Το «διάβασμα» του Μαρτίνεθ και η… πολυφωνία στην επίθεση – Έτσι έφυγε με το διπλό από το ΟΑΚΑ η Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια πήρε μια τεράστια νίκη στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και απέδειξε πόσο δυνατή ομάδα είναι ότι μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την είσοδο της στην πρώτη δεκάδα. Αν και ήταν αουτσάιντερ στην αναμέτρηση με το τριφύλλι έπαιξε μπάσκετ πολύ υψηλού επιπέδου και υποχρέωσε τους πράσινους σε μια κακή εμφάνιση και μια δίκαιη ήττα.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πήρε το «σκαλπ» του Εργκίν Αταμάν στους δύο πάγκους, όμως πήρε και το 100% από κάθε παίκτη που αγωνίστηκε στο παρκέ, με αποτέλεσμα να είναι όλοι σημαντικοί και να σκοράρουν και οι 11 από τους 12 που αγωνίστηκαν, σε κάτι μάλλον ασυνήθιστο σε αυτό το επίπεδο.

Οι περισσότεροι πόντοι ήρθαν από τον Ντάριους Τόμπσον και ήταν 19, όμως ο Ζοσέπ Πουέρτο και ο Ματ Κοστέλο που είχαν και τα λιγότερα λεπτά σκόραραν από 3 πόντους, δείγμα και της πολυφωνίας που είχαν οι «νυχτερίδες» στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Οι Ίβηρες χρησιμοποίησαν 11 από τους 12 διαθέσιμους αθλητές που ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Μονάχα ο άπειρος Ισπανός διεθνής Ισαάκ Νονγκές δεν έλαβε μέρος στον αγώνα. Όλοι οι υπόλοιποι, έπαιξαν και μάλιστα σκόραραν.

Η πολυφωνία ήταν λοιπόν το «όπλο» της Βαλένθια. Ο οποιοσδήποτε που πάτησε παρκέ συνέβαλε τα μέγιστα στην απίστευτα σημαντική της επικράτησή της, που την έστειλε πια στο 9-5.

Οι 11 που έπαιξαν και σκόραραν για τη Βαλένθια:

Μπρανκού Μπαντιό: 12 πόντοι

Κάμερον Τέιλορ: 18 πόντοι

Ζοσέπ Πουέρτο: 3 πόντοι

Νέιθαν Ρίβερς: 8 πόντοι

Χάιμε Πραντίγια: 5 πόντοι

Σέρχιο Ντε-Λαρέα: 4 πόντοι

Ομάρι Μουρ: 9 πόντοι

Νιλ Σακό: 4 πόντοι

Ντάριους Τόμπσον: 19 πόντοι

Ματ Κοστέλο: 3 πόντοι

Γιακούνμπα Σίμα: 4 πόντοι

Ο Ισαάκ Νονγκές δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου!