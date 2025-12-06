newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 08:28
Κατολίσθηση στη Λεωφόρο Αθηνών - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας
Κατεχόμενα: Αιφνιδιαστική επίσκεψη από τον γιο του Ερντογάν στον Ερχιουρμαν
Παρασκήνιο 06 Δεκεμβρίου 2025 | 04:45

Κατεχόμενα: Αιφνιδιαστική επίσκεψη από τον γιο του Ερντογάν στον Ερχιουρμαν

«Φιλοξενήσαμε τον αξιότιμο Μπιλάλ Ερντογάν», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ερχιουρμαν, μετά τη συνάντησή του με τον γιο του Ερντογάν στο «προεδρικό» των Κατεχομένων.

Σύνταξη
Ως έκπληξη σχολιάζεται η αιφνίδια επίσκεψη του Μπιλάλ Ερντογάν, γιου του προέδρου της Τουρκίας, στα Κατεχόμενα, ο οποίος — με πρόσχημα μια διάλεξη — έκανε κατευθείαν στάση στο «προεδρικό» για να συναντήσει τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν (δεξιά, στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, με τον Μπιλάλ Ερντογάν, κατά τη συνάντησή τους στο «προεδρικό»).

Ο υιός Ερντογάν βρέθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία ως μέλος του İBTAV (Ιδρυμα Ερευνας Ισλαμικής Επιστήμης και Ιστορίας), όμως το «πρόγραμμα» είχε και… παράπλευρη αποστολή: επίσκεψη εθιμοτυπίας στον νέο τουρκοκύπριο ηγέτη.

«Φιλοξενήσαμε τον αξιότιμο Μπιλάλ Ερντογάν. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και τη ευγενική επίσκεψη»

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη συνάντηση υπήρχαν χαμόγελα, ευγένειες και… ανταλλαγή δώρων, ενώ ο Μπιλάλ Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον Ερχιουρμαν για τη νίκη του στις πρόσφατες «εκλογές», όπως μεταδίδει το edotourkia.grF.

Ο κατοχικός ηγέτης έσπευσε να ανεβάσει και φωτογραφία στο Χ από τη συνάντηση, γράφοντας:

«Φιλοξενήσαμε τον αξιότιμο Μπιλάλ Ερντογάν. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και τη ευγενική επίσκεψη».

Η επίσκεψη έρχεται λίγο μετά τον καβγά στην Αγκυρα για την «εκλογή» Ερχιουρμαν, όταν ο εταίρος της κυβέρνησης, ακροδεξιός ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ζητούσε να μην αναγνωριστεί το αποτέλεσμα και να γίνει το ψευδοκράτος 82η επαρχία της Τουρκίας.

Ψάχνονται…

Ετσι, πολλοί βλέπουν την κίνηση Μπιλάλ ως μήνυμα «όλα καλά, συνεχίζουμε» από το προεδρικό παλάτι προς τα κατεχόμενα — και ως προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά το μίνι ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο της Αγκυρας.

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε «σύντομη αλλά στοχευμένη», με αναλυτές να σχολιάζουν ότι η Αγκυρα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα.

Και το ερώτημα που πλανάται τώρα; Τι ήθελε πραγματικά να πει ο Μπιλάλ με αυτήν την τόσο διακριτική… αλλά συνάμα ηχηρή επίσκεψη;

Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Economy
Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της αριστεράς και η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Τρωτή η Αθήνα 06.12.25

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;

Ο Μιχάλης Διακάκης, ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν στο in γιατί η Αττική «φλερτάρει» με τις πλημμύρες σε κάθε βροχόπτωση- Στα όρια του το υδρολογικό σύστημα της Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Κύπρος: Σάλο προκαλεί η Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»
«Turkish cyprus side» 06.12.25

Οργή για την Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»

«Turkish cyprus side» αποκάλεσε τα Κατεχόμενα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον κατοχική ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
