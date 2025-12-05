«Φως στο Τούνελ»: Αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο σκοτεινές υποθέσεις
Το «Φως στο Τούνελ» με νέες υποθέσεις.
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη φέρνει στην επιφάνεια αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο σκοτεινές υποθέσεις.
Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο – «βόμβα» για το άγριο φονικό…
Το ντοκουμέντο – «βόμβα» του «Τούνελ» έρχεται στο φως και φέρνει τα πάνω κάτω στον χώρο των δραστών του άγριου εγκλήματος, στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.
Ο συναυτουργός, το παρασκήνιο πίσω από την περίεργη «ομολογία» του και οι απειλές…
Ποιος κινεί τα νήματα στο σκοτάδι και πού αποσκοπεί;
Σαλαμίνα: ώρα μηδέν…
Η δολοφονία της Σαλαμίνας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.
Νέα ντοκουμέντα προκαλούν ανατριχίλα…
#FosStoTounel
