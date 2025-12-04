Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.
Οι ευρωβουλευτές και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία τη νύχτα χθες Τετάρτη προς σήμερα Πέμπτη η οποία αφορά την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) στην ευρωπαϊκή γεωργία (στη φωτογραφία του Reuters/Raquel Cunha, επάνω, γενετικά τροποποιημένο κίτρινο καλαμπόκι που εισάγεται από τις ΗΠΑ, σ’ ένα εργοστάσιο ζωοτροφών στο Μεξικό).
«Νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί», χαρακτηρίζονται από τους επικριτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές
Οι ΝΓΤ, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους, επιτρέπουν να τροποποιείται το γονιδίωμα φυτών, αλλά χωρίς να εισάγεται γενετικό υλικό (DNA) από διαφορετικά είδη, αντίθετα με τους ΓΤΟ της πρώτης γενιάς.
🌱 New genomic techniques: @EUCouncil strikes deal with @Europarl_EN. The new rules will:
✅ ensure high safety standards
✅ spur innovation
✅ boost competitiveness
✅ enhance sustainability#NGTs
Read more in our press release 👇https://t.co/Dn8urRl4n0
— EU Council Press (@EUCouncilPress) December 4, 2025
Πιο ανθεκτικές
Οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν εταιρείες ή κλαδικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα υποστηρίζουν αυτές τις τεχνικές, για την ανάπτυξη ποικιλιών πιο ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και πιο ανθεκτικών στα ζιζάνια.
🌱 Europe needs #NGTs now.
Plant scientists, breeders, universities and agri-food actors across Europe are united: support the NGT legislation and avoid adding new burdens that block innovation. 🧬🌱
Read our open letter📄ℹ️ https://t.co/rGWF2iccdX
Thanks @Plant_ETP for the… pic.twitter.com/X4mxdW2ekx
— Euroseeds (@EuroseedsEU) November 27, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
