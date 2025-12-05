Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν
Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν υπολογίζει τον Λορέν Μορόν για το παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής του Άρη με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Ισπανός επιθετικός έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες και ο προπονητής του αποφάσισε να εκτίσει την ποινή του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Ο λόγος που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση ο Ισπανός τεχνικός είναι ότι κόντρα στην Ένωση θα έχει σίγουρα στη διάθεση του τον Τίνο Καντεβέρε, καθώς θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.
Δεν προλαβαίνει ούτε ο Αλφαρέλα
Ο 29χρονος επιθετικός θα έχει ξεπεράσει μέχρι τότε το πρόγραμμα αποθεραπείας του και θα πάρει τη θέση του Μορόν στην κορυφή της επίθεσης. Αντίθετα, δεν θα προλάβει ούτε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Μιγκέλ Αλφαρέλα.
