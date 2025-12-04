newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Κόσμος 04 Δεκεμβρίου 2025 | 06:18

Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Vita.gr
Στον καρκινικό ιστό του σέρβου στρατηγού Νεμπόισα Πάβκοβιτς, ο οποίος στάλθηκε για ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ιταλία στις 15 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν ουράνιο και βαρέα μέταλλα σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις (στη φωτογραφία από το Novosti, επάνω, ο στρατηγός Πάβκοβιτς και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου).

Πρόκειται για «έγγραφη» ιατρική επιβεβαίωση ότι οι δύο καρκίνοι – του θυρεοειδούς αδένα και του παγκρέατος – από τους οποίους υπέφερε και πέθανε στις 20 Οκτωβρίου στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία στο Βελιγράδι, μόλις 22 ημέρες μετά την πρόωρη αποφυλάκισή του από κέντρο κράτησης στη Φινλανδία, θα μπορούσαν να συνδεθούν με το απεμπλουτισμένο ουράνιο με το οποίο το ΝΑΤΟ βομβάρδισε τη χώρα το 1999, καθώς ειδικά το απεμπλουτισμένο ουράνιο δεν υπάρχει στη φύση.

Οι δύο καρκίνοι του στρατηγού Πάβκοβιτς θα μπορούσαν να συνδεθούν με το απεμπλουτισμένο ουράνιο με το οποίο το ΝΑΤΟ βομβάρδισε τη χώρα του το 1999

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων επιβεβαίωσαν την παρουσία ουρανίου και αρκετών τοξικών μετάλλων σε δραματικά αυξημένες συγκεντρώσεις στον καρκινικό ιστό του στρατηγού Πάβκοβιτς (από τη novosti)

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας Πάβκοβιτς, δικηγόρος Σρτζάν Αλεξιτς, αποκαλύπτει «αποκλειστικά» στη σερβική εφημερίδα «Novosti» ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων έφτασαν από την Ιταλία, και επιβεβαίωσαν την παρουσία ουρανίου και αρκετών τοξικών μετάλλων σε δραματικά αυξημένες συγκεντρώσεις στον ιστό του στρατηγού, κάτι που «συνιστά μία από τις πιο σημαντικές ιατρικές αποδείξεις για τις συνέπειες της έκθεσης σε απεμπλουτισμένο ουράνιο στα Βαλκάνια».

Πρόκειται για επαναστατικά επιστημονικά, ιατρικά και νομικά στοιχεία, λέει ο Αλεξιτς: «Για πρώτη φορά στη Σερβία, ουράνιο και βαρέα μέταλλα σε ακραίες συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε έναν συγκεκριμένο όγκο ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού. Αυτό το εύρημα ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για την υπόθεσή του, αλλά και για εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις. Είναι μια ιστορική στιγμή για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

Η εργαστηριακή ανάλυση του καρκινικού ιστού του στρατηγού Πάβκοβιτς πραγματοποιήθηκε στο ιταλικό εργαστήριο Chimiche e Ambientali, ISO 9001, το οποίο πιστοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας.

Οι τιμές

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 25-25571.12 έκθεση, στον καρκινικό ιστό του στρατηγού ανιχνεύθηκαν: ουράνιο (U-238): 23,80 μg/kg, αλουμίνιο: 24.682 μg/kg, κάδμιο: 4,22 μg/kg, χαλκός: 4.370 μg/kg, μαγγάνιο: 6.368 μg/kg, σίδηρος: 305.100 μg/kg, ψευδάργυρος: 159.158 μg/kg.

Ο καθηγητής Δρ Γιόβιτσα Γιοβάνοβιτς, δικαστικός εμπειρογνώμονας, σχολιάζει αυτά τα αποτελέσματα για τη «Novosti»:

«Η ανάλυση των εργαστηριακών ευρημάτων προσδιορίζει την παρουσία καρκινογόνων ουσιών στον καρκινικό ιστό. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των χημικών στοιχείων, δηλαδή καρκινογόνων παραγόντων, ανήκει στην πρώτη ομάδα για την οποία υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι προκαλούν καρκίνο στους ανθρώπους.

Για τον δικηγόρο Σρτζάν Αλεξιτς, τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρέχουν ιατρική βάση για αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της έκθεσης σε απεμπλουτισμένο ουράνιο και βαρέα μέταλλα και της ανάπτυξης καρκίνου (φωτογραφία J.Ćosin/novosti)

»Η παρουσία ουρανίου στον καρκινικό ιστό υπερβαίνει πολλαπλάσια τις κρίσιμες τιμές. Η λεπτομερής ιατροδικαστική εμπειρογνωμοσύνη θα παρουσιάσει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος και τους μηχανισμούς σχηματισμού καρκίνου».

Ο ιστός του Πάβκοβιτς ελήφθη κατά τη διάρκεια βιοψίας στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία, πριν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη καταδικάσει τον στρατηγό σε ισόβια κάθειρξη και τον φυλακίσει.

Απεστάλη στην Ιταλία κατόπιν αιτήματος της κόρης του Μαρίας, περίπου μία εβδομάδα πριν η Χάγη, κατόπιν αιτήματος του σερβικού κράτους, αποφυλακίσει πρόωρα τον στρατηγό σε πολύ σοβαρή κατάσταση υγείας, στο τελικό στάδιο της νόσου.

Μόνο πέντε εντός ορίων

Στην έκθεση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις αναλύσεις, την οποία επίσης έχει στη διάθεσή της η «Novosti», από τις 21 αναλυθείσες παραμέτρους, μόνο πέντε βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων.

Ολες οι άλλες στήλες σημειώνονται με κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ότι τα ευρήματα είναι πάνω από τις τιμές αναφοράς του ιταλικού εθνικού ινστιτούτου ISTISAN. Στην περίπτωση του Πάβκοβιτς, εξαιρετικά παραπάνω.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε βάσει των μεθόδων EPA 3052 και EPA 6020B, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το διεθνές πρότυπο για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων σε βιολογικά υλικά.

Ο Αλεξιτς επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία που έλαβε, τα αποτελέσματα του στρατηγού επιβεβαιώνουν τη βιοσυσσώρευση ουρανίου σε ανθρώπινους ιστούς, υποδεικνύουν άμεση επαφή με μολυσμένα περιβάλλοντα και παρέχουν ιατρική βάση για αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της έκθεσης και της ανάπτυξης καρκίνου.

Ο δικαστικός εμπειρογνώμονας, Δρ Γιόβιτσα Γιοβάνοβιτς, δηλώνει ότι «η λεπτομερής ιατροδικαστική εμπειρογνωμοσύνη θα παρουσιάσει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος και τους μηχανισμούς σχηματισμού καρκίνου» (φωτογραφία J.Ćosin/novosti)

Τα ευρήματα, προσθέτει, εντάσσονται στις ήδη επικυρωμένες αποφάσεις των ιταλικών δικαστηρίων (TAR Lazio, TAR Toscana), με τις οποίες η Ιταλική Δημοκρατία κηρύχθηκε υπεύθυνη για τον θάνατο και τη σοβαρή ασθένεια στρατιωτών που εκτέθηκαν σε απεμπλουτισμένο ουράνιο στα Βαλκάνια.

«Στις 15 Σεπτεμβρίου, στείλαμε τις βιοψίες του στρατηγού στην Ιταλία για ανάλυση, στο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας, όπως έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς μας», δήλωσε ο Αλεξιτς.

«Βρισκόταν στην περιοχή»

«Υποψιαζόμαστε ότι η ασθένεια και ο θάνατός του οφείλονται κυρίως στο απεμπλουτισμένο ουράνιο το 1999, επειδή ο Πάβκοβιτς βρισκόταν στην περιοχή που βομβαρδίστηκε περισσότερο με απεμπλουτισμένο ουράνιο, επομένως η υπόθεσή μας είναι ότι ο θάνατός του αποτελεί συνέπεια αυτού του γεγονότος».

Σε όλη τη διαδικασία συμμετείχε επίσης ο Αντζελο Φιόρε Ταρτάλια, δικηγόρος για στρατιωτικές υποθέσεις και θυμάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου, ο οποίος τονίζει στη «Novosti» ότι το εύρημα του Πάβκοβιτς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά στοιχεία στην περιοχή των Βαλκανίων:

«Η παρουσία ουρανίου και τοξικών μετάλλων στον καρκινικό ιστό του στρατηγού Πάβκοβιτς υποδηλώνει άμεση μόλυνση, στην οποία εκτέθηκε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της παραμονής του σε ζώνες που επηρεάστηκαν από πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου.

«Στιγμή μεγάλης αλήθειας»

»Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν πλήρως με τα ευρήματα και τις δικαστικές αποφάσεις που λάβαμε στην Ιταλία. Τα ιταλικά διοικητικά δικαστήρια – συμπεριλαμβανομένων των TAR Lazio και TAR Toscana – έχουν ήδη διαπιστώσει σαφή αιτιώδη σχέση μεταξύ της έκθεσης των στρατιωτών σε απεμπλουτισμένο ουράνιο και της ανάπτυξης σοβαρών κακοήθων ασθενειών.

Ο Αντζελο Φιόρε Ταρτάλια, δικηγόρος για στρατιωτικές υποθέσεις και θυμάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου, τονίζει ότι το εύρημα του Πάβκοβιτς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά στοιχεία στην περιοχή των Βαλκανίων (φωτογραφία J.Ćosin/novosti)

»Οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την υπόθεση είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και πανομοιότυπες μ’ εκείνες που χρησιμοποιήσαμε στις αποφάσεις που κατέστησαν τελεσίδικες. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εύρημα έχει πλήρη ιατρική και νομική εγκυρότητα, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά σημαντικό και σε διεθνές πλαίσιο».

Για τον Ταρτάλια, αυτή είναι μια «στιγμή μεγάλης αλήθειας», καθώς η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί προσπαθούσαν να κρύψουν ή να αρνηθούν εδώ και χρόνια.

Και είναι κατηγορηματικός: «Η παρουσία ουρανίου σε ανθρώπινους ιστούς δεν είναι θεωρία, είναι γεγονός. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει την ευθύνη! Μαζί με τον συνάδελφό μου Δρ. Σρτζάν Αλεξιτς, θα συνεχίσω να παρέχω τη μέγιστη νομική υποστήριξη σε όλα τα θύματα. Αυτή είναι μια απόδειξη που αλλάζει την πορεία του αγώνα για δικαιοσύνη και ανοίγει τον δρόμο για νέες διεθνείς διαδικασίες υπέρ των ασθενών».

Μήνυση κατά του ΝΑΤΟ

Η σερβική εφημερίδα republika μεταδίδει, επικαλούμενη δηλώσεις του δικηγόρου Αλεξιτς, ότι έπειτα από τη συγκλονιστική αποκάλυψη η οικογένεια του στρατηγού Πάβκοβιτς θα μηνύσει το ΝΑΤΟ, καταθέτοντας αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Βελιγράδι, ζητώντας αποζημίωση για την απόρριψη απεμπλουτισμένου ουρανίου στην, τότε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.

Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει τη συνομιλία με τον Τραμπ που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια»
Βενεζουέλα 04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25 Upd: 01:35

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά
Γάζα 03.12.25

Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά

Το Ισραήλ χτύπησε με αεροπορική επιδρομή μια σκηνή στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Γάζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, τα δύο εξ αυτών παιδιά. Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
Στην Ανκόνα 03.12.25

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση, για προηγούμενο περιστατικό βίας, αλλά είχε αποφυλακιστεί επειδή υποσχέθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύνταξη
Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 03.12.25

Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz

  Θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία, ακτιβιστές άδειασαν κόπρανα κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03.12.25

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό
«Δάνειο επανορθώσεων» 03.12.25

Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό

Με στόχο να εξασφαλιστούν 90 δισ. για να στηριχθεί η Ουκρανία για 2 χρόνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, μιλά για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει τη συνομιλία με τον Τραμπ που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια»
Βενεζουέλα 04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο
Βρυξέλλες 04.12.25

Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο υπέγραψαν στις Βρυξέλλες η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μαζί με τον επίτροπο της Κομισιόν για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Σύνταξη
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25 Upd: 01:35

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA 04.12.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»

«Δεν θα τους αφήσουμε κανένα περιθώριο, αν δεν δικαιωθούμε σε όλα τα αιτήματα δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε» διαμηνύουν οι αγρότες μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
Σφοδρές βροχοπτώσεις 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σφοδρή κακοκαιρία θα προκαλέσει το καιρικό σύστημα Byron την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Δελτίο Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων, στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανατολική χώρα.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
