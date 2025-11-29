Σενάρια για το μέλλον του Γιουρτσέβεν στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πραγματοποίησε μεγάλες μεταγραφές το καλοκαίρι, όμως λόγω των τραυματισμών του Ομέρ Γιούρτσεβεν και του Ρισόν Χολμς, αλλά και την κατάσταση που βρίσκεται ο Ματίας Λεσόρ, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ακόμη μια προσθήκη στο «5».

Οι πράσινοι πριν μερικές εβδομάδες απέκτησαν τον Κένεθ Φαρίντ, διότι είχαν ξεμείνει από ψηλό και ο Αμερικανός ήρθε και έκανε με το «καλημέρα» τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Πλέον, με τον Γιούρτσεβεν να έχει επιστρέψει και τον Χολμς να είναι σε φάση επιστροφής, έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος στο «5», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για όλους.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν από τη Λιθουανία, η εικόνα του Φαρίντ του εξασφάλισε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν τουλάχιστον, ο Χολμς έχει κλειστό διετές και αυτό σημαίνει ότι ο Γιουρτσέβεν είναι σε δύσκολη θέση.

Μάλιστα, ο γνωστός Λιθουανός αναλυτής, Βινιάουσκας αποκάλυψε πως έρχονται… εξελίξεις στον Παναθηναϊκό και πως ο Τούρκος φέρεται ήδη να έχει ενημερώσει τον ατζέντη του για την κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί δε, πως σύμφωνα με όσα ανέφεραν στη Λιθουανία, ο Γιουρτσέβεν είναι δεδομένο ότι δεν θα παραμείνει μέχρι το φινάλε της χρονιάς.

Ο Παναθηναϊκός και τα σενάρια από τη Λιθουανία για αποχώρηση:

«Να είστε χαρούμενοι με τον Φαρίντ, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλες μεταγραφές. Όταν όλοι είναι υγιείς, τι θα κάνεις;”, αναρωτήθηκε, υπενθυμίζοντας και το περσινό πέρασμα του Τίμπορ Πλάις από το ΟΑΚΑ: “Θυμάστε καν ότι ο Πλάις έπαιξε στον Παναθηναϊκό;».

Η πιο ηχηρή ατάκα, πάντως, ήρθε όταν αναφέρθηκε στον Γιουρτσέβεν, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι η θέση του στον Παναθηναϊκό είναι “στον αέρα” μετά την έλευση του Φαρίντ και την επιστροφή των τραυματιών.

«Ο Γιουρτσέβεν αυτή τη στιγμή, πιστεύω, πρέπει ήδη να παίρνει τηλέφωνα τον μάνατζέρ του. Δεν βλέπω να έχει φωτεινό μέλλον στον Παναθηναϊκό», είπε ο Βισνιάουσκας.