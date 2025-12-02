Sold out το ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια (pic)
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια (5/12, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.
- Προκλητικές αυξήσεις σε επτά στελέχη – Ξεπερνούν και την αποζημίωση του Πρωθυπουργού
- Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
- Κατέρρευσε γέφυρα στον Ταύρο – Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια
- Μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης απηύθυνε ο πάπας Λέων στον Λίβανο – «Ας σταματήσουν οι επιθέσεις»
Κατάμεστο για ακόμα ένα βράδυ θα είναι το «Telekom Center Athens», όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ενόψει της επιστροφής στη δράση της Euroleague και της αναμέτρησης με τη Βαλένθια.
Οι Πράσινοι υποδέχονται τη Βαλένθια (5/12, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και στο γήπεδο δεν θα πέφτει «καρφίτσα», καθώς η ΚΑΕ ενημέρωσε πως τα εισιτήρια έκαναν «φτερά».
Έτσι, το «τριφύλλι» θα έχει για άλλη μια φορά τη στήριξη του κόσμου του, ο οποίος είναι σημαντικός αρωγός και τη φετινή σεζόν για τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια
SOLD OUT 💥🏠
Honestly #PAOFans… we’re running out of words! 🤷🏻♂️
Let’s keep the momentum rolling. TOGETHER. See you all this Friday! 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/tJ4fPEa7Cy
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 2, 2025
- Ολυμπιακός: Έτοιμος ενόψει Φενέρ ο Νιλικίνα
- Live streaming: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Φοίνικας Σύρου
- Air «Μούζα»: Ο Μουζακίτης πήρε το βραβείο του και ανέλαβε χρέη… πιλότου (vid)
- Ανοίγει τα χαρτιά του ο Ομπράντοβιτς μετά την αποχώρηση του από την Παρτιζάν
- Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη
- Ο Ντόντσιτς και μια απίθανη δήλωση: «Δεν βλέπω πολύ NBA»
- Sold out το ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια (pic)
- Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις