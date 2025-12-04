newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 06:10

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Δεκάδες χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βλέπουν την περιουσία τους να παραμένει για χρόνια αναξιοποίητη. Πρόκειται για ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα έχουν δεσμευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, δρόμοι, παιδικές χαρές κ.ά.) και οι οποίοι περιμένουν να αποζημιωθούν – ακόμη – και για έργα που δεν έχουν γίνει ποτέ ή που στην πραγματικότητα από την άπρακτη πάροδο δεκαετιών, αποδεικνύεται πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση να γίνουν.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10+1 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευτεί, προκειμένου να ξέρουν πώς να κινηθούν, και να… κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί.

Τι είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση;

Είναι η αφαίρεση της κυριότητας της ιδιοκτησίας με διοικητική πράξη της διοίκησης, λόγω δημόσιας ωφέλειας, ύστερα από την καταβολή πλήρους αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη.

Ποια είναι τα στάδια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης;

Τα στάδια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είναι:

(Α) Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης.

(Β) Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης από το δικαστήριο στην Περιφέρεια όπου βρίσκεται το ακίνητο.

(Γ) Η αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης.

(Δ) Η υλοποίηση της απαλλοτρίωσης που επέρχεται από την καταβολή της πλήρους αποζημίωσης στον δικαιούχο, η οποία πρέπει να καταβληθεί εντός 18 μηνών από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Τι είναι η τακτοποίηση;

Είναι η ενέργεια, μέσω μιας διοικητικής πράξης, με την οποία γίνεται η ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων γειτονικών ιδιοκτησιών, έτσι ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη μορφή για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή τους. Με άλλα λόγια, η τακτοποίηση αποτελεί το μέσο για να επιτευχθεί η αρτιότητα-οικοδομησιμότητα του ακινήτου, που γίνεται με ανάλογες προσκυρώσεις – ανταλλαγές εδαφικών τμημάτων των υπό τακτοποίηση οικοπέδων.

Τι είναι η πράξη αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων;

Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία καθορίζονται τα επιμέρους ρυμοτομούμενα τμήματα προς αποζημίωση, οι ιδιοκτήτες που θα το αποζημιώσουν και το μέτρο της επιβάρυνσης του καθενός από αυτούς. Διακρίνονται στις εξής περιπτώσεις:

(Ι) Την πράξη αναλογισμού που αφορά την απαλλοτρίωση των οικοπέδων ή των τμημάτων οικοπέδων που δεσμεύονται για την  εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Σημειώνεται ότι προηγείται του αναλογισμού, η τακτοποίηση των οικοπέδων, προκειμένου πάντοτε να υποχρεούνται για αποζημίωση τα τακτοποιημένα οικόπεδα.

(ΙΙ) Την πράξη αναλογισμού επείγουσας ανάγκης, η οποία πραγματοποιείται όταν επείγει η διάνοιξη οδού του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή επισπεύδων είναι ο οικείος δήμος ή το Δημόσιο.

Τι προβλέπεται για τους κοινωφελείς χώρους;

Στους χώρους ειδικού προορισμού, όπως είναι οι χώροι σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ. δεν συντάσσονται πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων, αλλά η απόκτηση των χώρων γίνεται με μέριμνα και δαπάνες των οικείων φορέων, είτε με ελεύθερη συναλλαγή, είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Για δρόμο που περνά μπροστά από το οικόπεδο ενός ιδιοκτήτη θα πληρώσει αυτός, παρότι θα διέρχονται οχήματα και θα ωφελείται όλη η περιοχή/πόλη;

Σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, υπόχρεοι αποζημίωσης των  ρυμοτομούμενων ακινήτων είναι οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες και ο δήμος. Ως ωφελούμενοι παρόδιοι νοούνται οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα έχουν πρόσωπο επί των οδών, των πλατειών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων, που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο ή αποκτούν πρόσωπο επί αυτών μετά την τακτοποίησή τους. Επίσης, οι μη άρτιες ιδιοκτησίες που έχουν κτίσματα μόνιμης μορφής θεωρούνται ωφελούμενες παρόδιες ιδιοκτησίες και βαρύνονται με την αντίστοιχη υποχρέωση.

Σε έναν ιδιοκτήτη παίρνει ο δρόμος τμήμα του οικοπέδου του, και από τον δήμο τού λένε πως δεν δικαιούται αποζημίωση. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Κατά τη σύνταξη της πράξης αναλογισμού γίνεται ο υπολογισμός των υποχρεώσεων που βαραίνουν κάθε ωφελούμενο παρόδιο ιδιοκτήτη. Αυτό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδό των ρυμοτομούμενων τμημάτων των οικοπέδων και τον ακόλουθο επιμερισμό τους για αποζημίωση σε κάθε ωφελούμενο παρόδιο ιδιοκτήτη.

Ποια είναι τα προβλεπόμενα όρια;

α) Απαγορεύεται να επιβαρύνονται οι παρόδιες ιδιοκτησίες κατά έκταση μεγαλύτερη του μισού της οικοδομήσιμης επιφάνειάς τους. Το εμβαδόν που υπολείπεται για αποζημίωση από την υπόψη ιδιοκτησία επιβαρύνει τον δήμο. Για παράδειγμα, εάν το εμβαδόν ενός οικοπέδου είναι 300 τ.μ., τότε η επιβάρυνσή του δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150 τ.μ. Στην περίπτωση που οι συνολικές υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας είναι 200 τ.μ., για τα 50 τ.μ. θα επιβαρυνθεί ο δήμος.

β) Οι υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών φθάνουν μέχρι τη ζώνη των 15 μέτρων.

γ) Για την αποζημίωση των δημιουργούμενων πλατειών, αλσών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων διανοιγόμενων για πρώτη φορά, βαρύνεται για την αποζημίωση κάθε οικόπεδο με πρόσωπο επί των παραπάνω χώρων για επιφάνεια ζώνης οικοπέδων πλάτους 20 μέτρων.

Ιδιοκτήτης διαθέτει ακίνητο με σπίτι σε έναν δρόμο εκτός σχεδίου και θέλει να γίνει μια ανταλλαγή και προσκύρωση με τον γείτονα για να διαπλατυνθεί ο δρόμος, και αυτός αρνείται. Μπορεί να ζητήσει τακτοποίηση και προσκύρωση;

Η τακτοποίηση και η προσκύρωση ως πράξεις εφαρμογής του σχεδίου πόλης δεν εφαρμόζονται σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης, παρά μόνο αν είναι οικόπεδα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Σε έναν ιδιοκτήτη παίρνουν το οικόπεδό του για δρόμο εδώ και 20 χρόνια και δεν αποζημιώνεται. Τι κάνει;

Εφόσον έχει παρέλθει 15ετία από την έγκριση του σχεδίου πόλης, μπορεί να ζητήσει άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση έγκρισης της πράξης αναλογισμού, μετά την 5ετία, επέρχεται αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης, εφόσον ο ιδιοκτήτης αιτηθεί τροποποίηση του σχεδίου πόλης, με την προϋπόθεση να μην έχει ασκηθεί αίτηση για τον δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Πολιτική
Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
Όρια συνταξιοδότησης 03.12.25

Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν υποχρεωθούν να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο