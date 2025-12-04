magazin
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Απεργία ηθοποιών: Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά στις 5 Δεκεμβρίου
Culture Live 04 Δεκεμβρίου 2025 | 10:41

Απεργία ηθοποιών: Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά στις 5 Δεκεμβρίου

Ρολά κατεβάζουν αύριο τα θέατρα. Τι ζητούν οι ηθοποιοί.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Spotlight

Σκοπός της απεργίας είναι η υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βουκουρεστίου στις 19:00.

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο».

Τα θέατρα που συμμετέχουν στην απεργία και οι παραστάσεις που αναβάλλονται:

Θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας

Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: Ο Εχθρός του λαού

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: Το Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό): Ο κος Βρομύλος

Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος, ούτε πίσω
Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ

Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή

Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A GHOST STORY

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ

Θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουάν

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ – Οι φανταστικές περιπέτειες

Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

Θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ

Θέατρο ΒΕΜΠΟ: Ένας ήρωας με παντούφλες

Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα

Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος

Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα

Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς

Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της Βιτρίνας

Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος

Θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι

Θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβάν

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο

Θέατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

Θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

Θέατρο CARTEL Τεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚ

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική άμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μόνικ δραπετεύει

Τι απαντά η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.)

«Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με το ΣΕΗ αποφάσισε και κοινοποίησε την πρόθεση της,από την προηγούμενη εβδομάδα, να υπογράψει τη Σύμβαση.

Κληθήκαμε να υπογράψουμε σήμερα Τέταρτη 3/12/25 στις 13:00 στα γραφεία του ΣΕΗ. Στις 11:30 σήμερα ενημερωθήκαμε από τη δικηγόρο μας ότι, το ΣΕΗ είχε ενστάσεις για την υπογραφή.

Προσπαθούμε όλη την ημέρα να καταλάβουμε το περιεχόμενο των ενστάσεων οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της Σύμβασης , αλλά με τις εσωτερικές διεργασίες του ΣΕΗ που υποτίθεται ομόφωνα μας έστειλε το κείμενο προς υπογραφή.

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. έχει αποδείξει στην πράξη την επιθυμία της να υπάρξει Συλλογική Σύμβαση. Υπέγραψε με την προηγούμενη διοίκηση μια Σύμβαση που το ΣΕΗ δεν κατάφερε να κάνει Συλλογική. Υπογράφει ξανά με την καινούργια διοίκηση τη Σύμβαση και δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να γίνει καθολική.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις δεν είναι πεδίο εξυπηρέτησης εσωτερικών συνδικαλιστικών συσχετισμών. Είναι η βάση των κανόνων που όλοι επιθυμούμε για να βελτιώσουμε τον κλάδο.

Ο καθένας πρέπει να αναμετρηθεί με τις ευθύνες και την ιστορία του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Opinion
Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας
«Tου διαβόλου» 03.12.25

Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Με αφορμή την ιστορία ενός κοριτσιού που μαθαίνει πως το αριστερό της χέρι είναι «του διαβόλου», η Σιχ-Τσινγκ Τσου ανοίγει μια σπάνια, αιχμηρή συζήτηση για το πώς η ταϊβανέζικη κοινωνία —και όχι μόνο— εξακολουθεί να τιμωρεί κάθε απόκλιση από τον κανόνα, ιδίως όταν αφορά κορίτσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης
Men at Work 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Αμερικής κρύβει έναν άγνωστο ήρωα. Νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις ζωές των εργατών που ύψωσαν το Empire State Building

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο