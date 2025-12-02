Sold out το ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια (pic)

Κατάμεστο για ακόμα ένα βράδυ θα είναι το «Telekom Center Athens», όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ενόψει της επιστροφής στη δράση της Euroleague και της αναμέτρησης με τη Βαλένθια.

Οι Πράσινοι υποδέχονται τη Βαλένθια (5/12, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και στο γήπεδο δεν θα πέφτει «καρφίτσα», καθώς η ΚΑΕ ενημέρωσε πως τα εισιτήρια έκαναν «φτερά».

Έτσι, το «τριφύλλι» θα έχει για άλλη μια φορά τη στήριξη του κόσμου του, ο οποίος είναι σημαντικός αρωγός και τη φετινή σεζόν για τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

