Οι ευρωβουλευτές και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία τη νύχτα χθες Τετάρτη προς σήμερα Πέμπτη η οποία αφορά την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) στην ευρωπαϊκή γεωργία (στη φωτογραφία του Reuters/Raquel Cunha, επάνω, γενετικά τροποποιημένο κίτρινο καλαμπόκι που εισάγεται από τις ΗΠΑ, σ’ ένα εργοστάσιο ζωοτροφών στο Μεξικό).

«Νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί», χαρακτηρίζονται από τους επικριτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές

Οι ΝΓΤ, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους, επιτρέπουν να τροποποιείται το γονιδίωμα φυτών, αλλά χωρίς να εισάγεται γενετικό υλικό (DNA) από διαφορετικά είδη, αντίθετα με τους ΓΤΟ της πρώτης γενιάς.

Πιο ανθεκτικές

Οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν εταιρείες ή κλαδικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα υποστηρίζουν αυτές τις τεχνικές, για την ανάπτυξη ποικιλιών πιο ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και πιο ανθεκτικών στα ζιζάνια.

Πηγή: ΑΠΕ