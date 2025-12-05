Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Τζαβέλλας

Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού συνεχίζονται, με τον Γιώργο Τζαβέλλα να μην έχει θέση στην επόμενη μέρα του συλλόγου. Αυτό γιατί μετά από 1,5 χρόνο στο πόσο του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Τζαβέλλας αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

Η ανακοίνωση του «διαζυγίου» είναι θέμα χρόνου ώστε να σφραγιστεί κι επίσημα το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) ο Τζαβέλλας βρέθηκε στο «Γ. Καλαφάτης» για την προπόνηση και εκεί ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας πως δεν θα συνεχίσει.

Εδώ και καιρό πάντως οι αρμοδιότητές του είχαν περιοριστεί σημαντικά και όλα έδειχναν πως αργά ή γρήγορα θα ερχόταν αυτή η εξέλιξη. Το αν θα υπάρξει αντικαταστάτης, με τον ρόλο του γενικού αρχηγού ουσιαστικά, θα φανεί τις επόμενες μέρες.

Ευχάριστα νέα με Λαφόν στον Παναθηναϊκό, έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι

Καλά ήταν τα νέα στην προπόνηση της Παρασκευής για τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Αλμπάν Λαφόν να τίθεται ξανά στη διάθεσή του ενώ μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Φακούντο Πελίστρι.

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ (7/12, 17:30).

Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό συνεχή βροχόπτωση και ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι. Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Λαφόν, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος».