστικά σηματοδότησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου – όταν ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ προσπάθησε να επανενώσει τις γέφυρες με τα δυτικά έθνη.

Η συμφωνία με την Γαλλία και τα σχέδια του Γέλτσιν

Η συμφωνία της Γαλλίας του 1994 ακολούθησε την ευρύτερη ώθηση του Ρώσου προέδρου Μπόρις Γέλτσιν να ενσωματώσει την Ρωσία στις ευρωπαϊκές δομές ασφάλειας.

Ο Γέλτσιν αρχικά ήλπιζε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή να αναπτύξει μια ειδική συνεργασία με τη συμμαχία, υπογράφοντας συνθήκες με την Γαλλία, δεσμεύοντας και τις δύο χώρες να διαβουλεύονται κατά τη διάρκεια κρίσεων και να οικοδομήσουν «ένα δίκτυο ειρήνης και αλληλεγγύης» στην Ευρώπη.

Η συμφωνία της Πορτογαλίας του 2000 ήρθε κατά την περίοδο που οι ερευνητές περιγράφουν ως την πιο γόνιμη για τις σχέσεις Ρωσίας-Πορτογαλίας τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, όταν οι επισκέψεις υψηλού επιπέδου ήταν συχνές, παρά την ένταξη της Πορτογαλίας στο ΝΑΤΟ.

Έκτοτε, το Κρεμλίνο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν δείξει μια ολοένα και πιο εχθρική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη Δύση, ισχυριζόμενοι ότι σκοπίμως πλησιάζει την Ρωσία και εν μέρει την κατηγορεί για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία χωρίς να παρέχει στοιχεία.

Η αντίσταση της Ρωσίας στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας που διέρρευσε για τον τερματισμό του πολέμου, για τον οποίο το Κίεβο και οι αναλυτές είπαν ότι αφήνει ανοιχτή την πόρτα για άλλη μια εισβολή στην Ουκρανία στο μέλλον.

Κόβει γέφυρες με Γερμανία, Πορτογαλία και Γαλλία το Κρεμλίνο

Η απόφαση της Παρασκευής ακολουθεί μια παρόμοια κίνηση τον Ιούλιο, όταν ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ακύρωσε μια συμφωνία στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας του 1996 με την Γερμανία. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Βερολίνο ότι ακολουθεί «ανοιχτά εχθρική πολιτική» και έχει «ολοένα και πιο επιθετικές μιλιταριστικές φιλοδοξίες».

Η Πορτογαλία και η Γαλλία υποστηρίζουν αμφότερες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή δανείων στην Ουκρανία. Περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία έχουν «παγώσει» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα περισσότερα να βρίσκονται στο Euroclear στο Βέλγιο.

Η ΕΕ έχει συζητήσει πώς να χρησιμοποιήσει αυτά τα ακινητοποιημένα κεφάλαια για να βοηθήσει την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Κίεβο εξαρτάται από την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη των δυτικών συμμάχων του, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.