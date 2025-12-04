Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
Η Super League συνεδριάζει τη Δευτέρα (8/12) μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ άλλων θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
- Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
- «Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα πρωταθλήματος εφόσον το ζητήσει μια ομάδα που μετέχει στα Κύπελλα Ευρώπης. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει τη Δευτέρα (8/12) το ΔΣ της Super League που θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης. Μέχρι τώρα το αποκαλούμενο “Joker Right” έχει εκμεταλλευθεί μόνο ο Παναθηναϊκός καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι του με τον ΟΦΗ. Επίσης, τη Δευτέρα το ΔΣ της Λίγκας θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι και την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Αναλυτικά: «Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1/ Ορισμός αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
2/ Θέματα κλήρωσης αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4 και Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts και συζήτηση για την ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027).
3/ Περιεχόμενο και διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος.
4/ Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού.
5/ Επιλογή επίσημης μπάλας των επόμενων πρωταθλημάτων.
6/ Διάφορα».
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)
- Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες πήραν αυτό που ήθελαν
- Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
- «Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»
- Στον «αέρα» η συμμετοχή του Μέσι στο Μουντιάλ! – Τι λέει ο ίδιος
- Μεντιλίμπαρ: «Υπέροχο που το γήπεδο θα μεγαλώσει – Τσικίνιο και Ποντένσε προπονήθηκαν»
- Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
- Γιατί (μόνο) ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις