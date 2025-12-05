Συνέχεια στο νικηφόρο σερί θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την 5η συνεχόμενη νίκη του, κόντρα στη Βαλένθια, απόψε (5/12, 21:15), στο Telekom Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (5/12, 21:15) τη Βαλένθια, για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πράσινους να θέλουν να συνεχίσουν με νίκη την πορεία τους στη διοργάνωση και να πετύχουν την 5η συνεχόμενη νίκη τους.
Στο 9-4 και την τρίτη θέση η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, την ώρα που αυτή του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι στο 8-5 και την έκτη θέση, στην επιστροφή της στη Euroleague, μετά από μία σεζόν απουσίας.
Με απουσίες και… επιστροφές ο Παναθηναϊκός
Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Τζέντι Όσμαν και τον Ρισόν Χολμς που παραμένουν στα… πιτς, ενώ εκτός θα είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα.
Ωστόσο, υπάρχουν και καλά νέα για τους Πράσινους αφού ο Τζέριαν Γκραντ ανάρρωσε από την γαστρεντερίτιδα που τον κατέβαλε τις τελευταίες μέρες, ενώ τους τραυματισμούς τους έχουν ξεπεράσει οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος.
Χωρίς δύο η Βαλένθια στο Telekom Center Athens
Από τη μεριά της η Βαλένθια θα έχει και αυτή τις απουσίες της, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Μπράξτον Κι.
Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).
