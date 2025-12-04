Στον καρκινικό ιστό του σέρβου στρατηγού Νεμπόισα Πάβκοβιτς, ο οποίος στάλθηκε για ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ιταλία στις 15 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν ουράνιο και βαρέα μέταλλα σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις (στη φωτογραφία από το Novosti, επάνω, ο στρατηγός Πάβκοβιτς και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου).

Πρόκειται για «έγγραφη» ιατρική επιβεβαίωση ότι οι δύο καρκίνοι – του θυρεοειδούς αδένα και του παγκρέατος – από τους οποίους υπέφερε και πέθανε στις 20 Οκτωβρίου στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία στο Βελιγράδι, μόλις 22 ημέρες μετά την πρόωρη αποφυλάκισή του από κέντρο κράτησης στη Φινλανδία, θα μπορούσαν να συνδεθούν με το απεμπλουτισμένο ουράνιο με το οποίο το ΝΑΤΟ βομβάρδισε τη χώρα το 1999, καθώς ειδικά το απεμπλουτισμένο ουράνιο δεν υπάρχει στη φύση.

Οι δύο καρκίνοι του στρατηγού Πάβκοβιτς θα μπορούσαν να συνδεθούν με το απεμπλουτισμένο ουράνιο με το οποίο το ΝΑΤΟ βομβάρδισε τη χώρα του το 1999

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας Πάβκοβιτς, δικηγόρος Σρτζάν Αλεξιτς, αποκαλύπτει «αποκλειστικά» στη σερβική εφημερίδα «Novosti» ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων έφτασαν από την Ιταλία, και επιβεβαίωσαν την παρουσία ουρανίου και αρκετών τοξικών μετάλλων σε δραματικά αυξημένες συγκεντρώσεις στον ιστό του στρατηγού, κάτι που «συνιστά μία από τις πιο σημαντικές ιατρικές αποδείξεις για τις συνέπειες της έκθεσης σε απεμπλουτισμένο ουράνιο στα Βαλκάνια».

Πρόκειται για επαναστατικά επιστημονικά, ιατρικά και νομικά στοιχεία, λέει ο Αλεξιτς: «Για πρώτη φορά στη Σερβία, ουράνιο και βαρέα μέταλλα σε ακραίες συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε έναν συγκεκριμένο όγκο ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού. Αυτό το εύρημα ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για την υπόθεσή του, αλλά και για εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις. Είναι μια ιστορική στιγμή για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

Η εργαστηριακή ανάλυση του καρκινικού ιστού του στρατηγού Πάβκοβιτς πραγματοποιήθηκε στο ιταλικό εργαστήριο Chimiche e Ambientali, ISO 9001, το οποίο πιστοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας.

Οι τιμές

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 25-25571.12 έκθεση, στον καρκινικό ιστό του στρατηγού ανιχνεύθηκαν: ουράνιο (U-238): 23,80 μg/kg, αλουμίνιο: 24.682 μg/kg, κάδμιο: 4,22 μg/kg, χαλκός: 4.370 μg/kg, μαγγάνιο: 6.368 μg/kg, σίδηρος: 305.100 μg/kg, ψευδάργυρος: 159.158 μg/kg.

Ο καθηγητής Δρ Γιόβιτσα Γιοβάνοβιτς, δικαστικός εμπειρογνώμονας, σχολιάζει αυτά τα αποτελέσματα για τη «Novosti»:

«Η ανάλυση των εργαστηριακών ευρημάτων προσδιορίζει την παρουσία καρκινογόνων ουσιών στον καρκινικό ιστό. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των χημικών στοιχείων, δηλαδή καρκινογόνων παραγόντων, ανήκει στην πρώτη ομάδα για την οποία υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι προκαλούν καρκίνο στους ανθρώπους.

»Η παρουσία ουρανίου στον καρκινικό ιστό υπερβαίνει πολλαπλάσια τις κρίσιμες τιμές. Η λεπτομερής ιατροδικαστική εμπειρογνωμοσύνη θα παρουσιάσει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος και τους μηχανισμούς σχηματισμού καρκίνου».

Ο ιστός του Πάβκοβιτς ελήφθη κατά τη διάρκεια βιοψίας στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία, πριν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη καταδικάσει τον στρατηγό σε ισόβια κάθειρξη και τον φυλακίσει.

Απεστάλη στην Ιταλία κατόπιν αιτήματος της κόρης του Μαρίας, περίπου μία εβδομάδα πριν η Χάγη, κατόπιν αιτήματος του σερβικού κράτους, αποφυλακίσει πρόωρα τον στρατηγό σε πολύ σοβαρή κατάσταση υγείας, στο τελικό στάδιο της νόσου.

Μόνο πέντε εντός ορίων

Στην έκθεση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις αναλύσεις, την οποία επίσης έχει στη διάθεσή της η «Novosti», από τις 21 αναλυθείσες παραμέτρους, μόνο πέντε βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων.

Ολες οι άλλες στήλες σημειώνονται με κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ότι τα ευρήματα είναι πάνω από τις τιμές αναφοράς του ιταλικού εθνικού ινστιτούτου ISTISAN. Στην περίπτωση του Πάβκοβιτς, εξαιρετικά παραπάνω.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε βάσει των μεθόδων EPA 3052 και EPA 6020B, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το διεθνές πρότυπο για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων σε βιολογικά υλικά.

Ο Αλεξιτς επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία που έλαβε, τα αποτελέσματα του στρατηγού επιβεβαιώνουν τη βιοσυσσώρευση ουρανίου σε ανθρώπινους ιστούς, υποδεικνύουν άμεση επαφή με μολυσμένα περιβάλλοντα και παρέχουν ιατρική βάση για αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της έκθεσης και της ανάπτυξης καρκίνου.

Τα ευρήματα, προσθέτει, εντάσσονται στις ήδη επικυρωμένες αποφάσεις των ιταλικών δικαστηρίων (TAR Lazio, TAR Toscana), με τις οποίες η Ιταλική Δημοκρατία κηρύχθηκε υπεύθυνη για τον θάνατο και τη σοβαρή ασθένεια στρατιωτών που εκτέθηκαν σε απεμπλουτισμένο ουράνιο στα Βαλκάνια.

«Στις 15 Σεπτεμβρίου, στείλαμε τις βιοψίες του στρατηγού στην Ιταλία για ανάλυση, στο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας, όπως έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς μας», δήλωσε ο Αλεξιτς.

«Βρισκόταν στην περιοχή»

«Υποψιαζόμαστε ότι η ασθένεια και ο θάνατός του οφείλονται κυρίως στο απεμπλουτισμένο ουράνιο το 1999, επειδή ο Πάβκοβιτς βρισκόταν στην περιοχή που βομβαρδίστηκε περισσότερο με απεμπλουτισμένο ουράνιο, επομένως η υπόθεσή μας είναι ότι ο θάνατός του αποτελεί συνέπεια αυτού του γεγονότος».

Σε όλη τη διαδικασία συμμετείχε επίσης ο Αντζελο Φιόρε Ταρτάλια, δικηγόρος για στρατιωτικές υποθέσεις και θυμάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου, ο οποίος τονίζει στη «Novosti» ότι το εύρημα του Πάβκοβιτς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά στοιχεία στην περιοχή των Βαλκανίων:

«Η παρουσία ουρανίου και τοξικών μετάλλων στον καρκινικό ιστό του στρατηγού Πάβκοβιτς υποδηλώνει άμεση μόλυνση, στην οποία εκτέθηκε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της παραμονής του σε ζώνες που επηρεάστηκαν από πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου.

«Στιγμή μεγάλης αλήθειας»

»Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν πλήρως με τα ευρήματα και τις δικαστικές αποφάσεις που λάβαμε στην Ιταλία. Τα ιταλικά διοικητικά δικαστήρια – συμπεριλαμβανομένων των TAR Lazio και TAR Toscana – έχουν ήδη διαπιστώσει σαφή αιτιώδη σχέση μεταξύ της έκθεσης των στρατιωτών σε απεμπλουτισμένο ουράνιο και της ανάπτυξης σοβαρών κακοήθων ασθενειών.

»Οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την υπόθεση είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και πανομοιότυπες μ’ εκείνες που χρησιμοποιήσαμε στις αποφάσεις που κατέστησαν τελεσίδικες. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εύρημα έχει πλήρη ιατρική και νομική εγκυρότητα, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά σημαντικό και σε διεθνές πλαίσιο».

Για τον Ταρτάλια, αυτή είναι μια «στιγμή μεγάλης αλήθειας», καθώς η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί προσπαθούσαν να κρύψουν ή να αρνηθούν εδώ και χρόνια.

Και είναι κατηγορηματικός: «Η παρουσία ουρανίου σε ανθρώπινους ιστούς δεν είναι θεωρία, είναι γεγονός. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει την ευθύνη! Μαζί με τον συνάδελφό μου Δρ. Σρτζάν Αλεξιτς, θα συνεχίσω να παρέχω τη μέγιστη νομική υποστήριξη σε όλα τα θύματα. Αυτή είναι μια απόδειξη που αλλάζει την πορεία του αγώνα για δικαιοσύνη και ανοίγει τον δρόμο για νέες διεθνείς διαδικασίες υπέρ των ασθενών».

Μήνυση κατά του ΝΑΤΟ

Η σερβική εφημερίδα republika μεταδίδει, επικαλούμενη δηλώσεις του δικηγόρου Αλεξιτς, ότι έπειτα από τη συγκλονιστική αποκάλυψη η οικογένεια του στρατηγού Πάβκοβιτς θα μηνύσει το ΝΑΤΟ, καταθέτοντας αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Βελιγράδι, ζητώντας αποζημίωση για την απόρριψη απεμπλουτισμένου ουρανίου στην, τότε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.