Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής», μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν
- Η ΕΕ προετοιμάζεται για σενάριο πανδημίας εν μέσω έξαρσης γρίπης των πτηνών
- Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά στο Ηράκλειο - Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άρχισαν σήμερα (4/12) τακτικές ασκήσεις στον Κόλπο, απευθύνοντας προειδοποιήσεις στα αμερικανικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, ήδη πέντε και πλέον μήνες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης» των ναυτικών δυνάμεων της διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής» μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.
Οι ναυτικές δυνάμεις «απηύθυναν προειδοποιήσεις στα αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, διαβιβάζοντάς τους αυστηρό μήνυμα», αν και το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν έγινε γνωστό.
Οι αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο δεν προέβησαν σε κανένα σχόλιο.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν επίσης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «ικανά να εντοπίζουν αεροπορικούς και ναυτικούς στόχους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου είναι η κόκκινη γραμμή του Ιράν»
Ο υποδιοικητής των Φρουρών, ο Αλί Φανταβί, δήλωσε την Τετάρτη ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον ρόλο του Στενού του Ορμούζ» και υποσχέθηκε πως οι Φρουροί θα προστατεύσουν αυτή τη θαλάσσια οδό.
Κάθε χρόνο, σχεδόν 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο και το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ.
«Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου είναι η κόκκινη γραμμή του Ιρά», πρόσθεσε, προειδοποιώντας τους αντιπάλους του, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους αποκαλεί ως «τους κυριότερους μοχλούς της παγκόσμιας ανασφάλειας», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Οι Φρουροί έχουν κατασχέσει επανειλημμένα πετρελαιοφόρα που φέρουν ξένη σημαία και διαπλέουν τον Κόλπο, με την κατηγορία του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Η αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου προκάλεσε μια σύγκρουση 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης τρεις σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Τα πλήγματα, στα οποία σκοτώθηκαν χίλιοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ανώτεροι διοικητές των Φρουρών, οδήγησαν στην απάντηση αντιποίνων του Ιράν, με πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς.
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
- Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες πήραν αυτό που ήθελαν
- Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
- Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
- Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
- Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
- Κακοκαιρία Byron: H στιγμή που η ΕΜΑΚ σώζει «στο παρά πέντε» εγκλωβισμένους σε ΙΧ
- Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις