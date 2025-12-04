newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 15:57
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Κόσμος 04 Δεκεμβρίου 2025 | 18:29

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής», μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Spotlight

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άρχισαν σήμερα (4/12) τακτικές ασκήσεις στον Κόλπο, απευθύνοντας προειδοποιήσεις στα αμερικανικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, ήδη πέντε και πλέον μήνες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης» των ναυτικών δυνάμεων της διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής» μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Οι ναυτικές δυνάμεις «απηύθυναν προειδοποιήσεις στα αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, διαβιβάζοντάς τους αυστηρό μήνυμα», αν και το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν έγινε γνωστό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο δεν προέβησαν σε κανένα σχόλιο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν επίσης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «ικανά να εντοπίζουν αεροπορικούς και ναυτικούς στόχους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου είναι η κόκκινη γραμμή του Ιράν»

Ο υποδιοικητής των Φρουρών, ο Αλί Φανταβί, δήλωσε την Τετάρτη ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον ρόλο του Στενού του Ορμούζ» και υποσχέθηκε πως οι Φρουροί θα προστατεύσουν αυτή τη θαλάσσια οδό.

Κάθε χρόνο, σχεδόν 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο και το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ.

«Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου είναι η κόκκινη γραμμή του Ιρά», πρόσθεσε, προειδοποιώντας τους αντιπάλους του, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους αποκαλεί ως «τους κυριότερους μοχλούς της παγκόσμιας ανασφάλειας», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι Φρουροί έχουν κατασχέσει επανειλημμένα πετρελαιοφόρα που φέρουν ξένη σημαία και διαπλέουν τον Κόλπο, με την κατηγορία του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Η αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου προκάλεσε μια σύγκρουση 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης τρεις σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τα πλήγματα, στα οποία σκοτώθηκαν χίλιοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ανώτεροι διοικητές των Φρουρών, οδήγησαν στην απάντηση αντιποίνων του Ιράν, με πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις η αγορά και κράτησε τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις η αγορά και κράτησε τις 2.090 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Business
Black Friday: Αρνητικός ο τζίρος και φέτος – Τι έδειξε η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Black Friday: Αρνητικός ο τζίρος και φέτος – Τι έδειξε η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
Der Spiegel 04.12.25

Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επικαλείται σημείωμα που διέρρευσε από τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων. Δυσπιστία εκτός από τον Μακρόν για τις αμερικανικές ενέργειες εξέφρασαν κι άλλοι ηγέτες.

Σύνταξη
«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» – Νέα έρευνα
Το πόρισμα 04.12.25

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» - Νέα έρευνα

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμιξη στην υπόθεση που αφορούσε τον κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα

Σύνταξη
Ανησυχητική έκθεση: Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων
Κόσμος 04.12.25

Οι σκληροπυρηνικές μεταναστευτικές πολιτικές τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων - Ανησυχητική έκθεση

Καθώς οι ηγέτες προσπαθούν να σπάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθρεμπόρων, η έκθεση δείχνει ότι η στρατηγική μέχρι στιγμής είχε το αντίθετο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα – Νέες επιθέσεις των IDF
Επτά νεκροί 04.12.25

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF

Το Ισραήλ σκότωσε επτά ανθρώπους σε νέα πλήγματα στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Τα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκαν στον όμηρο Σουντίσακ Ρινταλάκ από την Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα
Γιατί αναρωτιούνται; 04.12.25

Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα εμφανίστηκαν 3 σχέδια για την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία. Ακόμα, όμως και το πιο «φιλορωσικό» εξ αυτών δεν θα τερματίσει τον πόλεμο, λόγω... πιθανών ρωσικών αντιδράσεων που δεν καμφθούν μέχρι τα Χριστούγεννα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Μπάσκετ 04.12.25

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»
Ποδόσφαιρο 04.12.25

«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»

Δημοσίευμα της ιταλικής «gazzetta dello sport» υποστηρίζει πως η Μίλαν είναι πιθανό να κάνει πρόταση στη Γκενκ για τον Καρέτσα ακόμη και τώρα τον Ιανουάριο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης

Η Super League συνεδριάζει τη Δευτέρα (8/12) μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ άλλων θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
Ελλάδα 04.12.25

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
Der Spiegel 04.12.25

Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επικαλείται σημείωμα που διέρρευσε από τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων. Δυσπιστία εκτός από τον Μακρόν για τις αμερικανικές ενέργειες εξέφρασαν κι άλλοι ηγέτες.

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα στον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο