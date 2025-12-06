magazin
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 17:11
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό
Κρις Πρατ: Πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον κρυμμένο τάφο του Αγίου Πέτρου
Culture Live 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:55

Κρις Πρατ: Πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον κρυμμένο τάφο του Αγίου Πέτρου

Το πρότζεκτ θα ξεκινήσει το 2026, με αφορμή την 400η επέτειο από τα εγκαίνια της σημερινής Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στις 18 Νοεμβρίου 1626.

Ο κρυμμένος τάφος του Αγίου Πέτρου, που βρίσκεται στη Νεκρόπολη του Βατικανού, θα καταγραφεί με κάμερα για πρώτη φορά στην ιστορία.

Το νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ανακάλυψη του τάφου του Αποστόλου θα έχει πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Κρις Πρατ.

Πού γυρίζεται το ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ γυρίζεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη Νεκρόπολη του Βατικανού, νεκροταφείο κάτω από την πόλη του Βατικανού.

Η Vatican Media, η Fabbrica di San Pietro, ίδρυμα της Καθολικής Εκκλησίας υπεύθυνο για τη συντήρηση της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, και η ισπανική AF Films παράγουν το ντοκιμαντέρ. Το έργο δεν έχει ακόμη τίτλο.

Ο Κρις Πρατ θα είναι ο ξεναγός στο ντοκιμαντέρ και θα ενημερώνει τους θεατές για την ιστορία του Αγίου Πέτρου. Η Ισπανίδα σκηνοθέτρια Πάολα Όρτιζ θα σκηνοθετήσει το πρότζεκτ, σε σενάριο του Αντρέα Τορνιέλι με τις συμβουλές του ειδικού του Βατικανού Πιέτρο Ζάντε.

Κρις Πρατ: «Είναι εξαιρετική τιμή να συνεργάζομαι με τον Πάπα Λέοντα και το Βατικανό»

«Η ιστορία του Αγίου Πέτρου είναι θεμελιώδης για τη χριστιανική πίστη και είμαι βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την πρόσβαση που μου παραχωρήθηκε για να βοηθήσω να μεταφερθεί η κληρονομιά του στην οθόνη».

Η ιστορία της Βασιλικής είναι συνυφασμένη με τη ζωή του Πέτρου, του ψαρά από τη Γαλιλαία στον οποίο ο Ιησούς εμπιστεύτηκε την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος μαρτύρησε στη Ρώμη στον λόφο του Βατικανού το 64 μ.Χ.

Η περιοχή της ταφής του έγινε κέντρο ευλάβειας και λατρείας από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, με πολλούς Χριστιανούς να θέλουν να ταφούν δίπλα του

«Βήμα προς βήμα, σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, μέσα από αποκλειστικές εικόνες που δεν έχουν προβληθεί ξανα, ο θεατής θα εμπλακεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι που θα τον οδηγήσει στην ανακάλυψη του τάφου του Πέτρου, τον οποίο ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ήθελε να διατηρήσει ισοπεδώνοντας τον λόφο του Βατικανού για να χτίσει την πρώτη μεγάλη Βασιλική στην οποία ενσωματώθηκε η περιοχή του τάφου» σημειώνεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

«Μέσα από ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικές ανακαλύψεις, θα οδηγηθούμε στην αναγνώριση του τόπου ταφής του Αποστόλου στη Νεκρόπολη του Βατικανού, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα το 1950 από τον Πίο ΙΒ΄, τον Πάπα που δέκα χρόνια νωρίτερα ήθελε να ξεκινήσει ανασκαφές κάτω από τη Βασιλική» αναφέρεται.

