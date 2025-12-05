Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Διαβατά
Η φωτιά καίει από τις 5 το πρωί και παρά την βροχή δεν σβήνει εύκολα αλλά δυναμώνει
Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά και μπάζα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
Το σημείο βρίσκεται παράπλευρα της Εγνατίας Οδού μέσα στην εσωτερική Περιφερειακή.
Η φωτιά έχει επεκταθεί σε όλη την αποθήκη.
Προσπάθεια των Πυροσβεστών να μην επεκταθεί η φωτιά
Η πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο και συνεχώς ενισχύεται η παρουσία της.
Παρά τη βροχή η φωτιά δεν σβήνει εύκολα αλλά δυναμώνει.
Στην περιοχή υπάρχουν και άλλα εργοστάσια και η Πυροσβεστική προσπαθεί να περιορίσει την φωτιά ώστε να μην επεκταθεί στην γύρω περιοχή.
