Απεργία ηθοποιών: Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά στις 5 Δεκεμβρίου

Σκοπός της απεργίας είναι η υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βουκουρεστίου στις 19:00.

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο».

Τα θέατρα που συμμετέχουν στην απεργία και οι παραστάσεις που αναβάλλονται:

Θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας

Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: Ο Εχθρός του λαού

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: Το Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό): Ο κος Βρομύλος

Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN

Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος, ούτε πίσω

Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ

Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή

Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A GHOST STORY

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ

Θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουάν

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ – Οι φανταστικές περιπέτειες

Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

Θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ

Θέατρο ΒΕΜΠΟ: Ένας ήρωας με παντούφλες

Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα

Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος

Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα

Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς

Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της Βιτρίνας

Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος

Θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι

Θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβάν

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο

Θέατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

Θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

Θέατρο CARTEL Τεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚ

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική άμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μόνικ δραπετεύει

Τι απαντά η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.)

«Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με το ΣΕΗ αποφάσισε και κοινοποίησε την πρόθεση της,από την προηγούμενη εβδομάδα, να υπογράψει τη Σύμβαση.

Κληθήκαμε να υπογράψουμε σήμερα Τέταρτη 3/12/25 στις 13:00 στα γραφεία του ΣΕΗ. Στις 11:30 σήμερα ενημερωθήκαμε από τη δικηγόρο μας ότι, το ΣΕΗ είχε ενστάσεις για την υπογραφή.

Προσπαθούμε όλη την ημέρα να καταλάβουμε το περιεχόμενο των ενστάσεων οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της Σύμβασης , αλλά με τις εσωτερικές διεργασίες του ΣΕΗ που υποτίθεται ομόφωνα μας έστειλε το κείμενο προς υπογραφή.

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. έχει αποδείξει στην πράξη την επιθυμία της να υπάρξει Συλλογική Σύμβαση. Υπέγραψε με την προηγούμενη διοίκηση μια Σύμβαση που το ΣΕΗ δεν κατάφερε να κάνει Συλλογική. Υπογράφει ξανά με την καινούργια διοίκηση τη Σύμβαση και δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να γίνει καθολική.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις δεν είναι πεδίο εξυπηρέτησης εσωτερικών συνδικαλιστικών συσχετισμών. Είναι η βάση των κανόνων που όλοι επιθυμούμε για να βελτιώσουμε τον κλάδο.

Ο καθένας πρέπει να αναμετρηθεί με τις ευθύνες και την ιστορία του».