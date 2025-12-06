Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:30 την αναμέτρηση Ρέθυμνο – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών.
Μετά το «τρία στα τρία» στη φάση των ομίλων του Champions League, με τη νίκη (16-8) στο ματς της 3ης αγωνιστικής με την Ντουναϊσβάρος στο Παπαστράτειο, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο (6/12) στις 15:30, τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Ρεθύμνου στην Κρήτη, στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League.
Δείτε το ματς Ρέθυμνο – Ολυμπιακός σε live streaming:
Υπενθυμίζεται, ότι έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Champions League, οι «ερυθρόλευκες» είναι αήττητες, μετρώντας 15 νίκες σε ισάριθμα ματς. Και προφανώς θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί.
