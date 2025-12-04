magazin
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Αναγορεύτηκε  επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ η γνωστή ερμηνεύτρια μελοποιημένης ποίησης Μαρίας Φαραντούρη. Σε μια τελετή με μαζική συμμετοχή και σημαντικές παρουσίες από τον χώρο του πολιτισμού αλλά και της πολιτικής.

Την προσφώνηση έκανε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος. Ακολούθησε παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης από τον καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Ευριπίδη Γαραντούδη και την καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, Αναστασία Γεωργάκη. Η διαδικασία αναγόρευσης της τιμώμενης περιλάμβανε ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος των Τμημάτων, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας καθηγήτρια Γραμματική Κάρλα, και από τον Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθηγητή Αναστάσιο Χαψούλα. Την περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο της Φιλοσοφικής Σχολής έκανε ο Κοσμήτορας της Σχολής, καθηγητής Δημήτριος Δρόσος. Στη συνέχεια, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, επέδωσε στην τιμώμενη το τιμητικό μετάλλιο. Ακολούθησε ομιλία της τιμώμενης.

Γεράσιμος Σιάσος: «Η Μαρία Φαραντούρη είναι σύμβολο πολιτικού και ανθρωπισμού»

Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος τόνισε μεταξύ άλλων: «Με φωνή που αγκαλιάζει τον στίχο δίνοντας του παλμό, η τιμώμενη αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η συμβολή της στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και εν γένει στον ελληνικό πολιτισμό έχει αναγνωριστεί πέρα από τα σύνορα της χώρας. Η πορεία της συναντά παντού το ενδιαφέρον μεγάλων δημιουργών με κορυφαίο τον Μίκη Θεοδωράκη, πετυχαίνει την εκτίμηση του ξένου Τύπου, τη θερμή ανταπόκριση κοινού σε πολλές χώρες και μια σειρά διεθνών διακρίσεων που τιμούν το έργο
της…

Σε πλήθος συνεντεύξεων και δημοσιευμάτων του διεθνούς Τύπου αποτυπώνεται η εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που συνδέθηκε με αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία και η σταθερή προσήλωση στο έντεχνο τραγούδι, κινούμενη με άνεση στα διάφορα είδη του, τραγουδώντας πότε με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, πότε με μικρά μουσικά σύνολα και άλλοτε με ένα πιάνο.

Η διεθνής αναγνώριση της Μαρίας Φαραντούρη υπήρξε αντάξια της καλλιτεχνικής της ακτινοβολίας. Η πολιτεία τής απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, τιμώντας μια φωνή που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία και την αυτοσυνειδησία του τόπου μας. Στο εξωτερικό, θεσμοί με βαθιά πολιτισμική βαρύτητα, αναγνώρισαν όχι μόνο την ερμηνευτική της δύναμη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια ανέδειξε την ελληνική ποίηση σε οικουμενικό λόγο. Παράλληλα, τιμητικές διακρίσεις από οργανισμούς που προάγουν τον διάλογο, τη δημοκρατία και την ειρήνη επιβεβαιώνουν ότι η Μαρία Φαραντούρη δεν είναι απλώς μια κορυφαία ερμηνεύτρια, αλλά ένα σύμβολο πολιτισμού και ανθρωπισμού».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με  μουσικό πρόγραμμα: Μαρία Φαραντούρη, φωνή, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, κιθάρα, πολίτικο λαούτο, Σπύρος Μάνεσης, πιάνο.

YouTube thumbnail

Φωτογραφίες: Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
REC 'N' PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες αυτοεξυπηρέτησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες αυτοεξυπηρέτησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το αυτοεξυπηρετούμενο check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σύνταξη
Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
