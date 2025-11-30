Όλα τα γκολ και τα highlights της 12ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη και τελευταία ημέρα του προγράμματος της 12ης αγωνιστικής της Super League, η οποία είναι και η προτελευταία του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία, το Σάββατο, ο Βόλος νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και έμεινε ψηλά στη βαθμολογία.

Σε ένα δραματικό ματς στο «Κλ. Βικελίδης», ο Άρης είδε την ΑΕΛ να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 97′, όμως ένα γκολ του Ντουντού στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων σήμανε την επιστροφή των «κίτρινων» στις νίκες (2-1).

Στο τελευταίο ματς του προγράμματος του Σαββάτου, η Κηφισιά νίκησε εύκολα 3-0 τον Πανσερραϊκό που αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Την Κυριακή πλέον, ο βελτιωμένος Αστέρας Τρίπολης νίκησε 1-0 εκτός έδρας τον Ατρόμητο, τον πέρασε στη βαθμολογία και παράλληλα υποχρέωσε τους Περιστεριώτες στην 4η σερί ήττα τους στο πρωτάθλημα και 5η συνολικά.

Στο Αγρίνιο, με ένα γκολ του κορυφαίου σκόρερ του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στο 70ο λεπτό, ο Ολυμπιακός έσπασε το «μπλόκο» και νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό, αποτέλεσμα που τον διατήρησε μόνο πρώτο στη βαθμολογία.

Λίγο αργότερα, σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στη Λιβαδειά, ο ΠΑΟΚ νίκησε δύσκολα 3-2 τον Λεβαδειακό χάρη σε γκολ του Γιακουμάκη στο 90ο λεπτό.

Τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής το βράδυ της Κυριακής και μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με χατ-τρικ του Λούκα Γιόβιτς και διατήρησε τη διαφορά της από ΠΑΟΚ (-1) και Ολυμπιακό (-3).

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 29/11

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30/11

Ατρόμητος – Αστέρας Aktor 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία της Super League:

Η επόμενη αγωνιστική (13η):

Σάββατο 6/12

17:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

20:30 Βόλος – Κηφισιά

Κυριακή 7/12

17:00 Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός

17:30 ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8/12

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός