Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Βαλένθια
Με τέσσερις απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια.
- Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ - Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
- Ποιοι τουρίστες επιλέγουν την Αθήνα – Οι δύο σημαντικότερες αγορές
- Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
- Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς - Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, με τα προβλήματα να μην λείπουν για τον Εργκίν Αταμάν.
Ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τζέντι Όσμαν, τον Ρισόν Χολμς και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ (συν φυσικά τον Ματίας Λεσόρ), ενώ αντίθετα επιστρέφουν οι Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.
Αναλυτικά οι 12άδες:
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρέιβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκς, Σίμα
- Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Βαλένθια
- Βουρδέρης: «Αυτή η ομάδα απαξιώθηκε και δεν το αξίζει»
- Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 337 τίτλους
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: Πήρε το ντέρμπι και έβαψε «ερυθρόλευκο» το League Cup
- Live streaming: Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
- Προσωρινή διακοπή στον τελικό του League Cup λόγω συσκότισης
- Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League
- Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε τον Μαρέσκα: «Από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις