Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης

Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα πρωταθλήματος εφόσον το ζητήσει μια ομάδα που μετέχει στα Κύπελλα Ευρώπης. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει τη Δευτέρα (8/12) το ΔΣ της Super League που θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης. Μέχρι τώρα το αποκαλούμενο “Joker Right” έχει εκμεταλλευθεί μόνο ο Παναθηναϊκός καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι του με τον ΟΦΗ. Επίσης, τη Δευτέρα το ΔΣ της Λίγκας θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι και την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά: «Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

2/ Θέματα κλήρωσης αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4 και Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts και συζήτηση για την ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027).

3/ Περιεχόμενο και διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος.

4/ Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού.

5/ Επιλογή επίσημης μπάλας των επόμενων πρωταθλημάτων.

6/ Διάφορα».