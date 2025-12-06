Ως έκπληξη σχολιάζεται η αιφνίδια επίσκεψη του Μπιλάλ Ερντογάν, γιου του προέδρου της Τουρκίας, στα Κατεχόμενα, ο οποίος — με πρόσχημα μια διάλεξη — έκανε κατευθείαν στάση στο «προεδρικό» για να συναντήσει τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν (δεξιά, στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, με τον Μπιλάλ Ερντογάν, κατά τη συνάντησή τους στο «προεδρικό»).

Ο υιός Ερντογάν βρέθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία ως μέλος του İBTAV (Ιδρυμα Ερευνας Ισλαμικής Επιστήμης και Ιστορίας), όμως το «πρόγραμμα» είχε και… παράπλευρη αποστολή: επίσκεψη εθιμοτυπίας στον νέο τουρκοκύπριο ηγέτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη συνάντηση υπήρχαν χαμόγελα, ευγένειες και… ανταλλαγή δώρων, ενώ ο Μπιλάλ Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον Ερχιουρμαν για τη νίκη του στις πρόσφατες «εκλογές», όπως μεταδίδει το edotourkia.grF.

Ο κατοχικός ηγέτης έσπευσε να ανεβάσει και φωτογραφία στο Χ από τη συνάντηση, γράφοντας:

«Φιλοξενήσαμε τον αξιότιμο Μπιλάλ Ερντογάν. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και τη ευγενική επίσκεψη».

Η επίσκεψη έρχεται λίγο μετά τον καβγά στην Αγκυρα για την «εκλογή» Ερχιουρμαν, όταν ο εταίρος της κυβέρνησης, ακροδεξιός ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ζητούσε να μην αναγνωριστεί το αποτέλεσμα και να γίνει το ψευδοκράτος 82η επαρχία της Τουρκίας.

Ψάχνονται…

Ετσι, πολλοί βλέπουν την κίνηση Μπιλάλ ως μήνυμα «όλα καλά, συνεχίζουμε» από το προεδρικό παλάτι προς τα κατεχόμενα — και ως προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά το μίνι ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο της Αγκυρας.

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε «σύντομη αλλά στοχευμένη», με αναλυτές να σχολιάζουν ότι η Αγκυρα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα.

Και το ερώτημα που πλανάται τώρα; Τι ήθελε πραγματικά να πει ο Μπιλάλ με αυτήν την τόσο διακριτική… αλλά συνάμα ηχηρή επίσκεψη;