Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025

Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι προχωρά στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων και ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε βάρος τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, επικαλούμενη αυτήν που χαρακτήρισε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως για τις γυναίκες και τα κορίτσια, στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας (φωτογραφία του Reuters/Ali Khara, επάνω, από την Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν).

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, η Πένι Γουόνγκ, εξήγησε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της ότι τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις και οι απαγορεύσεις ενέχονται «στην καταπίεση των γυναικών και των κοριτσιών και την υπονόμευση της καλής διακυβέρνησης και του κράτους του νόμου» στη χώρα όπου το φονταμενταλιστικό κίνημα των Ταλιμπάν ανακατέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2021.

Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις ενέχονται «στην καταπίεση των γυναικών και των κοριτσιών…»

Η Αυστραλία ήταν μια από τις χώρες που απέσυραν εσπευσμένα τα στρατεύματά τους στη χαοτική αποχώρηση των δυνάμεων υπό ηγεσία του NATO από το Αφγανιστάν τότε.

Οι μονάδες αυτές είχαν εκπαιδεύσει τις δυνάμεις ασφαλείας της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης και συμμετείχαν στον πόλεμο για δυο δεκαετίες, αφού οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους ανέτρεψαν τους ισλαμιστές το 2001, έπειτα από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο.

Οι Ταλιμπάν έχουν επικριθεί, αφότου ανέκτησαν την εξουσία, για τους περιορισμούς που επιβάλλουν στα δικαιώματα και στις ελευθερίες των γυναικών και των κοριτσιών, ειδικά όσον αφορά την εκπαίδευση και την εργασία.

Το κίνημα διαβεβαιώνει ότι σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών αλλά στο πλαίσιο της ακραίας ερμηνείας του ισλαμικού νόμου που εφαρμόζει και των τοπικών εθίμων.

Η ΥΠΕΞ Γουόνγκ διευκρίνισε πως τα πρόσωπα που μπήκαν στο στόχαστρο της Καμπέρα είναι τρεις «υπουργοί» των Ταλιμπάν κι ο επικεφαλής του δικαστικού συστήματος.

Να σταματήσει η «καταπίεση»

Τους πρόσαψε πως περιορίζουν δραστικά την πρόσβαση και τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών «στην παιδεία, στην απασχόληση, στην ελευθερία της κίνησης και τη συμμετοχή στα κοινά».

Τα μέτρα εγγράφονται σε νέο πλαίσιο της κυβέρνησης της Αυστραλίας που της επιτρέπει να «επιβάλλει απευθείας δικές της κυρώσεις και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις ώστε να αυξήσει την πίεση στους Ταλιμπάν», με σκοπό να σταματήσει «η καταπίεση του αφγανικού λαού», πάντα σύμφωνα με την κ. Γουόνγκ.

Η Αυστραλία υποδέχθηκε χιλιάδες ανθρώπους που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το Αφγανιστάν, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και κορίτσια, καθώς οι Ταλιμπάν έπαιρναν ξανά στα χέρια τους την εξουσία στη χώρα, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια απλώς για να επιβιώσει.

Πηγή: ΑΠΕ

