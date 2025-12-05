newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι ΗΠΑ πουλούν τεράστιες ποσότητες βομβών στον Καναδά αξίας 2,68 δισ. δολαρίων
Κόσμος 05 Δεκεμβρίου 2025 | 04:00

Οι ΗΠΑ πουλούν τεράστιες ποσότητες βομβών στον Καναδά αξίας 2,68 δισ. δολαρίων

Τεράστιες ποσότητες βομβών πουλούν οι ΗΠΑ στον Καναδά, προκειμένου να βελτιωθούν οι «στρατιωτικές δυνατότητες συμμάχου στο NATO» παρά τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Spotlight

Οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό χθες Πέμπτη ότι ενέκριναν την πώληση βομβών αξίας 2,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Καναδά, παρά τις εντάσεις για το εμπόριο ανάμεσα στους δυο γείτονες (στη φωτογραφία αρχείου από Nathan Burke/US Navy, επάνω, φόρτωση βομβών MK 82/BLU 111 σε ένα F/A-18E Super Hornet).

Ο καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αφιερώσει φέτος το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα

Η σύμβαση αφορά την πώληση χιλιάδων βομβών διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων 3.414 βομβών BLU-111, βάρους 225 κιλών ανά δείγμα, 3.100 βομβών ακριβείας GBU-39, καθώς και διατρητικών βομβών, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA), που διευκρινίζει πως ειδοποιήθηκε σχετικά με τη συναλλαγή το Κογκρέσο, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Βασικοί ανάδοχοι είναι οι εταιρείες Boeing και RTX Corporation (σ.σ. η πρώην Raytheon Technologies).

Η πώληση «θα βελτιώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες συμμάχου στο NATO (…) και την αξιόπιστη αμυντική δυνατότητα του Καναδά για την αποτροπή κάθε επίθεσης», κατά το δελτίο Τύπου.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι η χώρα του θα αφιερώσει φέτος το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα, προκειμένου να εκπληρώσει τον στόχο που είχε οριστεί από το NATO, «μισή δεκαετία μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» γι’ αυτό, εξαιτίας «των απειλών που πολλαπλασιάζονται».

Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Είπε επίσης ότι η Οτάβα θα επιδιώξει να μειώσει την εξάρτησή της όσον αφορά την απόκτηση στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η νέα συμπεριφορά της Ουάσιγκτον σε διεθνές επίπεδο έχει συνέπειες.

Αφότου επέστρεψε στην αμερικανική προεδρία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί με μειωτικό τρόπο στον Καναδά, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα πως ο βόρειος γείτονας των ΗΠΑ θα έπρεπε να γίνει η 51η πολιτεία τους, ενώ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο εναντίον του, εφαρμόζοντας σειρά επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Κόσμος 04.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής», μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
Der Spiegel 04.12.25

Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επικαλείται σημείωμα που διέρρευσε από τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων. Δυσπιστία εκτός από τον Μακρόν για τις αμερικανικές ενέργειες εξέφρασαν κι άλλοι ηγέτες.

Σύνταξη
«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» – Νέα έρευνα
Το πόρισμα 04.12.25

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» - Νέα έρευνα

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμιξη στην υπόθεση που αφορούσε τον κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα

Σύνταξη
Ανησυχητική έκθεση: Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων
Κόσμος 04.12.25

Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων - Ανησυχητική έκθεση

Καθώς οι ηγέτες προσπαθούν να σπάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθρεμπόρων, η έκθεση δείχνει ότι η στρατηγική μέχρι στιγμής είχε το αντίθετο αποτέλεσμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
Συνέντευξη 05.12.25

«Ζήτω που καήκαμε» αν η ΝΔ μείνει στην εξουσία, λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σύνταξη
Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 00:29

Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία

«Η υπηρεσία μας τέθηκε εκτός λειτουργίας άμεσα, σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων» σημειώνει η e-food διαψεύδοντας τις καταγγελίες διανομέων για παροχή μπόνους σε όποιον δούλευε εν μέσω κακοκαιρίας και συστάσεων του υπουργείου.

Σύνταξη
Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο