Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, με τα προβλήματα να μην λείπουν για τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τζέντι Όσμαν, τον Ρισόν Χολμς και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ (συν φυσικά τον Ματίας Λεσόρ), ενώ αντίθετα επιστρέφουν οι Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρέιβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκς, Σίμα